Головна Думки вголос Іван Киричевський
search button user button menu button
Іван Киричевський Військовослужбовець, журналіст

Операція «Павутина». Яку ціну заплатила Росія і що не так з підрахунками?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Реальна ціна, яку заплатила Росія за українську операцію «Павутина»
фото: ssu.gov.ua

Росіяни демонструють абсурдну та цікаву логіку по втратах з «Павутини»

У них там просто ще один судовий процес стартував, судять «врєдітєлєй» і заодно прописують, що збитки від ударів по стратегічній авіації РФ у рамках нашої операції «Павутина» склали начебто всього 2,3 мільярда рублів. Усього 2,3 мільярда рублів. Абсурдно мала цифра навіть як на російську планово-адміністративну економіку, де ціни утворюються вручну.

Наприклад, умовно «новий» стратегічний бомбардувальник Ту-160М, який складається із заготовок радянського періоду, за ціною Міноборони РФ коштує аж 15-16 мільярдів рублів.

Актуальні дані по Ту-95МС – ремонт одного «борту» коштує в середньому 3,77 мільярдів рублів, модернізація – 5,3 мільярда рублів за «борт». Однак є й інший приклад, який демонструє російський принцип жонглювання цифрами, залежно від «целєсообразності».

У серпні 2023 року російські «ЗМІ» писали, що суд впаяв умовний строк колишньому командиру 40-го авіаполку дальньої авіації та його заступникові, котрі у 2019 році допустили катастрофу з втратою бомбардувальника Ту-22М3 з ракетою Х-22.

Так от, спочатку фінансова служба Північного флоту ВМФ РФ там вписала взагалі нуль (0) рублів як вартість втраченого, ну але потім по судовому процесу цифра була збільшена до 97 мільйонів рублів.

Ну виходить, що втрачений Ту-22М3 з ракетою росіяни там оцінили всього в 1,3 мільйона доларів. Але при цьому на уже колишнього командира 40-го російського авіаполку повісили виплату всього 4,5 мільйона рублів.

З цього всього справді випливає наступна гіпотеза – коли росіянам треба оформлювати ідеологічну конструкцію «перемоги», то вони вміють не тільки завищувати цифри своїх «здобутків», але й занижувати цифри своїх реальних втрат.

Окремо привертає увагу масштабність процесів над «шкідниками» у РФ. Значить там за логікою через одну-дві 5-тирічки далі має бути й викриття «змови Тухачєвского», де будуть масштабні чистки в армії та водночас підготовка до нової «великої війни».

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія Міноборони РФ росіяни авіація війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ атакувала Кривий Ріг, Україна повернула тіла воїнів. Головне за 29 січня 2026 року
РФ атакувала Кривий Ріг, Україна повернула тіла воїнів. Головне за 29 січня 2026 року
Вчора, 21:22
Обидва типи літаків є одними з ключових у тактичній авіації росії та регулярно залучаються до бойових операцій проти України
Росія втратила літаки Су-30 і Су-34
28 сiчня, 23:07
Рєпін мав виступити напередодні четвертих роковин повномасштабного вторгнення РФ в Україну
Німеччина скасувала виступ російського скрипаля
21 сiчня, 18:15
На початку 2022 року Сергій Шумілов змінив борцівське трико на військову форму
На війні загинув борець греко-римського стилю Сергій Шумілов
21 сiчня, 14:17
Лавров заявив, що Крим такий же важливий для безпеки Росії, як Гренландія, для США
Лавров заявив, що Крим такий же важливий для безпеки Росії, як Гренландія, для США
21 сiчня, 05:31
На місцях подій працюють екстрені та комунальні служби
РФ атакувала житлові квартали та об'єкти енергетики на Одещині
20 сiчня, 08:35
Президент Володимир Зеленський «намацав єдину правильну лінію щодо президента США – пестити Дональда Трампа і постійно підштовхувати європейців», вважає ексміністр Дмитро Кулеба
«Сильна конфігурація». Ексглава МЗС Кулеба оцінив переговорну команду, яка замінила Єрмака
17 сiчня, 21:30
Росія та Франція провели обмін в’язнями
Росія та Франція провели обмін ув'язненими громадянами – деталі
8 сiчня, 19:51
Гілл зазначила, що Кремль, ймовірно, був би «в захваті» від того, щоб великі країни, як Росія, США і Китай, могли розділити свої сфери впливу
Ексрадниця Трампа розкрила секретну пропозицію Росії щодо Венесуели і України
7 сiчня, 01:22

Іван Киричевський

Операція «Павутина». Яку ціну заплатила Росія і що не так з підрахунками?
Операція «Павутина». Яку ціну заплатила Росія і що не так з підрахунками?
Російський ВПК оживає завдяки експорту: що це означає для фронту
Російський ВПК оживає завдяки експорту: що це означає для фронту
Війна на Близькому Сході. Урок для України
Війна на Близькому Сході. Урок для України
Чи справді білоруські літаки загрожують Україні?
Чи справді білоруські літаки загрожують Україні?
Курська операція: ЗСУ переносять війну у тил ворога
Курська операція: ЗСУ переносять війну у тил ворога
Іранські ракети у Росії: новий рівень загрози для України?
Іранські ракети у Росії: новий рівень загрози для України?

Новини

ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
Сьогодні, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
Сьогодні, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
Вчора, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
Вчора, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
28 сiчня, 12:31

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua