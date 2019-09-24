Міжпарламентськими зв'язками з США тепер керуватиме Арахамія



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Лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія

Загалом до Міжпарламентської групи дружби Україна – США увійшло понад 180 народних депутатів ІХ скликання

Депутатську групу Верховної Ради України з міжпарламентських зв'язків з Сполученими Штатами Америки очолив лідер фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія.

Про це повідомляє пресслужба ВР.

Заступниками Давида Арахамії обрано народного депутата від фракції «Слуга Народу» Мар’яна Заблоцького й народного депутата від Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» Валентина Наливайченка. Секретарем призначено народного депутата від фракції «Слуга Народу» Святослава Юраша.

Серед завдань народних депутатів - налагодження двосторонніх відносин із Конгресом Сполучених Штатів Америки та виведення їх на новий рівень.

«Ми переконані, мета цієї групи надважлива. Сполучені Штати Америки – наш стратегічний друг і партнер. Ми зробимо все можливе, щоб поглиблювати та розвивати відносини між нашими країнами», – наголосив Давид Арахамія, голова фракції «Слуга Народу».

Загалом до Міжпарламентської групи дружби Україна – США увійшло понад 180 народних депутатів ІХ скликання.