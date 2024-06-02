Досвідчений військовий, який боронив Україну з початку російської навали. Згадаймо Іллю Волошина
Під час повномасштабної війни Ілля, як ветеран, одним із перших долучився до лав Збройних сил України
Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько–українська війна. Нині згадаємо Іллю Волошина.
31-річний військовослужбовець Ілля Волошин помер 30 жовтня 2022 року від важких поранень, які отримав на фронті. Його поранили 24 жовтня, лікарі боролися за життя бійця до останнього.
Ілля народився у Запоріжжі 3 травня 1991 року, закінчив Національний університет «Запорізька політехніка». Завжди був щирим, життєрадісним, привітним, мав багато друзів. Брав участь у Революції Гідності, після цього одразу добровольцем поїхав на Донбас. Ілля воював в АТО у складі добровольчого батальйону «Січ», згодом у «Карпатській Січі». Мав позивний «Панк». У цивільному житті займався підприємницькою діяльністю. Ветеранський бізнес запустив після того, як завершив навчання у ЗНУ на факультеті економіки. Після демобілізації Ілля пройшов підготовку у бізнес-інкубаторі ЗНУ та виграв грант на створення ферми з вирощування мікрозелені.
Під час повномасштабної війни Ілля, як ветеран, одним із перших у лютому 2022 року долучився до лав Збройних сил України. Він приєднався до 110-ї окремої бригади територіальної оборони.
24 жовтня 2022 року Ілля отримав поранення грудної клітини, втратив багато крові. Його евакуювали до шпиталю. Там кілька днів він був у реанімації. 30 жовтня серце захисника зупинилося.
Як згадують Іллю Волошина рідні, побратими та друзі
«25 жовтня. «…Важкі травми, велика втрата крові, він важкий, але стабільний…» Дозволяє побачити. Страх. Намагаюсь не плакати, я мушу бути сильною за нас обох. Бачу його без свідомості, весь в трубках і катетерах. Бачити це стає нестерпно, але я тримаюсь. Легенько торкаюсь волосся: «Ти сильний! Ти житимеш! Ти мені потрібен! Тільки тримайся!»… 30 жовтня. Ранок. Істерика. Дзвінок з лікарні: «Альона, ваш чоловік загинув. Мої співчуття». Моє щастя! Моє сонечко! Мій найкращий у світі! Ти моє все! Я не можу без тебе! Як мені тепер жити?» – написала дружина Альона.
«Друже, багато всілякого ми з тобою пережили разом. Тільки зараз усвідомлюю, як же багато всього було... Новий рік на Майдані під час Революції і вже інший Новий рік – у Водяному на Донбасі. Нічні рейди на пам'ятники Лєніну в області та й безліч інших епічних пригод. Прапор, який ми знайшли у розбитому Первомайському багато років тому, знову зі мною, тут, на Донбасі. Але ми продовжимо сміятись з тобою, мій Друже, тепер у моїх думках», – написав побратим Андрій Рибальченко.
«Справжня втрата. Для Держави, для Запоріжжя, для рідних, та й для мене особисто. Ілля Волошин. Побратим, справжній активний Громадянин та Патріот. Змінював Україну власним прикладом та життям. Громадське життя, партійне, військове... «Душу й тіло....» Це про таких, як він», – написав Тимур Книш.
Попрощалися з Іллею Волошиним у Запоріжжі 3 листопада.
Другого червня 2023 року Указом президента України №314/2023, нагороджено (посмертно) Іллю Фідельовича Волошина – сержанта 110-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ, випускника бізнес-інкубатора економічного факультету ЗНУ (ZNU, Zaporizhzhia National University), переможця конкурсу з підтримки підприємництва серед ветеранів АТО від KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) – німецького державного банку розвитку.
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