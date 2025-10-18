Головна Думки вголос Іван Киричевський
search button user button menu button
Іван Киричевський Журналіст, незалежний експерт

Російський ВПК оживає завдяки експорту: що це означає для фронту

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Хто допоможе РФ відновити виробництво літаків?
фото з відкритих джерел

Що по планах РФ на виробництво літаків

На початку жовтня різні західні джерела заявили, що Росія начебто змогла укласти кілька експортних контрактів на поставку сучасних бойових літаків.

Алжир начебто замовив 14 бомбардувальників Су-34 і 12 літаків Су-57, Іран – 48 винищувачів Су-35 із лагом поставки у 18-48 місяців після перших авансових платежів, Ефіопія – шість Су-35.

По Алжиру інформація виглядає «плюс-мінус» реалістично (он на фото – Су-34 у камуфляжі алжирських ВПС). По Ефіопії насправді дивно, бо звідки гроші на Су-35 у цієї країни, що розорена війною. Ну і по Ірану не до кінця ясно, навіщо їм літаки, які будуть поставлені у кращому випадку десь у 2026-2028 роках (і то за умови, якщо Тегеран перший аванс сплатив Москві за Су-35 хоча б у 2022 році). Але точно ясно, яку вигоду несуть самій РФ такі контракти.

Хоча російському ВПК знадобиться мінімум п'ять років (а то й більше), щоб виробити весь законтрактований обсяг, але так виходить, що цей весь час російська «оборонка» матиме «зовнішнє» підживлення ресурсами. Яке можна буде направляти на виробництво літаків, необхідних безпосередньо для війни проти України.

Глава «Ростеха» Чемезов у публічних виступах зразка 2024 року постійно нарікав, що російський ВПК стагнує в умовах тиску державного регулювання на замовлення для війни проти України, при відсутності експортних контрактів.

Судячи з усього, у 2025 році росіяни почали поступово цю проблему вирішувати. А от у 2026 році можуть вийти на повноцінні темпи відновлення позицій на світовому ринку озброєння.

Тим більш, навіть у 2024 році була одна цікава історія. Спочатку Казахстан виставив на аукціон кілька десятків списаних бойових літаків, зокрема типів Су-27, МіГ-29 та навіть МіГ-31, типу як металобрухт продати. І що цікаво, тоді російські пропагандисти заявляли, що це все «добро» начебто для України викупили британські посередники.

Слідом пішли «інсайди», що казахські ВПС начебто планують купити у Франції певну кількість Rafale. Однак у підсумку Казахстан замовив у РФ додаткову партію у 10 літаків Су-30СМ2 та почав отримувати «борти» на порядок швидше, чим, наприклад Білорусь за аналогічним контрактом.

***

Порядок цифр для європейської «оборонки» у сегменті бойових літаків – до 10-15 «Єврофайтерів» та до 10-15 «Рафалів» на рік, та й усе. Тому цілком природньо, що та ж Європа настільки активно «заливає» ресурси у свою та нашу індустрію виробництва БпЛА.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Білорусь росія Європа озброєння авіація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент зазначив, що Україна має напрацювання й технології, якими готова ділитися з партнерами
Президент і бізнес обговорили відкриття експортних платформ зброї
8 жовтня, 20:19
«Завод припоїв» спеціалізується на виробництві металопродукції
Виготовляє продукцію для військово-промислового комплексу. У Новосибірську спалахнув завод
8 жовтня, 16:18
Руйнування зафіксовані у 326 територіальних громадах по всій Україні
Скільки культурних об’єктів зруйнувала РФ? Статистика Мінкульту
2 жовтня, 07:35
Сенатори США пропонують щоквартально передавати Україні заморожені активи Росії
До Сенату США подано резолюцію про конфіскацію активів РФ для України
1 жовтня, 05:37
Лавров заявив, що Росія «відкрита» до початку переговорів щодо «усунення корінних причин» війни
ISW оцінив, що стоїть за кремлівською вимогою «усунути корінні причини» війни
29 вересня, 06:21
Науфал був одним із найобдарованіших гімнастів Індонезії
19-річний індонезійський гімнаст загинув після травми на тренувальному зборі у Росії
26 вересня, 17:41
Прощання з окупантом відбудеться завтра, 25 вересня, у Магнітогорську
ЗСУ на фронті ліквідували ексчлена збірної Росії з боксу
24 вересня, 15:39
Російські військові відсторонені від світової першості
Титуловані важкоатлети з Росії і Білорусі пропустять чемпіонат світу: деталі
24 вересня, 10:45
Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на складі
Росіяни вдарили ракетою по складу АТБ у Дніпрі
20 вересня, 16:24

Іван Киричевський

Російський ВПК оживає завдяки експорту: що це означає для фронту
Російський ВПК оживає завдяки експорту: що це означає для фронту
Війна на Близькому Сході. Урок для України
Війна на Близькому Сході. Урок для України
Чи справді білоруські літаки загрожують Україні?
Чи справді білоруські літаки загрожують Україні?
Курська операція: ЗСУ переносять війну у тил ворога
Курська операція: ЗСУ переносять війну у тил ворога
Іранські ракети у Росії: новий рівень загрози для України?
Іранські ракети у Росії: новий рівень загрози для України?
Новий етап у ППО: США та Європа шукають заміну для України 
Новий етап у ППО: США та Європа шукають заміну для України 

Новини

Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
Сьогодні, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua