Беленюк, Насібов, Рижикова. Хто і коли з українців вийде на старт Олімпіади 4 серпня

За медалі поборються одразу вісім українських олімпійців

У дванадцятий день Олімпіади за нагороди боротимуться вісім українців. Жан Беленюк, Парвіз Насібов, Ірина Коляденко – у боротьбі, Вікторія Ткачук, Анна Рижикова та Михайло Кохан – в легкій атлетиці, Марта Федіна і Анастасія Савчук в артистичному плаванні, Кристина Панчишко – в марафоні на воді.

Розклад виступів українців на Олімпіаді 4 серпня

00:30. Плавання. Христина Панчішко (відкрита вода, 10 км)

04:05. Веслування на каное. Людмила Лузан (відбірний заїзд, 200 м, одиночка)

04:12. Веслування на каное. Анастасія Четверікова (відбірний заїзд, 200 м, одиночка)

04:47. Веслування на байдарках. Юлія Юрійчук (відбірний заїзд, 500 м, одиночка)

05:08. Веслування на байдарках. Марія Повх (відбірний заїзд, 500 м, одиночка)

05:30. Легка атлетика. Анна Рижикова, Вікторія Ткачук (біг на 400 метрів із бар’єрами, фінал)

Не раніше 05:40. Боротьба. Тетяна Кіт (відбірні раунди; до 57 кг)

09:00. Стрибки у воду. Софія Лискун (кваліфікація, вишка, 10 м)

10:20. Велоспорт. Любов Басова (відбірниий заїзд, кейрін)

10:25. Велоспорт. Олена Старікова (відбірний заїзд, кейрін)

13:30. Артистичне плавання. Анастасія Савчук/Марта Федіна (дует, фінал)

Не раніше 13:40. Боротьба. Парвіз Насібов (фінал)

Не раніше 13:50. Боротьба. Жан Беленюк (фінал)

14:15. Легка атлетика. Михайло Кохан (метання молота, фінал)

14:55. Боротьба. Ірина Коляденко (бронзова сутичка)