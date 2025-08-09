Головна Світ Політика
Чого від переговорів на Алясці очікує Трамп, а чого – Путін: деталі від Sky News

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Чого від переговорів на Алясці очікує Трамп, а чого – Путін: деталі від Sky News
Російська Федерація вже розглядатиме майбутню зустріч на Алясці як перемогу
фото з відкритих джерел

Обоє лідерів мають свої очікування від цієї зустрічі віч-на-віч

У п’ятницю, 15 серпня, мають відбутися переговори президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна. Обоє лідерів мають свої очікування від цієї зустрічі віч-на-віч. Як інформує «Главком», колишній радник з національної безпеки Марк Лайалл у коментарі Sky News оцінив, чого хочуть Трамп і Путін від переговорів на Алясці.  

Американський лідер, імовірно, сподіватиметься вийти з цієї зустрічі «спроможним оголосити про угоду».

«Трамп хотів би мати можливість оголосити про угоду наступної п’ятниці та сказати, мовляв, дивіться, я домовився, як завершити цю війну. А потім представити це президенту Зеленському», – висловився політик.

Тим часом Російська Федерація вже розглядатиме майбутню зустріч на Алясці як перемогу.

«Росія захоче говорити не лише про Україну, а й про двосторонні відносини, економічний потенціал, заморожену північ тощо, і представить це як своєрідний кінець ізоляції Путіна на Заході», – додає Марк Лайалл.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що його зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним відбудеться на Алясці. Це станеться 15 серпня.

Американський лідер також наголосив, що відбудеться «деякий обмін територіями на благо обох сторін» в рамках мирної угоди між Україною та Росією. «Йдеться про території, за які три з половиною роки точилися запеклі бої, забравши життя багатьох українців і росіян», – наголосив він.

Зі свого боку, помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив дату та місце зустрічі Путіна й Трампа. За його словами, Москва очікує, що наступна після Аляски зустріч Путіна і Трампа відбудеться в РФ.

Відзначимо, що зустріч Трампа та Путіна стала головною темою провідних світових ЗМІ. Новина миттєво з’явилася на перших шпальтах і в топових ефірах.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до нації, прокоментувавши інформацію щодо підготовки майбутньої мирної угоди та анонсованої зустрічі президента Трампа з Володимиром Путіним на Алясці. Глава держави підкреслив, що будь-які рішення, ухвалені без участі України, не матимуть сили.

Теги: росія путін Дональд Трамп Володимир Зеленський переговори обмін

