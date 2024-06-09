Вперше в світі. Чому знищення Су-57 настільки важливе

Ранковий автограф Буданова по темі «було-стало» із першим ураженням Су-57

Цей епізод теж можна відносити до колекції «вперше в світі», поряд із збиттям стратегічного бомбардувальника Ту-22М3 і двох літаків радіолокаційного дозору А-50, ну бо до цього винищувачі 5-го покоління в умовах повномасштабної війни ще ніхто не «діставав».

(Бажаючі написати, що російський Су-57 начебто не відноситься до 5-го покоління – проходьте повз, не читайте і не затримуйтесь).

У війні проти України Су-57 використовувались епізодично ще з квітня 2022 року, для ударів крилатими ракетами Х-59 та Х-69.

Оціночно, в розпорядженні ВКС РФ є до 10 таких літаків, темпи виробництва – два в 2022 році, і десь стільки ж в 2023 році.

Виходить, що сьогоднішній «фігурант» для російської авіації – навіть більш рідкісний, аніж МиГ-31К у версії під носій «Кинжала» (по яким 12 одиниць в наявності).

Ні, Су-57 складаються на заводі в Комсомольську-на-Амурє, це взагалі за Байкалом, туди жоден дрон не долетить.