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    Політика

    Міжпарламентськими зв'язками з США тепер керуватиме Арахамія

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    Лідер фракції &laquo;Слуга народу&raquo; Давид Арахамія - Міжпарламентськими зв'язками з США тепер керуватиме Арахамія
    Лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія

    Загалом до Міжпарламентської групи дружби Україна – США увійшло понад 180 народних депутатів ІХ скликання

    Депутатську групу Верховної Ради України з міжпарламентських зв'язків з Сполученими Штатами Америки очолив лідер фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія.

    Про це повідомляє пресслужба ВР.

    Заступниками Давида Арахамії обрано народного депутата від фракції «Слуга Народу» Мар’яна Заблоцького й народного депутата від Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» Валентина Наливайченка. Секретарем призначено народного депутата від фракції «Слуга Народу» Святослава Юраша.

    Серед завдань народних депутатів - налагодження двосторонніх відносин із Конгресом Сполучених Штатів Америки та виведення їх на новий рівень.

    «Ми переконані, мета цієї групи надважлива. Сполучені Штати Америки – наш стратегічний друг і партнер. Ми зробимо все можливе, щоб поглиблювати та розвивати відносини між нашими країнами», – наголосив Давид Арахамія, голова фракції «Слуга Народу».

    Загалом до Міжпарламентської групи дружби Україна – США увійшло понад 180 народних депутатів ІХ скликання.

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