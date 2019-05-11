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    Думки вголос

    Путін задумав велику угоду з США по Україні: що треба знати

    • Микола Капітоненко

      Експерт Міжнародного центру перспективних досліджен

    • Розсилка
    Путін задумав велику угоду з США по Україні: що треба знати

    Про переговори США і Росії щодо великої угоди

    По-перше, у США немає жодної необхідності з Росією домовлятися, тому що у них набагато сильніша позиція. І я не бачу - ні в Венесуелі, ні в Україні, ні в Сирії, ні де б це не було - у них потреб йти на поступки.

    По-друге, як і в попередніх версіях схожих розмов про велику угоду, ключова проблема полягає в тому, що США і Росія не впливають достатньою мірою на те, що відбувається в Україні. Тобто на відміну від ситуації після Другої світової війни, коли вони ділили світ і визначали світоустрій, а в Європі стояли радянська і американська армії, сьогодні всі розмови про угоди будуються на чиїхось бажаннях і фантазіях.

    Навіть якщо вони про щось домовляться, а чутки про це ходять з того часу, як Трамп став президентом, то як вони це втілюватимуть у життя? За допомогою чого можна змусити будь-який український уряд або президента прийняти умови цієї угоди? Я не бачу цих інструментів, тому будь-які угоди малоймовірні.

    У Венесуелі США і Росія ситуацію теж не контролюють. Якщо, припустімо, вони домовляться, що президентом Венесуели буде Гуайдо, як хочуть американці - то як вони його робитимуть президентом? У Венесуелі триває внутрішній конфлікт, в якому є прихильники і Мадуро, і Гуайдо. У боротьбі між ними і визначиться, хто переможе. Американці і росіяни там впливу не мають. Домовитися вони можуть про що завгодно, але як це втілювати? Вони розуміють, що шляхів втілення домовленості немає, тому у них не вийде всерйоз щось на щось розмінювати.

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    І навіть якщо б у американців були можливості на щось впливати серйозніше, ніж вони можуть сьогодні, то у них немає ніякої необхідності про щось домовлятися з росіянами і в чомусь йти на поступки.

    Путін не може змусити Мадуро піти - я цього не бачу. Тому ніяких великих угод за спиною України не може бути.

    Можливий максимум в таких діалогах - це уточнення позицій, оскільки в Україні новий президент. У американців і росіян є загальний інтерес про те, щоб не втратити хоча б мінімальний контроль над ситуацією і не допустити в Україні гострих дій і криз. Природно, що у них є предмет для переговорів на різних рівнях - і Трампа з Путіним, і Лаврова з Помпео - вони це обговорюватимуть, але лише для того, щоб звірити позиції і ще раз озвучити власні пріоритети, а не домовлятися про щось.

    Джерело: Апостроф

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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