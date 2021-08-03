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    Беленюк, Насібов, Рижикова. Хто і коли з українців вийде на старт Олімпіади 4 серпня

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    Беленюк, Насібов, Рижикова. Хто і коли з українців вийде на старт Олімпіади 4 серпня
    Фото з відкритих джерел

    За медалі поборються одразу вісім українських олімпійців

    У дванадцятий день Олімпіади за нагороди боротимуться вісім українців. Жан Беленюк, Парвіз Насібов, Ірина Коляденко – у боротьбі, Вікторія Ткачук, Анна Рижикова та Михайло Кохан – в легкій атлетиці, Марта Федіна і Анастасія Савчук в артистичному плаванні, Кристина Панчишко – в марафоні на воді.

    Розклад виступів українців на Олімпіаді 4 серпня

    00:30. Плавання. Христина Панчішко (відкрита вода, 10 км)

    04:05. Веслування на каное. Людмила Лузан (відбірний заїзд, 200 м, одиночка)

    04:12. Веслування на каное. Анастасія Четверікова (відбірний заїзд, 200 м, одиночка)

    04:47. Веслування на байдарках. Юлія Юрійчук (відбірний заїзд, 500 м, одиночка)

    05:08. Веслування на байдарках. Марія Повх (відбірний заїзд, 500 м, одиночка)

    05:30. Легка атлетика. Анна Рижикова, Вікторія Ткачук (біг на 400 метрів із бар’єрами, фінал)

    Не раніше 05:40. Боротьба. Тетяна Кіт (відбірні раунди; до 57 кг)

    09:00. Стрибки у воду. Софія Лискун (кваліфікація, вишка, 10 м)

    10:20. Велоспорт. Любов Басова (відбірниий заїзд, кейрін)

    10:25. Велоспорт. Олена Старікова (відбірний заїзд, кейрін)

    13:30. Артистичне плавання. Анастасія Савчук/Марта Федіна (дует, фінал)

    Не раніше 13:40. Боротьба. Парвіз Насібов (фінал)

    Не раніше 13:50. Боротьба. Жан Беленюк (фінал)

    14:15. Легка атлетика. Михайло Кохан (метання молота, фінал)

    14:55. Боротьба. Ірина Коляденко (бронзова сутичка)

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    Теги: Олімпіада
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    Беленюк, Насібов, Рижикова. Хто і коли з українців вийде на старт Олімпіади 4 серпня