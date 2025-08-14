На Камчатці прокинувся черговий вулкан: третій за місяць

Вулкан Каримський викинув стовп попелу на 2 км

На Камчатці за останній місяць відбулося вже третє виверження вулкана. Вранці у четвер, 14 серпня, прокинувся вулкан Каримський, який викинув стовп попелу на висоту до 2 км над рівнем моря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Для вулкана встановлено помаранчевий (високий) код авіаційної небезпеки. Як повідомляє Камчатська група реагування на вулканічні виверження, «активність, що триває, може вплинути на літаки, які літають низько». Також за 26 км на південний схід від вулкана спостерігається хмара попелу розміром 12 на 12 км.

Каримський, висота якого становить 1536 метрів, розташований за 125 км на північ від Петропавловська-Камчатського і є одним з активних вулканів регіону.

Відновлення активності Каримського є частиною сплеску вулканічної діяльності на півострові, оскільки це вже третє значне виверження за місяць.

Вранці 11 серпня відбулося виверження вулкана Ключевський. Він викинув стовп попелу на висоту 12 км над рівнем моря, а попільний шлейф поширився у східному напрямку, до Тихого океану.

2 серпня ввечері вперше за всю історію спостережень зафіксовано виверження вулкана Крашеніннікова. Він викинув стовп попелу на висоту 3-4 кілометри над рівнем моря, а шлейф також поширився у східному напрямку.

Нагадаємо, після потужного землетрусу Камчатку на Далекому Сході РФ накрило ще й цунамі. Стихія зруйнувала рибний завод. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські медіа.

Внаслідок цунамі був зруйнований рибний завод «Алаїд» на острові Парамушир. Про підтоплення підприємства стало відомо ще 30 липня. Але тепер росіяни повідомили, що завод майже повністю затоплений, зупинив роботу і навряд чи найближчим часом відновить її.