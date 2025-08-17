Головна Думки вголос Віктор Каспрук
search button user button menu button
Віктор Каспрук Політолог, політичний аналітик, журналіст-міжнародник

Легітимізація Путіна Трампом. Час Європі прокидатися

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img

Після зустрічі Трампа і Путіна  Анкориджі Європа мусить брати питання  безпеки у свої руки

Зустріч президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з російським диктатором Путнім на Алясці не принесла жодних результатів. Навпаки – вона показала, що колишній лідер Заходу виявився абсолютно недієздатним. А те, що Путін знову заявив про необхідність усунення першопричин війни, виявляє справжні наміри кремлівського фюрера, який і далі розраховує на ліквідацію Української держави та знищення українського народу. Нічого не змінилося. То ж скільки ще Трамп буде клеїти дурня з Путіним?

Тому виникає закономірне питання – чи готова об’єднана Європа по-справжньому допомогти Україні, а значить не допустити окупацію московськими ордами своїх територій. Адже тепер абсолютно зрозуміло, що Трамп робитиме усе від нього залежне, щоб на Російську Федерацію не накладалися нові санкції, щоб з кривавим російським диктатором велися переговори на рівних, і щоб Росія, як і раніше, змогла торгувати своїми енергоносіями.

Легітимізація кривавого вбивці Дональдом Трампом розпочалася, і тепер вже Європейський Союз мусить самостійно вирішувати, погодиться він на окупацію московитами Європейського континенту, надаючи Україні напівдопомогу, чи візьме на себе роль лідера Заходу, яку Америка втратила після зустрічі президента США Дональда Трампа з Путіним на американській військовій базі в Анкориджі.

Адже цілком очевидно, що Трамп готовий задля отримання Нобелівської премії миру, підставити Україну під що завгодно. Для нього не існує таких категорій, як мораль, людяність, чи співчуття. Освячуючи свій peace deal він готовий на все.

Після зустрічі Трампа в Анкориджі, об’єднана Європа мусить виступити єдиним фронтом разом з Україною. Заявивши, що оскільки Українська держава є невід’ємною частиною Європи, надалі жодні рішення щодо її історичної долі, не можуть вирішуватися без безпосередньої участі Європейського Союзу.

Таким чином:

  1. Європейський Союз не вважатиме будь-які рішення прийняті в односторонньому порядку Сполученими Штатами і Російською Федерацію щодо України, без участі ЄС, легітимними
  2. Брюссель наполягає на тому, щоб на всіх подальших переговорах України з Російською Федерацією участь Євросоюзу була обов’язковою
  3. Європейський Союз бере на себе зобов’язання проплачувати закупівлю американської зброї, якщо Дональд Трамп виконуватиме своє зобов’язання продавати її державам-членам НАТО для подальшої передачі Україні, як це він озвучував раніше
  4. Євросоюз готовий розглянути питання прийняття в пришвидшеному порядку України до лав Європейського Союзу, поки що без тимчасово окупованих Росією українських територій
  5. Європейський Союз підтверджує необхідність створення загальноєвропейських оборонних сил, основною частиною яких може стати українська армія, яка на сьогодні є найбільш дієздатним воєнним угрупуванням на Європейському континенті

Після зустрічі Трампа і Путіна  Анкориджі Європа мусить брати питання  безпеки у свої  руки. І чим швидше в об’єднаній Європі це зрозуміють, тим краще європейці зможуть підготуватися до неминучої спроби Путіна вдертися і до інших європейських країн. Час європейцям зробити свій остаточний вибір.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія санкції Дональд Трамп переговори путін НАТО Європа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп готовий до переговорів із Путіним
Трамп приземлився на Алясці
15 серпня, 21:27
Для вулкана встановлено помаранчевий (високий) код авіаційної небезпеки
На Камчатці прокинувся черговий вулкан: третій за місяць
14 серпня, 08:48
Російська Федерація вже розглядатиме майбутню зустріч на Алясці як перемогу
Чого від переговорів на Алясці очікує Трамп, а чого – Путін: деталі від Sky News
9 серпня, 16:58
Трамп та Путін зустрінуться на Алясці
Трамп назвав місце та дату для зустрічі з Путіним
9 серпня, 01:12
Російська економіка тріщить, але чиновники не вдаються в подробиці
Кремль вдає економічну міць, але аналіз ISW показав протилежне
8 серпня, 05:30
РФ хоче стабілізувати ситуацію на внутрішньому паливному ринку
Російська влада заборонила експорт бензину
28 липня, 20:44
Секретар РНБО Умєров доповів, що запропонував російській стороні наступну зустріч на наступному тижні
Україна запропонувала Росії провести переговори наступного тижня – Зеленський
19 липня, 20:40
Като: Японія вважає, що мита не є найкращим інструментом для усунення надмірного дисбалансу поточних рахунків
Міністр фінансів Японії розкритикував мита Трампа
18 липня, 05:17
У 2005 році Україна вже визнала подвиг Олексія Береста
Путін дав Героя Росії Герою України
17 липня, 20:26

Віктор Каспрук

Легітимізація Путіна Трампом. Час Європі прокидатися
Легітимізація Путіна Трампом. Час Європі прокидатися
Тепер все залежить від Трампа?
Тепер все залежить від Трампа?
Чи можлива нічия у війні з РФ та що можна буде вважати перемогою України?
Чи можлива нічия у війні з РФ та що можна буде вважати перемогою України?
Чому Трампу варто приїхати у Київ вже зараз
Чому Трампу варто приїхати у Київ вже зараз
Путін повністю зациклений на своїй ідеї фікс – знищенні української державності
Путін повністю зациклений на своїй ідеї фікс – знищенні української державності
Росія масово заселяє Донбас і Крим: що буде з переселенцями після деокупації?
Росія масово заселяє Донбас і Крим: що буде з переселенцями після деокупації?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
277K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 серпня 2025
3202
Путін після зустрічі із Трампом зробив заяву
2844
Що Трамп подарував Путіну? У готелі на Алясці знайдено документ, який розкриває нові деталі зустрічі
2311
У столичних супермаркетах з'явився незвичний cільський делікатес (фото)
2148
Трамп передав вимогу Путіна щодо територій. Reuters дізнався, що відповів Зеленський

Новини

Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
Вчора, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26

Прес-релізи

Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua