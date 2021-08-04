«Гібридна участь» Росії в Олімпійських іграх є незаконною

Міжнародний олімпійський комітет пішов на повідку в Москви

Путінська Російська Федерація, як завжди, не перестає дивувати. Спортивна команда Росії, яка через фальшування з допінгом була відсторонена від участі в Олімпійських іграх у Токіо, всерівно там присутня.

Офіційно російські спортсмени представляють не свою державу, на яку накладена заборона на участь в іграх, через системні зловживання допінгом, а Олімпійський комітет Росії. І на це в МОК не знайшлося заперечень.

Таким чином, цілком можна говорити про те, що російська «гібридна участь» на Олімпійських іграх є незаконною. Дивно, що Міжнародний олімпійський комітет пішов на повідку в Москви, дозволивши такий невмотивований компроміс.

Цим МОК перекреслив основоположний принцип ігор – на Олімпійських іграх спортсмени представляють і змагаються за свої країни, а не виступають як окремі особи або представники недержавних організацій.

Державі Росія заборонили брати участь у цих іграх, а це автоматично означає, що жоден росіянин не повинен брати участь в Олімпійських іграх. Чи тепер для Москви МОК ввів якісь інші, персональні «гібридні правила»?

Адже російською державною пропагандою все це буде настирливо подаватися, як черговий доказ «мудрості» Путіна і Кремля.

Оскільки для путінського телебачення не важливо, що російським учасникам ігор забороняється стояти на подіумах і публічно отримувати нагороди. Головне, що Росія, зайшовши з «чорного входу», всерівно неофіційно приймає участь в Олімпійських іграх, а це для Москви явно є перемогою.

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Не дивлячись на те, що Росія стала міжнародною парією у всьому, що вона робить, постійно знаходяться «доброхоти», як у великій політиці, так і на спортивних змаганнях, котрі знайдуть для путінців шпаринки, через які Кремль здатен буде незаконно пролізти.

Здавалося, що злочинне підприємство, очолюване Путіним, відоме як «Росія», не мало б брати участі у заходах, котрі організовані демократичними державами.

Цивілізований світ повинен уникати та ігнорувати росіян. І навіть зараз у Токіо звучать обвинувачення їх у допінгу. Проте Міжнародний олімпійський комітет якимось дивним чином дозволяє неофіційну участь росіян в цих іграх, не звертаючи ні на що ніякої уваги.

Між тим, московіти є системними шахраями, які роблять спроби скрізь нав’язувати всім свої правила гри, намагаючись уникати покарання за зловживання, як це і трапилося у Токіо.

Користуючись своїм правом вето в Раді Безпеки ООН і погрожуючи світові ядерними ракетами, Росія, не маючи на це жодних підстав, намагається видавати себе за великого міжнародного гравця, якого не стосуються загальноприйняті правила.

На жаль, члени нинішнього Олімпійського комітету виглядають, як безпринципні, слабкі та недостатньо компетентні особи, яким бракує послідовності у застосуванні заборон та проведенні політики, що не дозволила б заплямувати Олімпіаду.

Дії МОК абсолютно не узгоджуються з олімпійським девізом побудови кращого світу за допомогою спорту, коли він дозволяє усунутій від змагань команді Російської Федерації неофіційно приймати участь у Олімпійських іграх.

Чим фактично ігноруються високі ідеали ігор та перекреслюються конкурентні правила, які виявляються для росіян зовсім необов’язковими.

Єдиний спосіб заблокувати олімпійські, і не тільки, шахрайства Росії, – це повністю заборонити протягом наступних 8-12 років участь її спортсменів в Олімпійських іграх та інших міжнародних змаганнях. Включно з тим, що росіяни не мають права виступати нібито самі за себе, адже такі «правила» ніяк не прописані в Олімпійській хартії.

Допінгові зловживання спонсоруються в Росії на державному рівні, і закривати очі на такого типу «перемоги» російських «спортсменів» є невиправдано, безпрецедентно і ганебно.

Подібні «покарання без покарання» Москви лише підживлюють ілюзії Путіна щодо невразливості РФ, та переконують Кремль в нездатності світу протистояти московським фальшуванням на будь-якому рівні.

Допінгові зловживання в російському спорті стали настільки системними, а державна корупція настільки масштабною і глибокою, що ігнорувати ці злочини міжнародній громадськості просто більше не можна.

Виходить так: росіяни обманювали роками використовуючи допінги, їх спіймали за руку, а тепер дозволили повернутися і конкурувати з тими, хто поводився у великому спорті чесно і принципово.

Чи не узаконює це легітимність обману, перетворюючи Олімпійські ігри на просто фарс? А Путін знову сміється над усім світом.

Все виглядає абсолютно алогічно. Будь-який спортсмен, якого викрили в допінгу, дискваліфікується і йому на роки забороняється виступати на змаганнях. А тут сама російська влада спіймана на величезних допінгових зусиллях, і російським спортсменам все ще дозволяють змагатися. Чи не проглядається в такому контроверсійному рішенні корупція?

Адже усе це не дає стимулів для спортсменів, які змагаються чесно, коли вони наперед знають, що російська допінгова політика не змінилася. Кому цікаво конкурувати з росіянами, які мають допінгові фори.

Росія перетворилася, за багатьма основними показниками, на жалюгідну країну, якою бездарно керує організоване злочинне угрупування.

У росіян немає сподівань на майбутнє, ніхто в світі не хоче купувати те, що виробляє їхня промисловість і не зацікавлений інвестувати в убиту економічно державу. Тому один шлях, щоб показати свою «значимість» і «велич» – це за будь-яку ціну спробувати виграти в різних видах спортивних змагань, включаючи й обман.

Участь Російської Федерації в Олімпіаді у Токіо тільки легалізує діючий режим, освячуючи диктатуру Путіна. Хоча, можливо, і є чисті від допінгу російські спортсмени, але усі вони змагаються за «честь» корумпованої і тоталітарної держави.

Країна, яка свідомо і систематично займалася масовим обманом на Олімпіадах, якимсь дивним чином знову опинилася там. Жодному росіянину не було дозволено брати участь у змаганнях.

Вони перебували під чотирьохрічною забороною виконавчого комітету Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA), але цю заборону було чомусь негласно знято.

Для Москви тепер немає ніякого значення, що російська команда на Олімпійських іграх у Токіо не виступає під прапором Росії, а після чиєїсь перемоги не звучить російський гімн.

Кожен з російських спортсменів змагається за Росію. І для Путіна дуже важливо, напередодні вересневих виборів до Державної думи, показати населенню своєї країни, що російські спортсмени таки взяли участь в Олімпіаді і перемагали.

У Путіна немає морального компаса в геополітиці, то чому б він вів себе пристойно у великому спорті?

Пора вже всім зрозуміти, що Путін і росіяни ніколи не будуть дотримуватися загальноприйнятих правил і норм. Це просто у них закладено в ДНК. Люди з 47 хромосомою – особливі.

І це обов’язково потрібно враховувати думаючи про підписання з ними міжнародних, політичних, спортивних, торгівельних, банківських, чи правоохоронних договорів або угод. Вони всерівно їх виконувати не збираються.

Джерело: блог Віктора Каспрука

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