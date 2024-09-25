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Іван Киричевський Журналіст, незалежний експерт

Чи справді білоруські літаки загрожують Україні?

glavcom.ua
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Завжди треба тримати на увазі, що білоруська армія й так по суті бере участь на стороні РФ у війні проти України
фото з відкритих джерел

Білоруська присутність на півночі – новий виклик для України?

Огляд за 24 вересня 2024 року:

  • ДСНС показало відео, з якого можна зробити висновок, що росіяни били по Запоріжжю керованими авіабомбами на основі рідкісних ФАБ-500Т.

Головне, що слід знати про такі бомби – їх робили у радянський час спеціально під МиГ-25РБ, дальність застосування начебто могла складати навіть 30-40 км, а їх застосування у поточних умовах із модулями УМПК може дати росіянам дальність скиду навіть порядку до 100 км (замість звичайних 70 км).

  • Деякі ресурси поширили повідомлення, що Росія начебто відправила на війну проти України екіпаж авіаносця «Адмірал Кузнецов».

Цій інформації можна надати неакадемічний статус «нахрюк», і навести такий аргумент – щоб мобілізувати екіпаж «Кузнецова» на війну, Росія його має для початку сформувати, а там мова про 1500 осіб, і всі дефіцитних спеціальностей.

Неофіційне повідомлення про можливий проліт білоруського Як-130 у повітряному просторі України було заперечене офіційним повідомленням Повітряних Сил про можливу «радіолокаційну перешкоду».

Саме цей епізод не варто відносити до категорії агресивних намірів безпосередньо режиму Лукашенко у Білорусі.

Водночас, завжди треба тримати на увазі, що білоруська армія й так по суті бере участь на стороні РФ у війні проти України тим, що своєю присутністю на Північному операційному напрямку сковує ті сили та засоби, які потрібніші для оборони Сходу.

  • Посилення ударів російської авіації по Харкову знову ставить руба питання про засоби протидії цій загрозі.

Але воно так і може просто стояти руба через відсутність необхідної кількості засобів ураження для ударів по аеродромах ворога, як і західних, так і українського виробництва.

  • У понеділок 16 вересня ДПСУ прозвітувала про збиття на Сумщині «Шахеда» із подовженою носовою частиною, ймовірно під збільшену бойову частину.

Ця історія поки не отримала розвитку, і це насправді небезпечна історія, якщо згадати про дані від квітня 2024 року, що росіяни працюють над збільшенням боєголовки на «Шахеді» із 45 до 90 кг.

Про події на фронті за 24 вересня є дві найбільш важливі новини, які між собою діалектично поєднуються:

  • підрозділи ГУР МОУ очистили від окупантів Вовчанський агрегатний завод, який ворог встиг оголосити черговою пропагандистською «фортецею»;
  • російські війська увірвались на околиці Вугледару та завдають масовані удари артилерією та авіацією по позиціях наших військ.

Це ілюструє, що на даному етапі війни боротьба з обох сторін йде не тільки за територіальний контроль, але й за інформаційний, психологічний та стратегічний результат також.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія армія війна українці Україна ворог росіяни

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