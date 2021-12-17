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    Думки вголос

    «Омікрон» феноменально швидко розповсюджується

    Вакцинуйтесь, аби мати захист від хвороби - «Омікрон» феноменально швидко розповсюджується
    Вакцинуйтесь, аби мати захист від хвороби
    ілюстрація з відкритих джерел

    Багато країн б'ють на сполох через швидкість інфікування

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    Чем опасен «Омикрон»? – скоростью! Как следствие, больничные система может завалиться.

    В эпидемиологии, скорость заражений принято обозначать Rt – эффективное число репродукций. Сколько человек заражает один носитель. Для сравнения в прошлых волнах Rt было 0,5 – 2,2. Сейчас Омикрон по разным оценкам достиг значения 7-8 (Лондон, Онтарио)

    При такой скорости заражений, даже если доля госпитализаций будет в два раза ниже, (вероятное мягкое течение) грозит экспоненциальным ростом числа госпитализаций.

    В следствии быстрой скорости распространения, и одномоментной нагрузкой на больницы, число отказов в медпомощи будет запределым, что в теории может привести с огромной смертности.

    Еще раз, если скорость распространения выше в семь раз, снижение тяжести болезни в два раза абсолютно НИКАК не повлияет на смертность.

    Про снижение тяжести в два раза в данном случае упоминается просто как пример. Реальные данные не известны.

    Для снижения скорости распространения вводятся ограничительные меры. Но проблема в том что есть время задержки между заражением, попаданием в больницу и смертью.

    Так же не забываем про прорывные инфекции, которыми могут заболеть медики, что приведет к тому, что в самом пике число работоспособного медперсонала начнет падать.

    Именно по-этому, сейчас во многих странах бьют тревогу на основании полученных данных о скорости роста инфицирования.

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    Джерело: блог Євген Істребіна

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    Теги: Європа лікарня хвороби коронавірус
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    «Омікрон» феноменально швидко розповсюджується