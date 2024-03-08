«Україна може зупинити Путіна». Промова президента США Джо Байдена

«Якщо хтось у цій залі думає, що Путін зупиниться на Україні, я запевняю вас, що ні»

Доброго вечора. Пане спікере. Пані віце-президент. Члени Конгресу. Мої співвітчизники.

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У січні 1941 року президент Франклін Рузвельт прийшов до цієї зали, щоб звернутися до нації.

Він сказав: «Я звертаюся до вас у безпрецедентний момент в історії Союзу».

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Гітлер був на марші. В Європі вирувала війна.

Метою президента Рузвельта було розбудити Конгрес і попередити американський народ, що це не звичайний момент.

Свобода і демократія були під загрозою у світі.

Сьогодні ввечері я прийшов до цієї ж зали, щоб звернутися до нації.

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Зараз саме ми стоїмо перед безпрецедентним моментом в історії Союзу.

І так, моя мета сьогоднішнього вечора – розбудити цей Конгрес і попередити американський народ, що цей момент також не є звичайним.

З часів президента Лінкольна і Громадянської війни свобода і демократія не були під такою загрозою у нас вдома, як сьогодні.

Що робить наш момент рідкісним, так це те, що свобода і демократія перебувають під загрозою, як вдома, так і за кордоном, в той самий час.

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За кордоном Путін з Росії на марші, він вторгся в Україну і сіє хаос по всій Європі та за її межами.

Якщо хтось у цій залі думає, що Путін зупиниться на Україні, я запевняю вас, що ні.

Але Україна може зупинити Путіна, якщо ми будемо разом з нею і надамо їй зброю, необхідну для самозахисту. Це все, про що просить Україна. Вони не просять американських солдатів.

Насправді, американські солдати не воюють в Україні. І я рішуче налаштований на те, щоб так і залишилося.

Але зараз допомога Україні блокується тими, хто хоче, щоб ми відійшли від нашого лідерства у світі.

Не так давно президент-республіканець Рональд Рейган прогримів: «Пане Горбачов, знесіть цю стіну».

Тепер мій попередник, колишній президент-республіканець, каже Путіну: «Роби, що хочеш, чорт забирай».

Колишній американський президент фактично сказав це, вклоняючись російському лідеру.

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Це обурливо. Це небезпечно. Це неприйнятно.

Америка є членом-засновником НАТО – військового союзу демократичних країн, створеного після Другої світової війни для запобігання війни та збереження миру.

Сьогодні ми зробили НАТО сильнішим, ніж будь-коли.

Минулого року ми вітали в Альянсі Фінляндію, а сьогодні вранці до НАТО офіційно приєдналась Швеція, прем'єр-міністр якої сьогодні тут присутній.

Пане прем'єр-міністр, ласкаво просимо до НАТО, найсильнішого військового альянсу, який коли-небудь знав світ.

Я кажу це Конгресу: ми повинні протистояти Путіну. Надішліть мені двопартійний законопроект про національну безпеку.

Історія спостерігає за нами.

Якщо Сполучені Штати відійдуть зараз, це поставить під загрозу Україну.

Європа під загрозою. Вільний світ опиниться під загрозою, заохочуючи тих, хто бажає нам зла.

Моє послання президенту Путіну просте.

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Ми не відступимо. Ми не схилимося. Я не схилюся.

Історія спостерігає за нами, так само, як вона спостерігала за нами три роки тому, 6 січня.

Заколотники штурмували цей самий Капітолій і приставили кинджал до горла американської демократії.

Багато з вас були тут у той найтемніший день.

Ми всі на власні очі бачили, що ці заколотники не були патріотами.

Вони прийшли, щоб зупинити мирну передачу влади і перекреслити волю народу.

6 січня і брехня про вибори 2020 року, і змови з метою їх фальсифікації становили найбільшу загрозу для нашої демократії з часів громадянської війни.

Але вони зазнали невдачі. Америка вистояла і демократія перемогла.

Але ми повинні бути чесними, що загроза залишається, і демократію треба захищати.

Мій попередник і деякі з вас тут намагаються приховати правду про події 6 січня.

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Я не буду цього робити.

Це момент, щоб говорити правду і поховати брехню.

І ось найпростіша правда. Не можна любити свою країну тільки тоді, коли ти перемагаєш.

Як я робив з моменту мого обрання на посаду, я прошу вас усіх, незалежно від партій, об'єднатися і захистити нашу демократію!

Пам'ятайте про свою присягу захищати від усіх загроз, як зовнішніх, так і внутрішніх.

Поважайте вільні та чесні вибори! Відновіть довіру до наших інституцій! І дайте зрозуміти – політичному насильству немає місця в Америці!

Історія спостерігає.

І історія спостерігає за черговим наступом на свободу.

Сьогодні до нас приєдналася Латорія Біслі, соціальний працівник з Бірмінгема, штат Алабама. 14 місяців тому, сьогодні ввечері, вона та її чоловік привітали дівчинку завдяки диву ЕКЗ (екстракорпоральне запліднення – ред.).

Вона запланувала лікування, щоб народити другу дитину, але Верховний суд Алабами закрив процедури ЕКЗ по всьому штату, що було викликано рішенням Верховного суду, який скасував рішення у справі Роу проти Вейда.

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Їй сказали, що її мрії доведеться почекати.

Те, через що пройшла її сім'я, ніколи не повинно було статися. І якщо Конгрес не буде діяти, це може статися знову.

Тож сьогодні, давайте станемо на захист таких сімей, як її!

Моїм друзям по той бік проходу: не змушуйте сім'ї більше чекати. Гарантуйте право на ЕКЗ по всій країні!

Як і більшість американців, я вважаю, що рішення у справі Роу проти Вейда було правильним. І я дякую віце-президенту Гаррісу за те, що він був неймовірним лідером, захищав репродуктивну свободу та багато іншого.

Але мій попередник прийшов на посаду з рішучістю, що рішення Роу проти Вейда буде скасовано. Він є причиною того, що його скасували. Насправді, він хвалиться цим.

Подивіться, до якого хаосу це призвело.

До нас сьогодні приєднується Кейт Кокс, дружина і мати з Далласа.

Коли вона знову завагітніла, плід мав смертельний стан. Лікарі сказали Кейт, що її власне життя і можливість мати дітей у майбутньому знаходяться під загрозою, якщо вона не буде діяти. Оскільки законодавство Техасу забороняло аборти, Кейт і її чоловікові довелося виїхати зі штату, щоб отримати необхідну допомогу.

Те, через що пройшла її сім'я, ніколи не повинно було статися. Але це відбувається з багатьма іншими.

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Існують закони штатів, які забороняють право вибору, криміналізують лікарів і змушують жертв зґвалтувань та інцесту залишати свої штати, щоб отримати необхідну їм допомогу.

Багато хто з вас у цій палаті і мій попередник обіцяють прийняти національну заборону на репродуктивну свободу.

Боже мій, які свободи ви відберете наступними?

У своєму рішенні скасувати рішення у справі Роу проти Вейд більшість Верховного Суду написала: «Жінки не позбавлені ні виборчих, ні політичних прав». Без жартів.

Очевидно, що ті, хто хвалиться скасуванням рішення у справі Роу проти Вейд, не мають жодного уявлення про владу жінок в Америці.

Якщо американці оберуть Конгрес, який підтримає право вибору, я обіцяю вам, що я знову відновлю закон Роу проти Вейд, як закон країни!

Америка не може повернутися назад. Я тут сьогодні, щоб показати шлях вперед. Тому що я знаю, як далеко ми зайшли. Чотири роки тому, ще до мого вступу на посаду, нашу країну вразила найстрашніша пандемія і найгірша економічна криза за останнє століття.

Пам'ятаєте страх. Рекордне скорочення робочих місць. Згадайте сплеск злочинності. І рівень вбивств. Шалений вірус, який забере понад один мільйон життів американців і залишить мільйони близьких позаду.

Психічна криза ізоляції та самотності.

Президент, мій попередник, який не виконав найголовніший обов'язок. Будь-який президент зобов'язаний піклуватися про американський народ.

Це непростимо.

Я прийшов на посаду з рішучістю провести нас через один з найважчих періодів в історії нашої країни.

І нам це вдалося. Це не потрапляє в новини, але в тисячах міст і містечок американський народ пише найбільшу історію відновлення, яку ще ніколи не розповідали.

Тож давайте розповімо цю історію тут і зараз.

Відновлення Америки – це побудова майбутнього американських можливостей, побудова економіки з середини і знизу вгору, а не зверху вниз, інвестиції в усю Америку, в усіх американців, щоб гарантувати, що кожен має справедливий шанс і ми нікого не залишимо позаду!

Пандемія більше не контролює наше життя. Вакцини, які врятували нас від Covid, тепер використовуються для боротьби з раком.

Перетворення невдачі на перемогу. Це Америка!

Я успадкував економіку, яка була на межі. Тепер нашій економіці заздрить увесь світ! 15 мільйонів нових робочих місць лише за три роки – це рекорд!

Безробіття на 50-річному мінімумі.

Рекордні 16 мільйонів американців відкривають малий бізнес, і кожен з них – це акт надії.

Історичне зростання кількості робочих місць та малого бізнесу для чорношкірих, іспаномовних та азійсько-американських американців.

800 тисяч нових робочих місць у виробничій сфері в Америці і це ще не кінець.

Сьогодні більше людей мають медичне страхування, ніж будь-коли раніше.

Расовий розрив у багатстві є найменшим за останні 20 років.

Зарплати продовжують зростати, а інфляція знижується!

Інфляція впала з 9% до 3% – найнижчий показник у світі! І має тенденцію до зниження.

І тепер замість того, щоб імпортувати іноземні товари і експортувати американські робочі місця, ми експортуємо американські товари і створюємо американські робочі місця – прямо тут, в Америці, де їм і місце!

І американський народ починає це відчувати.

Споживчі дослідження показують, що довіра споживачів стрімко зростає. Купуй американське – це закон країни з 1930-х років.

Минулі адміністрації, включно з моїм попередником, не змогли забезпечити «Купуй американське».

За моєї каденції федеральні проекти, такі як допомога в будівництві американських доріг, мостів і автомагістралей, будуть виконуватися з американських продуктів, побудованих американськими робітниками, які створюватимуть добре оплачувані американські робочі місця!

Завдяки моєму Закону про мікросхеми та науку Сполучені Штати інвестують у дослідження та розробки більше, ніж будь-коли раніше.

Під час пандемії дефіцит напівпровідникових чіпів призвів до зростання цін на все – від мобільних телефонів до автомобілів.

Замість того, щоб імпортувати напівпровідникові мікросхеми, які, до речі, винайшла Америка, приватні компанії зараз інвестують мільярди доларів у будівництво нових заводів з виробництва мікросхем тут, в Америці!

Створюючи десятки тисяч робочих місць, багато з яких платять понад 100 000 доларів на рік і не вимагають вищої освіти.

Фактично моя політика залучила 650 мільярдів доларів інвестицій приватного сектору в екологічно чисту енергетику та сучасне виробництво, створивши десятки тисяч робочих місць тут, в Америці!

Завдяки нашому двопартійному Закону про інфраструктуру було оголошено про 46 000 нових проектів у ваших громадах, які модернізують наші дороги і мости, порти і аеропорти, а також системи громадського транспорту.

Видалення отруйних свинцевих труб, щоб кожна дитина могла пити чисту воду без ризику отримати пошкодження мозку.

Забезпечення доступного високошвидкісного інтернету для кожного американця, незалежно від місця проживання.

Рекордні інвестиції в племінні громади. Завдяки моїм інвестиціям сімейні ферми зможуть залишатися в сім'ї, а дітям і онукам не доведеться залишати домівки, щоб заробляти на життя.

Чудовою історією відновлення є Белвідер, штат Іллінойс. Там вже майже 60 років працює автомобільний завод.

До того, як я прийшов на посаду, завод був на шляху до закриття. Тисячі робітників боялися за свої засоби до існування. Надія зникала.

Потім мене обрали на посаду, і ми неодноразово піднімали питання Белвідер з автомобільною компанією, знаючи, що профспілки мають вирішальне значення. Профспілка працювала як проклята, щоб зберегти завод і повернути ці робочі місця. І разом ми досягли успіху!

Замість того, щоб закрити автомобільний завод, він знову відкривається, і будується новий надсучасний завод з виробництва акумуляторів для живлення цих автомобілів.

Замість того, щоб місто залишилося позаду, громада знову рухається вперед!

Тому що замість того, щоб спостерігати, як робочі місця майбутнього автомобілебудування йдуть за кордон, 4 тисячі профспілкових працівників з вищою заробітною платою будуватимуть це майбутнє в Бельвідері, тут, в Америці!

Сьогодні тут присутній Президент UAW, Шон Фейн, великий друг і великий профспілковий лідер. І Дон Сіммс, працівник UAW у Бельвідері в третьому поколінні.

Шоне, я пишався тим, що був першим Президентом в американській історії, який пройшовся на протесті. А сьогодні Дон має роботу в рідному місті, яка забезпечує стабільність для її сім'ї, гордість та гідність.

Це ще раз доводить, що не Волл-стріт побудувала цю країну! Цю країну побудував середній клас! І профспілки створили середній клас!

Коли американців збивають з ніг, ми встаємо! Ми продовжуємо йти!

Це Америка! Це ви, американський народ! Це завдяки вам Америка повертається! Це завдяки вам наше майбутнє світле!

І це завдяки вам сьогодні ми можемо з гордістю сказати, що наш Союз сильний і стає сильнішим!

Сьогодні я хочу поговорити про майбутнє можливостей, яке ми можемо побудувати разом.

Майбутнє, в якому дні економіки «просочування» закінчилися, і багаті та найбільші корпорації більше не матимуть вседозволеності.

Я виріс у сім'ї, де на татовому кухонному столі було небагато. Ось чому я сповнений рішучості змінити ситуацію, щоб середній клас жив добре, бідні мали можливість піднятися, а багаті все ще жили добре. Нам усім добре.

І потрібно зробити ще більше, щоб переконатися, що ви відчуваєте переваги всього, що ми робимо.

Американці платять за ліки, що відпускаються за рецептом, більше, ніж будь-де. Це неправильно, і я покінчу з цим.

Завдяки закону, який я запропонував і підписав, і за який не проголосував жоден республіканець, ми нарешті перемогли велику фармацевтику!

Замість того, щоб платити 400 доларів на місяць за інсулін, літні люди з діабетом платитимуть лише 35 доларів на місяць!

І тепер я хочу обмежити вартість інсуліну 35 доларами на місяць для кожного американця, який його потребує!

Люди роками говорили про це, але я нарешті зробив це і надав програмі Medicare повноваження вести переговори про зниження цін на ліки, що відпускаються за рецептом, так само, як це робить Ветеранська організація для наших ветеранів.

Це не просто економія грошей для людей похилого віку. Це заощадження коштів платників податків, скорочення федерального дефіциту на 160 мільярдів доларів, тому що Medicare більше не доведеться платити непомірні ціни великій фармакології.

Цього року Medicare веде переговори про зниження цін на деякі з найдорожчих ліків на ринку, які лікують все – від хвороб серця до артриту.

Настав час піти далі і надати Medicare повноваження вести переговори про зниження цін на 500 препаратів протягом наступного десятиліття. Це не тільки врятує життя, але й заощадить платникам податків ще 200 мільярдів доларів!

Починаючи з наступного року, цей же закон обмежує загальну вартість рецептурних ліків для людей похилого віку в рамках Medicare на рівні $2,000 на рік, навіть для дорогих ліків від раку, які можуть коштувати $10,000, $12,000, $15,000 на рік.

Тепер я хочу обмежити вартість рецептурних ліків на рівні $2,000 на рік для всіх!

Народ, Obamacare, відомий як Закон про доступне медичне обслуговування, все ще має велике значення. Понад ста мільйонам з вас більше не можуть відмовити в медичному страхуванні через попередні захворювання.

Але мій попередник і багато хто в цьому залі хочуть забрати цей захист, скасувавши Закон про доступне медичне обслуговування. Я не дозволю цьому статися!

Ми зупиняли вас 50 разів і зупинимо ще раз!

Насправді я захищаю його і розширюю.

Я запровадив податкові пільги, які заощаджують 800 доларів на людину на рік, зменшуючи внески на охорону здоров'я для мільйонів працюючих сімей.

Термін дії цих податкових пільг закінчується наступного року. Я хочу зробити цю економію постійною!

Жінки складають більше половини нашого населення, але дослідження в галузі охорони здоров'я жінок завжди недостатньо фінансувалися.

Саме тому ми запускаємо першу в історії Ініціативу Білого дому з дослідження жіночого здоров'я на чолі з Джилл, яка виконує неймовірну роботу на посаді Першої леді.

Підтримайте мій план на 12 мільярдів доларів, який трансформує дослідження жіночого здоров'я і принесе користь мільйонам життів по всій Америці!

Я знаю, що вартість житла дуже важлива для вас.

Якщо інфляція продовжить знижуватися, іпотечні ставки також знизяться. Але я не буду чекати.

Я хочу надати щорічний податковий кредит, який дасть американцям 400 доларів щомісяця протягом наступних двох років, коли іпотечні ставки знизяться, щоб вони могли вкласти їх в іпотеку, коли вони купуватимуть перший будинок або обміняють його на трохи більшу площу.

Моя адміністрація також скасовує плату за страхування титулу для іпотечних кредитів з федеральною підтримкою.

Коли ви рефінансуєте свій будинок, це може заощадити вам $1,000 або більше.

Для мільйонів орендарів ми боремося з великими орендодавцями, які порушують антимонопольне законодавство, фіксуючи ціни та підвищуючи орендну плату.

Я скоротив бюрократичну тяганину, щоб більше будівельників могли отримати федеральне фінансування, яке вже допомогло побудувати рекордні 1,7 мільйона одиниць житла по всій країні.

Тепер ухваліть мій план будівництва та реконструкції 2 мільйонів доступного житла і знизьте орендну плату!

Щоб залишатися найсильнішою економікою у світі, нам потрібна найкраща система освіти у світі.

Я хочу дати кожній дитині гарний старт, забезпечивши доступ до дошкільної освіти для 3– та 4-річних дітей.

Дослідження показують, що діти, які відвідують дошкільні заклади, мають майже на 50% більше шансів закінчити середню школу та отримати 2– або 4-річну освіту, незалежно від їхнього походження.

Я хочу збільшити кількість якісних репетиторів і літнього навчання та подбати про те, щоб кожна дитина навчилася читати до третього класу.

Я також налагоджую зв'язки між бізнесом та середніми школами, щоб студенти отримували практичний досвід та шлях до добре оплачуваної роботи, незалежно від того, чи підуть вони до коледжу, чи ні.

І я хочу зробити коледж більш доступним.

Давайте продовжимо збільшувати гранти Пелла для сімей робітників і середнього класу та збільшимо наші рекордні інвестиції в HBCU та іспаномовні інституції та інституції, що обслуговують меншини.

Я виправив програми студентських позик, щоб зменшити тягар студентських боргів для майже 4 мільйонів американців, включаючи медсестер, пожежників та інших державних службовців, таких як Кінан Джонс, викладач державної школи в Міннесоті, який сьогодні тут з нами сьогодні ввечері.

Він дав освіту сотням учнів, щоб вони могли вступити до коледжу, а тепер він може допомогти власній доньці оплатити навчання в коледжі.

Таке полегшення добре для економіки, тому що люди тепер можуть купити будинок, розпочати бізнес і навіть створити сім'ю.

Поки ми говоримо про це, я хочу підвищити зарплату вчителям державних шкіл!

А тепер дозвольте мені торкнутися питання фундаментальної справедливості для всіх американців.

Я досягаю реальних результатів у фінансово відповідальний спосіб.

Я вже скоротив федеральний дефіцит більш ніж на один трильйон доларів.

Я підписав двопартійну бюджетну угоду, яка дозволить скоротити ще трильйон доларів протягом наступного десятиліття.

І тепер моя мета – скоротити федеральний дефіцит ще на 3 трильйони доларів, змусивши великі корпорації і дуже багатих людей нарешті заплатити свою справедливу частку.

Послухайте, я капіталіст.

Якщо ви хочете заробити мільйон баксів – чудово!

Просто сплачуйте свою справедливу частку податків.

Справедливий податковий кодекс – це те, як ми інвестуємо в те.

які роблять країну великою, охорону здоров'я, освіту, оборону та інше.

Але ось у чому справа.

Остання адміністрація запровадила скорочення податків на 2 трильйони доларів, яке в переважній більшості принесло користь дуже багатим і найбільшим корпораціям і призвело до вибуху федерального дефіциту.

Вони збільшили державний борг більше, ніж за будь-який президентський термін в американській історії.

Що стосується людей вдома, то чи справді хтось вважає податковий кодекс справедливим?

Ви справді вважаєте, що багаті та великі корпорації потребують ще 2 трильйони доларів податкових пільг?

Я впевнений, що ні. Я збираюся продовжувати боротися, як пекло, щоб зробити його справедливим!

За моїм планом ніхто, хто заробляє менше $400,000, не заплатить ні копійки додаткових федеральних податків.

Ніхто. Жодного пенні.

Фактично, податкова пільга на дітей, яку я прийняв під час пандемії, знизила податки для мільйонів працюючих сімей і скоротила дитячу бідність вдвічі.

Відновіть податкову знижку на дітей, тому що жодна дитина не повинна голодувати в цій країні!

Щоб зробити податковий кодекс справедливим, потрібно змусити великі корпорації та дуже багатих людей нарешті заплатити свою частку.

У 2020 році 55 найбільших компаній Америки отримали 40 мільярдів доларів прибутку і не заплатили жодного федерального податку на прибуток.

Більше так не буде!

Завдяки закону, який я написав і підписав, великі компанії тепер повинні платити мінімум 15%.

Але це все одно менше, ніж платять працюючі люди у вигляді федеральних податків.

Настав час підняти мінімальний корпоративний податок принаймні до 21%, щоб кожна велика корпорація нарешті почала платити свою справедливу частку.

Я також хочу покласти край податковим пільгам для великої фармацевтики, нафтової промисловості, приватних літаків і величезних зарплат керівників!

Покінчити з цим негайно!

В Америці 1 000 мільярдерів.

Знаєте, яка середня ставка федерального податку для цих мільярдерів? 8,2%!

Це набагато менше, ніж платить переважна більшість американців.

Жоден мільярдер не повинен платити менший податок, ніж вчитель, санітар, медсестра!

Ось чому я запропонував мінімальний податок для мільярдерів у розмірі 25%. Лише 25%.

Це дозволило б зібрати 500 мільярдів доларів протягом наступних 10 років.

Уявіть, що це може зробити для Америки. Уявіть собі майбутнє з доступними послугами по догляду за дітьми, щоб мільйони сімей могли отримати необхідний догляд і при цьому ходити на роботу і допомагати зростанню економіки.

Уявіть собі майбутнє з оплачуваною відпусткою, тому що ніхто не повинен вибирати між роботою і турботою про себе або хворого члена сім'ї.

Уявіть собі майбутнє з домашнім доглядом та доглядом за людьми похилого віку, щоб люди похилого віку та люди з інвалідністю могли залишатися у своїх домівках, а сімейні доглядальниці отримували гідну платню, на яку вони заслуговують!

Сьогодні давайте всі разом домовимося ще раз стати на захист людей похилого віку!

Багато моїх друзів-республіканців хочуть відправити соціальне забезпечення на дошку пошани.

Якщо хтось тут спробує урізати соціальне забезпечення чи медичне страхування або підвищити пенсійний вік, я зупиню їх!

Робітники, які побудували цю країну, платять на соціальне забезпечення більше, ніж мільйонери та мільярдери. Це несправедливо.

У нас є два шляхи розвитку соціального забезпечення.

Республіканці скоротять соціальне забезпечення та ще більше знизять податки для багатих.

Я захищу і зміцню соціальне забезпечення і змушу багатих платити свою справедливу частку!

Занадто багато корпорацій підвищують ціни, щоб збільшити свої прибутки, беручи з вас все більше і більше за все меншу ціну.

Ось чому ми боремося з корпораціями, які займаються завищенням цін або оманливим ціноутворенням у всіх сферах – від продуктів харчування до охорони здоров'я та житла.

Насправді, компанії-виробники снеків думають, що ви не помітите, коли вони візьмуть з вас стільки ж за пакетик того ж розміру.

але з меншою кількістю чіпсів.

Прийміть законопроект сенатора Боба Кейсі, щоб покласти край стисненій інфляції!

Я також позбуваюсь непотрібних платежів – прихованих платежів, які додаються в кінці ваших рахунків без вашого відома. Моя адміністрація щойно оголосила, що ми знижуємо штрафи за прострочення по кредитних картах з $32 до всього лише $8.

Банкам і компаніям, що видають кредитні картки, це не подобається.

Чому?

Я заощаджую американським сім'ям 20 мільярдів доларів на рік, скасувавши всі ці непотрібні комісії.

І я не зупиняюся на цьому.

Моя Адміністрація запропонувала правила, які зобов'яжуть кабельні компанії та онлайн-продавців квитків повідомляти вам загальну ціну заздалегідь, щоб не було ніяких сюрпризів.

Це важливо.

І це теж.

У листопаді моя команда розпочала серйозні переговори з двопартійною групою сенаторів.

Результатом став двопартійний законопроект з найжорсткішим набором реформ у сфері безпеки кордонів, які ми коли-небудь бачили

в цій країні.

Ця двопартійна угода дозволить найняти ще 1500 агентів та офіцерів прикордонної служби.

100 додаткових імміграційних суддів, які допоможуть впоратися з навантаженням у 2 мільйони справ.

4 300 додаткових офіцерів у справах притулку та нові правила, щоб вони могли вирішувати справи за 6 місяців замість 6 років.

100 додаткових високотехнологічних машин для виявлення наркотиків, щоб значно підвищити здатність перевіряти і зупиняти транспортні засоби, які перевозять фентаніл в Америку.

Цей законопроект врятує життя і наведе порядок на кордоні.

Він також надасть мені, як президенту, нові надзвичайні повноваження тимчасово закривати кордон, коли кількість мігрантів на кордоні перевищує норму.

Спілка прикордонників підтримала законопроект.

Торгово-промислова палата підтримала законопроект.

Я вважаю, що при нагоді більшість Палати представників і Сенату також підтримала б його.

Але, на жаль, політика поки що заважає цьому.

Мені сказали, що мій попередник телефонував республіканцям у Конгресі і вимагав, щоб вони заблокували законопроект. Він вважає, що це було б політичною перемогою для мене і політичною поразкою для нього.

Справа не в ньому чи в мені.

Це було б перемогою для Америки!

Мої друзі-республіканці, ви зобов'язані перед американським народом прийняти цей законопроект.

Ми повинні діяти.

І якщо мій попередник спостерігає, замість того, щоб грати в політику і тиснути на членів Конгресу, щоб вони заблокували цей законопроект, приєднуйтесь до мене і скажіть Конгресу, щоб він прийняв його!

Ми можемо зробити це разом. Але ось чого я не буду робити.

Я не буду демонізувати іммігрантів, кажучи, що вони «отруюють кров нашої країни», як він сам сказав.

Я не буду розлучати сім'ї.

Я не заборонятиму людям в'їзд до Америки через їхню віру.

На відміну від мого попередника, в перший же день перебування на посаді я представив комплексний план, який має на меті виправити нашу імміграційну систему, убезпечити кордон, забезпечити шлях до громадянства для мрійників і багато іншого.

Тому що, на відміну від мого попередника, я знаю, хто ми є

американці.

Ми – єдина нація у світі, чиє серце і душа черпають зі старого і нового.

Ми є домом для корінних американців, чиї предки жили тут тисячі років. Дім для людей з усіх куточків Землі.

Хтось прийшов вільно.

Хтось силою прикутий до кайданів.

Хтось від голоду, як моя предківська родина в Ірландії.

Хтось рятувався від переслідувань.

Хтось у гонитві за мріями, які неможливо здійснити ніде, окрім як тут, в Америці.

Це Америка, де ми всі звідкись походимо, але ми всі американці.

Ми можемо сперечатися про кордон, а можемо його виправити. Я готовий його виправити.

Надішліть мені законопроект про кордон зараз!

Сьогодні, 59 років тому, в Сельмі, штат Алабама, стався переломний момент в нашій історії.

Сотні піших солдатів за справедливість пройшли маршем через міст Едмунда Петтуса, названий на честь Великого Дракона ККК, щоб заявити про своє фундаментальне право голосу.

Їх побили до крові і залишили помирати.

Наш покійний друг і колишній колега Джон Льюїс був на марші.

Нам його не вистачає.

Сьогодні до нас приєдналися інші учасники маршу, в тому числі Бетті Мей Файкс, відома як «Голос Сельми».

Дочка госпел-співаків і проповідників, вона співала пісні молитви і протесту в ту криваву неділю,

щоб допомогти сколихнути свідомість нації. П'ять місяців по тому був підписаний Закон про виборчі права.

Але 59 років потому є сили, які повертають нас назад у часі.

Придушення виборців. Підрив виборів. Необмежені темні гроші. Надзвичайні махінації.

Джон Льюїс був великим другом для багатьох з нас тут. Але якщо ви дійсно хочете вшанувати його і всіх героїв, які йшли разом з ним, то настав час для більшого, ніж просто розмови.

Прийміть і надішліть мені Акт про свободу голосу і Акт про виборчі права Джона Льюїса!

І припиніть заперечувати ще одну основну цінність Америки – наше розмаїття в американському житті.

Заборона книг.

Це неправильно!

Замість того, щоб стирати історію, давайте творити історію!

Я хочу захистити інші фундаментальні права!

Прийміть Закон про рівність і моє послання до трансгендерних американців: Я вас підтримаю!

Прийміть Закон про права трудящих! І підніміть федеральну мінімальну заробітну плату, тому що кожен працівник має право заробляти на гідне життя!

Ми також творимо історію, протистоячи кліматичній кризі, а не заперечуючи її.

Я вживаю найбільш значущих заходів щодо клімату за всю історію людства.

Я скорочую наші викиди вуглекислого газу вдвічі до 2030 року.

Створюю десятки тисяч робочих місць у сфері чистої енергії, наприклад, працівники IBEW будують і встановлюють 500 000 зарядних станцій для електромобілів.

Збереження 30% американських земель і вод до 2030 року.

Вжиття історичних заходів щодо екологічної справедливості для громад, що живуть на лінії парканів, які страждають від наслідків забруднення довкілля.

За зразком Корпусу Миру та Американського Корпусу я заснував Кліматичний Корпус, щоб залучити 20 000 молодих людей до роботи в авангарді нашого чистого енергетичного майбутнього.

У цьому десятилітті я потрою це число.

Всі американці заслуговують на свободу бути в безпеці, і сьогодні Америка безпечніша, ніж тоді, коли я вступив на посаду.

За рік до мого вступу на посаду кількість вбивств зросла на 30% по всій країні, що стало найбільшим зростанням в історії.

Це було тоді.

Зараз, завдяки моєму Плану порятунку Америки, проти якого проголосував кожен республіканець, я зробив найбільші інвестиції в громадську безпеку за всю історію.

Минулого року рівень вбивств знизився найстрімкіше в історії, а рівень насильницьких злочинів впав до одного з найнижчих рівнів за останні 50 років.

Але ми маємо зробити ще більше.

Допоможіть містам і селищам інвестувати у збільшення кількості дільничних офіцерів поліції, працівників психіатричної допомоги та втручання у проблему насильства в громадах.

Дати громадам інструменти для боротьби зі злочинами, пов'язаними з вогнепальною зброєю, крадіжками та викраденням автомобілів.

Продовжувати зміцнювати довіру громадськості, як це робив я, вживаючи виконавчих заходів щодо реформи поліції, закликаючи до того, щоб вона стала законом країни, доручаючи моєму Кабінету переглянути федеральну класифікацію марихуани та скасовуючи тисячі судимостей за просте зберігання, адже ніхто не повинен потрапляти до в'язниці за вживання чи зберігання марихуани!

Для боротьби зі злочинами, пов'язаними з домашнім насильством, я посилюю федеральне правозастосування Закону про насильство над жінками, який я з гордістю написав, щоб ми могли нарешті покінчити з лихом насильства над жінками в Америці!

І є ще один вид насильства, який я хочу зупинити.

Сьогодні з нами Жасмін, чия 9-річна сестра Джекі була вбита разом з 21 однокласником і вчителем у початковій школі в Увальді, штат Техас.

Незабаром після того, як це сталося, ми з Джилл поїхали в Увальде і провели кілька годин з сім'ями загиблих.

Ми почули їхнє послання, і кожен з присутніх у цій залі повинен щось зробити.

Я зробив це, заснувавши перший в історії Офіс із запобігання насильству з використанням зброї в Білому домі, який очолює віце-президент Гарріс.

Тим часом мій попередник сказав NRA, що він пишається тим, що нічого не зробив щодо зброї, коли був президентом.

Після чергової стрілянини в школі в Айові він сказав, що ми повинні просто «пережити це».

Я кажу, що ми повинні це зупинити.

Я пишаюся тим, що ми перемогли NRA, коли я підписав найважливіший закон про безпеку зброї за майже 30 років!

Тепер ми повинні перемогти NRA знову!

Я вимагаю заборонити штурмову зброю та магазини великої місткості!

Запровадити загальну перевірку біографічних даних!

Ніщо з цього не порушує Другу поправку і не паплюжить відповідальних власників зброї.

В той час як ми вирішуємо проблеми вдома, ми також вирішуємо кризи за кордоном, в тому числі на Близькому Сході.

Я знаю, що останні п'ять місяців були нестерпними для багатьох людей, для ізраїльського народу, палестинського народу і для багатьох тут, в Америці.

Ця криза почалася 7 жовтня з масового вбивства, вчиненого терористичним угрупуванням ХАМАС.

1,200 невинних людей, жінок і дівчат, чоловіків і хлопців були вбиті, багато з них зазнали сексуального насильства.

Найсмертоносніший день для єврейського народу з часів Голокосту.

Захоплено 250 заручників.

Сьогодні в цьому залі присутні американські сім'ї, чиї близькі все ще перебувають у полоні ХАМАСу.

Я обіцяю всім сім'ям, що ми не заспокоїмося, поки не повернемо їхніх близьких додому.

Ми також будемо працювати цілодобово, щоб повернути додому Евана і Пола, американців, яких несправедливо утримують по всьому світу.

Ізраїль має право переслідувати ХАМАС.

Хамас може закінчити цей конфлікт сьогодні, звільнивши заручників, склавши зброю і здавши тих, хто несе відповідальність за події 7 жовтня.

На Ізраїль лягає додатковий тягар, оскільки Хамас переховується і діє серед цивільного населення. Але Ізраїль також несе фундаментальну відповідальність за захист невинних цивільних осіб в Газі.

Ця війна принесла більше жертв невинному цивільному населенню, ніж усі попередні війни в Газі разом узяті.

Загинуло понад 30 000 палестинців.

Більшість з них не є членами ХАМАС.

Тисячі і тисячі – це невинні жінки і діти.

Дівчатка і хлопчики також осиротіли.

Ще майже 2 мільйони палестинців перебувають під бомбардуваннями або є вимушеними переселенцями.

Зруйновані будинки, квартали в руїнах, міста в руїнах.

Сім'ї без їжі, води, ліків.

Це розбиває серце.

Ми працюємо безперервно, щоб встановити негайне припинення вогню, яке триватиме щонайменше шість тижнів.

Це дозволило б повернути заручників додому, пом'якшити нестерпну гуманітарну кризу і створити основу для чогось більш тривалого.

Сполучені Штати очолюють міжнародні зусилля, спрямовані на те, щоб доставити більше гуманітарної допомоги в Газу.

Сьогодні ввечері я доручаю американським військовим очолити надзвичайну місію зі створення тимчасового пірсу в Середземному морі на узбережжі Гази, який зможе приймати великі кораблі з їжею, водою, медикаментами і тимчасовим житлом.

На землі не буде жодного американського солдата.

Цей тимчасовий пірс дозволить значно збільшити кількість гуманітарної допомоги, що надходить до Гази щодня.

Але Ізраїль також повинен зробити свій внесок.

Ізраїль повинен дозволити більше допомоги в Газу і гарантувати, що гуманітарні працівники не потраплять під перехресний вогонь.

Керівництву Ізраїлю я хочу сказати наступне.

Гуманітарна допомога не може бути другорядним питанням або розмінною монетою.

Захист і порятунок невинних життів має бути пріоритетом.

Коли ми дивимося в майбутнє, єдиним реальним рішенням є рішення про дві держави.

Я кажу це як довічний прихильник Ізраїлю і єдиний американський президент, який відвідав Ізраїль у воєнний час.

Немає іншого шляху, який гарантує безпеку і демократію Ізраїлю.

Немає іншого шляху, який гарантує палестинцям мирне і гідне життя.

Немає іншого шляху, який гарантує мир між Ізраїлем і всіма його арабськими сусідами, включаючи Саудівську Аравію.

Створення стабільності на Близькому Сході також означає стримування загрози з боку Ірану.

Саме тому я створив коаліцію з понад десятка країн для захисту міжнародного судноплавства і свободи судноплавства в Червоному морі.

Я наказав завдати ударів, щоб послабити можливості Хуті і захистити американські сили в регіоні.

Як Верховний головнокомандувач, я без вагань вживатиму подальших заходів для захисту нашого народу і військовослужбовців.

Роками все, що я чув від своїх друзів-республіканців і багатьох інших, це те, що Китай піднімається, а Америка відстає.

Вони помиляються.

Америка піднімається.

У нас найкраща економіка в світі.

З того часу, як я прийшов до влади, наш ВВП зріс.

І наш торговий дефіцит з Китаєм знизився до найнижчого рівня за останні десять років.

Ми протистоїмо несправедливій економічній практиці Китаю.

І виступаємо за мир і стабільність через Тайванську протоку.

Я пожвавив наші партнерства і союзи в Тихоокеанському регіоні.

Я переконався, що найсучасніші американські технології не можуть бути використані в озброєнні Китаю.

Відверто кажучи, попри всі його жорсткі заяви щодо Китаю, моєму попереднику ніколи не спадало на думку це зробити.

Ми хочемо конкуренції з Китаєм, але не конфлікту.

І ми маємо сильнішу позицію, щоб виграти змагання 21-го століття проти Китаю чи будь-кого іншого, якщо вже на те пішло.

У себе вдома я підписав понад 400 двопартійних законопроектів.

Але потрібно зробити ще більше, щоб ухвалити мій Порядок денний єдності.

Посилити покарання за торгівлю фентанілом.

Прийняти двопартійне законодавство про конфіденційність, щоб захистити наших дітей в Інтернеті.

Скористатися обіцянками штучного інтелекту і захистити нас від його небезпеки.

Заборонити імітацію голосу штучним інтелектом і не тільки!

І виконати наш єдиний по-справжньому священний обов'язок – тренувати та екіпірувати тих, кого ми відправляємо на небезпечні завдання, і піклуватися про них та їхні сім'ї, коли вони повертаються додому, і коли вони не повертаються.

Саме тому я підписав Закон PACT, один з найважливіших законів, який допомагає мільйонам ветеранів, що зазнали впливу токсинів і зараз борються з більш ніж 100 видами раку.

Багато з них не повернулися додому.

Ми в боргу перед ними та їхніми сім'ями.

І ми зобов'язані самим собі продовжувати підтримувати наше нове агентство медичних досліджень під назвою ARPA-H і нагадувати нам, що ми можемо робити великі справи, наприклад, покінчити з раком у тому вигляді, в якому ми його знаємо!

Дозвольте мені закінчити цим.

Я знаю, що, можливо, не виглядаю так, але я вже давно живу.

І коли доживаєш до мого віку, деякі речі стають зрозумілішими, ніж будь-коли раніше.

Я знаю американську історію.

Знову і знову я бачив змагання між конкуруючими силами в битві за душу нашої нації.

Між тими, хто хоче повернути Америку в минуле, і тими, хто хоче рухати Америку в майбутнє.

Моє життя навчило мене приймати свободу і демократію.

Майбутнє, засноване на основних цінностях, які визначили Америку.

Чесність. Порядність. Гідність. Рівність.

Повага до кожного. Давати кожному чесний шанс. Не давати ненависті притулку.

Зараз деякі люди мого віку бачать іншу історію.

Американську історію образи, помсти та відплати.

Це не про мене.

Я народився під час Другої світової війни, коли Америка відстоювала свободу у світі.

Я виріс у Скрентоні, штат Пенсильванія, та Клеймонті, штат Делавер, серед робітників, які будували цю країну.

Я з жахом спостерігав за вбивством двох моїх героїв, доктора Кінга та Боббі Кеннеді, і їхня спадщина надихнула мене на кар'єру в сфері послуг.

Державний захисник, член окружної ради, обраний сенатором Сполучених Штатів у 29 років, потім віце-президент, наш перший чорношкірий президент, нині президент, з першою жінкою-віце-президентом.

Протягом моєї кар'єри мені казали, що я занадто молодий і занадто старий.

Але я завжди знала, що витримає будь-яке випробування.

Наша Полярна зірка.

Сама ідея Америки, що ми всі створені рівними і заслуговуємо на рівне ставлення до себе протягом усього життя.

Ми ніколи повністю не жили згідно з цією ідеєю, але ми ніколи не відходили від неї.

І я не відступлюся від неї зараз.

Мої співвітчизники, проблема, що стоїть перед нашою нацією, полягає не в тому, скільки нам років, а в тому, скільки років нашим ідеям?

Ненависть, гнів, помста, відплата – одні з найстаріших ідей.

Але ви не можете керувати Америкою з давніми ідеями, які лише відкидають нас назад.

Щоб керувати Америкою, країною можливостей, вам потрібне бачення майбутнього, бачення того, якою Америка може і повинна бути.

Сьогодні ви почули моє бачення.

Я бачу майбутнє, в якому ми захищаємо демократію, а не применшуємо її.

Я бачу майбутнє, в якому ми відновлюємо право вибору і захищаємо інші свободи, а не відбираємо їх.

Я бачу майбутнє, в якому середній клас нарешті отримає справедливий шанс, а багаті нарешті будуть платити свою справедливу частку податків.

Я бачу майбутнє, в якому ми врятуємо планету від кліматичної кризи, а нашу країну – від насильства з використанням зброї.

Перш за все, я бачу майбутнє для всіх американців!

Я бачу країну для всіх американців!

І я завжди буду президентом для всіх американців!

Тому що я вірю в Америку!

Я вірю в вас, американці.

Завдяки вам я ніколи не був більш оптимістичним щодо нашого майбутнього!

Тож давайте побудуємо це майбутнє разом!

Пам'ятаймо, хто ми є!

Ми – Сполучені Штати Америки.

Немає нічого поза межами наших можливостей, коли ми діємо разом!

Нехай Бог благословить вас усіх.

Нехай Бог береже наше військо.

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