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    На Олімпіаді в Токіо борець встановив феноменальне досягнення

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    Кубинець переміг на чотирьох олімпіадах - На Олімпіаді в Токіо борець встановив феноменальне досягнення
    Кубинець переміг на чотирьох олімпіадах
    Фото з відкритих джерел

    Кубинець виграв четверту золоту нагороду в 38 років

    Неймовірне спортивне довголіття продемонстрував 38-річний борець-важковаговик з Куби Міхайн Лопес Нуньєс. Його досягнення навряд чи колись буде перевершено у цьому виді програми. Кубинець став 4-разовим олімпійським чемпіоном з греко-римської боротьби.

    У фіналі його противник з Грузії Якобі Каджая фактично кинув боротися за 10 секунд до кінця поєдинку, програючи 0-5 і розуміючи, що нічого зробити вже не зможе. Тож Міхайн почав відзначати своє фантастичне досягнення ще до офіційного закінчення сутички.

    На олімпійському килимі Токіо-2020 він провів 4 сутички і переміг у всіх із загальним рахунком 24-0!

    Лопес зробив те, чого не вдалося великому 3-разовому олімпійському чемпіону Олександру Кареліну, який програв фінал своєї 4-ої Олімпіади. При цьому Лопес боровся ще і в Афінах-2004, але зазнав поразки в 1/4 фіналу. Таким чином, він вигравав Олімпіаду в Пекіні-2008, Лондоні-2012, Ріо-2016, Токіо-2020.

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    Теги: Олімпіада
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    На Олімпіаді в Токіо борець встановив феноменальне досягнення