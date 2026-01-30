Операція «Павутина». Яку ціну заплатила Росія і що не так з підрахунками?

Росіяни демонструють абсурдну та цікаву логіку по втратах з «Павутини»

У них там просто ще один судовий процес стартував, судять «врєдітєлєй» і заодно прописують, що збитки від ударів по стратегічній авіації РФ у рамках нашої операції «Павутина» склали начебто всього 2,3 мільярда рублів. Усього 2,3 мільярда рублів. Абсурдно мала цифра навіть як на російську планово-адміністративну економіку, де ціни утворюються вручну.

Наприклад, умовно «новий» стратегічний бомбардувальник Ту-160М, який складається із заготовок радянського періоду, за ціною Міноборони РФ коштує аж 15-16 мільярдів рублів.

Актуальні дані по Ту-95МС – ремонт одного «борту» коштує в середньому 3,77 мільярдів рублів, модернізація – 5,3 мільярда рублів за «борт». Однак є й інший приклад, який демонструє російський принцип жонглювання цифрами, залежно від «целєсообразності».

У серпні 2023 року російські «ЗМІ» писали, що суд впаяв умовний строк колишньому командиру 40-го авіаполку дальньої авіації та його заступникові, котрі у 2019 році допустили катастрофу з втратою бомбардувальника Ту-22М3 з ракетою Х-22.

Так от, спочатку фінансова служба Північного флоту ВМФ РФ там вписала взагалі нуль (0) рублів як вартість втраченого, ну але потім по судовому процесу цифра була збільшена до 97 мільйонів рублів.

Ну виходить, що втрачений Ту-22М3 з ракетою росіяни там оцінили всього в 1,3 мільйона доларів. Але при цьому на уже колишнього командира 40-го російського авіаполку повісили виплату всього 4,5 мільйона рублів.

З цього всього справді випливає наступна гіпотеза – коли росіянам треба оформлювати ідеологічну конструкцію «перемоги», то вони вміють не тільки завищувати цифри своїх «здобутків», але й занижувати цифри своїх реальних втрат.

Окремо привертає увагу масштабність процесів над «шкідниками» у РФ. Значить там за логікою через одну-дві 5-тирічки далі має бути й викриття «змови Тухачєвского», де будуть масштабні чистки в армії та водночас підготовка до нової «великої війни».