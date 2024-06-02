Досвідчений військовий, який боронив Україну з початку російської навали. Згадаймо Іллю Волошина

Під час повномасштабної війни Ілля, як ветеран, одним із перших долучився до лав Збройних сил України

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько–українська війна. Нині згадаємо Іллю Волошина.

31-річний військовослужбовець Ілля Волошин помер 30 жовтня 2022 року від важких поранень, які отримав на фронті. Його поранили 24 жовтня, лікарі боролися за життя бійця до останнього.

Ілля народився у Запоріжжі 3 травня 1991 року, закінчив Національний університет «Запорізька політехніка». Завжди був щирим, життєрадісним, привітним, мав багато друзів. Брав участь у Революції Гідності, після цього одразу добровольцем поїхав на Донбас. Ілля воював в АТО у складі добровольчого батальйону «Січ», згодом у «Карпатській Січі». Мав позивний «Панк». У цивільному житті займався підприємницькою діяльністю. Ветеранський бізнес запустив після того, як завершив навчання у ЗНУ на факультеті економіки. Після демобілізації Ілля пройшов підготовку у бізнес-інкубаторі ЗНУ та виграв грант на створення ферми з вирощування мікрозелені.

Під час повномасштабної війни Ілля, як ветеран, одним із перших у лютому 2022 року долучився до лав Збройних сил України. Він приєднався до 110-ї окремої бригади територіальної оборони.

Ілля Волошин з побратимами фото Всеукраїнська молодіжна громадська «Сокіл», Запоріжжя

Під час повномасштабної війни Ілля, як ветеран, одним із перших долучився до лав Збройних сил України фото Всеукраїнська молодіжна громадська «Сокіл», Запоріжжя

24 жовтня 2022 року Ілля отримав поранення грудної клітини, втратив багато крові. Його евакуювали до шпиталю. Там кілька днів він був у реанімації. 30 жовтня серце захисника зупинилося.

Як згадують Іллю Волошина рідні, побратими та друзі

Ілля Волошин завжди був щирим, життєрадісним, привітним, мав багато друзів фото Всеукраїнська молодіжна громадська «Сокіл», Запоріжжя

«25 жовтня. «…Важкі травми, велика втрата крові, він важкий, але стабільний…» Дозволяє побачити. Страх. Намагаюсь не плакати, я мушу бути сильною за нас обох. Бачу його без свідомості, весь в трубках і катетерах. Бачити це стає нестерпно, але я тримаюсь. Легенько торкаюсь волосся: «Ти сильний! Ти житимеш! Ти мені потрібен! Тільки тримайся!»… 30 жовтня. Ранок. Істерика. Дзвінок з лікарні: «Альона, ваш чоловік загинув. Мої співчуття». Моє щастя! Моє сонечко! Мій найкращий у світі! Ти моє все! Я не можу без тебе! Як мені тепер жити?» – написала дружина Альона.

«Друже, багато всілякого ми з тобою пережили разом. Тільки зараз усвідомлюю, як же багато всього було... Новий рік на Майдані під час Революції і вже інший Новий рік – у Водяному на Донбасі. Нічні рейди на пам'ятники Лєніну в області та й безліч інших епічних пригод. Прапор, який ми знайшли у розбитому Первомайському багато років тому, знову зі мною, тут, на Донбасі. Але ми продовжимо сміятись з тобою, мій Друже, тепер у моїх думках», – написав побратим Андрій Рибальченко.

Ілля Волошин з прапором «Свободи» фото Тимур Книш, Facebook

«Справжня втрата. Для Держави, для Запоріжжя, для рідних, та й для мене особисто. Ілля Волошин. Побратим, справжній активний Громадянин та Патріот. Змінював Україну власним прикладом та життям. Громадське життя, партійне, військове... «Душу й тіло....» Це про таких, як він», – написав Тимур Книш.

Попрощалися з Іллею Волошиним у Запоріжжі 3 листопада.

Прощання із полеглим захисником України Іллею Волошиним фото Суспільне Запоріжжя

Другого червня 2023 року Указом президента України №314/2023, нагороджено (посмертно) Іллю Фідельовича Волошина – сержанта 110-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ, випускника бізнес-інкубатора економічного факультету ЗНУ (ZNU, Zaporizhzhia National University), переможця конкурсу з підтримки підприємництва серед ветеранів АТО від KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) – німецького державного банку розвитку.

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