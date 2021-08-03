На Олімпіаді в Токіо борець встановив феноменальне досягнення

Кубинець виграв четверту золоту нагороду в 38 років

Неймовірне спортивне довголіття продемонстрував 38-річний борець-важковаговик з Куби Міхайн Лопес Нуньєс. Його досягнення навряд чи колись буде перевершено у цьому виді програми. Кубинець став 4-разовим олімпійським чемпіоном з греко-римської боротьби.

У фіналі його противник з Грузії Якобі Каджая фактично кинув боротися за 10 секунд до кінця поєдинку, програючи 0-5 і розуміючи, що нічого зробити вже не зможе. Тож Міхайн почав відзначати своє фантастичне досягнення ще до офіційного закінчення сутички.

На олімпійському килимі Токіо-2020 він провів 4 сутички і переміг у всіх із загальним рахунком 24-0!

Лопес зробив те, чого не вдалося великому 3-разовому олімпійському чемпіону Олександру Кареліну, який програв фінал своєї 4-ої Олімпіади. При цьому Лопес боровся ще і в Афінах-2004, але зазнав поразки в 1/4 фіналу. Таким чином, він вигравав Олімпіаду в Пекіні-2008, Лондоні-2012, Ріо-2016, Токіо-2020.