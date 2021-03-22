Реінтеграція ветеранів АТО у громади. Потреби та рішення

Говорити про реінтеграцію ветеранів у громади потрібно там, де вони проживають, з тими, хто їх оточує

У рамках проєкту «DIAL U – Діалог заради єдності», який реалізує ГО «Центр розвитку людського капіталу» були проведені три пілотні діалогові зустрічі в громадах Херсона, Житомира, Вінниці. Учасники – представники ветеранської спільноти, волонтерського руху, ВПО, громадських організацій, центральної, обласної і місцевої влади, журналісти – мали можливість відкрито і конструктивно поговорити про ветеранів і суспільство, про співпрацю і потреби, про розвиток і трансформацію ідеї Міністерства у справах ветеранів України.

Говорити про реінтеграцію ветеранів у громади потрібно там, де вони проживають, з тими, хто їх оточує, хто знаходиться поруч, хто може чітко дати оцінку програмам, які впроваджуються на місцях і чинникам, які впливають на суспільно-політичне, економічне життя регіону. Реформа децентралізації потребує посилення взаємодії центральних органів влади і громад, зокрема Мінветеранів у своїй стратегічній роботі акцентує увагу на посилення співпраці з ОТГ, впровадження моделі, щоб не тільки повідомляти мешканцям регіонів про свою роботу, а й щоб чути їх пропозиції та зворотній зв’язок.

Під час круглих столів було визнано, що на державному рівні має бути затверджена стратегія діяльності Мінветеранів і визначені основні аспекти діяльності територіальних органів в умовах децентралізації, лунала думка, що є нагальна потреба перезавантаження роботи з ветеранами АТО-ООС у регіонах і очікування, що нова державна стратегія окреслить перспективи такого перезавантаження. Особливо це стосується тих громад, де надмірна політизація і відсутність комунікації призводить до конфлікту та спекуляцій.

Загалом присутні позитивно сприйняли діяльність Міністерства щодо створення електронного реєстру ветеранів, проєкту переходу від військової кар’єри до цивільної, розвитку ветеранського підприємництва і співпрацю з роботодавцями.

Питання, які найчастіше адресувалися представникам влади, стосувалися пільгових виплат, вирішення житлових проблем, пільгового проїзду, доступності отримання психологічної допомоги, особливо ветеранам і сім’ям, які проживають у віддалених від обласних центрів населених пунктах. Представники місцевої влади наголошували на необхідності врегулювання питання соціального захисту ветеранів на рівні громад після завершення реформи управління соціальною сферою Мінсоцполітики.

У кожному місті активно говорили про різні потреби ветеранів, влади, роботодавців. Пролунала готовність до більш широкої тематичної співпраці з підприємцями і щодо працевлаштування, і щодо підтримки бізнес-ідей. Водночас, представники влади наголошували на дефіциті кваліфікованих робочих рук, необхідності вивчення ринку праці в кожній громаді, а також враховувати проблемні питання, з якими стикаються роботодавці і ветерани АТО-ООС, наприклад, залучення на навчання військкоматами колишніх військовослужбовців, втрата професійної конкурентоспроможності після служби тощо.

Під час проведення круглого столу представники ветеранської спільноти акцентували увагу на підготовці більш якісних інформаційно-комунікаційних кампаній. Особливу увагу потрібно звернути на формування образу ветерана під час розробки стратегії діяльності Міністерства, а також в роботі засобів масової інформації, проведення інформаційних кампаній, розвитку національно-патріотичного виховання. Широко обговорювалося питання взаємодії і комунікації між самими ветеранськими спільнотами, об’єднанням ветеранів для посилення впливу на життя в регіонах, концепція створення і діяльність існуючих ветеранських просторів.

Проведені заходи дали можливість сторонам діалогу висловити свої думки, бути почутими не тільки своїми візаві, але і присутнім представниками центральних та регіональних органів виконавчої влади, а також сформувати пропозиції для Міністерства у справах ветеранів, а саме:

1) Провести аудит системи державної підтримки ветеранів і членів їх сімей із залученням представників органів виконавчої влади та місцевого самоуправління, дотичних до її надання, та актуалізувати запити від громад та можливості держави.

2) Розробити комунікаційну стратегію роботи Міністерства. Продовжити практику проведення діалогів у громадах; залучати громадян до публічної політики, у тому числі під час ухвалення рішень; гарантування прозорості процесу.

3) Створити канали інформування ветеранів і органів місцевого самоуправління про рішення Міністерства, нові проекти і можливості. Такі заходи формуватимуть довіру до влади та її рішень на місцевому рівні.

4) Планувати та надавати підтримку ініціативам, спрямованим на проведення опитувань та досліджень щодо ветеранів та їхніх проблем у розрізі різних областей і громад. Результати досліджень повинні бути враховані для планування роботи Міністерства та Уряду загалом.

5) Розробити і затвердити дорожню карту розвитку і підтримки ветеранського підприємництва, залучити до роботи представників ветеранської спільноти з усіх областей України.

6) Провести діалогові зустрічі з ветеранськими організаціями, представниками громад щодо розвитку ветеранських просторів і створення нових, враховуючи досвід роботи, успішні приклади і помилки, партнерство і співпрацю з Мінветеранів. Розробити спільну програму діяльності ветеранських просторів.

7) Розглянути можливість впровадження роботи мобільних бригад соціальної і психологічної допомоги, робити виїзні прийоми громадян, участь у мобільному офісі надання соціальних послуг.

8) Проводити колегіальні зустрічі на локальних рівнях, з метою вирішення актуальних питань і покращити взаємодію, взаєморозуміння державної політики і дій Мінветеранів

9) Залучити представників ветеранських спільнот, міської влади, громадських об’єднань до розробки і впровадження стратегії діяльності Мінветеранів у громадах.

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