Трамп подивився в очі Путіну і побачив…

Зустріч на Алясці: суцільне розчарування чи крок до миру?

За зустріччю президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці спостерігав весь світ. Були сподівання, що вже на ранок 16 серпня стане відомо про шляхи завершення війни в Україні. Деякі експерти та журналісти, з посиланням на свої джерела у Вашингтоні, навіть повідомляли, що цими вихідними буде поставлена крапка у конфлікті…

До американської делегації, що полетіла на військову базу Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, увійшли очільник Центрального розвідувального управління Джон Реткліфф, спецпредставник Стів Віткофф (який неодноразово літав до Москви говорити із Путіним), держсекретар Марко Рубіо, міністр фінансів Скотт Бессент і міністр торгівлі Говард Лутнік. В російській делегації були міністр закордонних справ Сергій Лавров, путінський радник Юрій Ушаков, міністри оборони і фінансів та глава Фонду спеціальних інвестицій Кирило Дмитрієв. Утім, переговори пройшли з скороченому форматі: разом із Трампом були присутні Рубіо та Віткофф, а поруч з Путіним сиділи Лавров та Ушаков. До слова, американські журналісти стверджують, що сили переговорників були нерівними: Віктофф вважається м’яким та слабким переговорником до того ж прихильним до росіян, тоді як Лавров – досвідченим і хитрим.

Україна, Європа, та й більшість американців також, чекали від Трампа рішучості і жорсткості по відношенню до Путіна. Дійшло до того, що давня опонентка Трампа Гілларі Клінтон, яка раніше порівнювала Трампа з Гітлером, заявила, що розглянула б можливість висунення нинішнього американського президента на Нобелівську премію миру, якби тому вдалося припинити війну без територіальних поступок з боку України. Так вона намагалась стимулювати Трампа, який марить «нобелівкою» за мир, поставити перед Путіним питання ребром.

Свого часу заява американського лідера про те, що йому набридли безрезультатні розмови з Путіним і що він дає диктатору 10 днів на припинення вогню, а потім впроваджує жорсткі економічні санкції, була зустрінута оплесками в Україні та більшості західних країн. Однак після зустрічі на Алясці стало зрозуміло, що Путін і далі зможе продовжувати безкарно вбивати українців.

Утім, говорити, що зустріч не принесла жодних результатів, теж було б неправильно. Цей саміт точно можна назвати важливим етапом на шляху до… А от до чого, зовсім не ясно.

Користувачі соцмереж бачать аналогію між зустріччю Трампа з Путіним і Мюнхенською змовою Чемберлена з Гітлером у 1938 році фото з соцмереж

Знову «максимум два-три тижні»?

Поки всі очікували результатів перемовин, посол РФ у США Олександр Дарчієв перед пресконференцією Трампа і Путіна дещо охолодив сподівання: «Ми намагаємося, працюємо, поки що великих проривів немає і, мабуть, не може бути».

Після закінчення саміту на Алясці на спільному підході до преси, який тривав 12 хвилин і завершився без питань журналістів, Трамп і Путін похвалили один одного, проте не сказали нічого конкретного. Так, американський лідер заявив, що зустріч минулої ночі була «дуже продуктивною», а Путін висловив сподівання, що угода між ними «прокладе шлях до миру в Україні».

«Ми домовилися з більшості тем, – традиційно нахвалював свої досягнення Трамп, але все ж дав зрозуміти, що проривів у ключовому українському питанні нема. – Угоди не існує, поки вона не укладена. Я зателефоную в НАТО. Я зателефоную різним людям, яким вважаю за потрібне, і, звичайно, зателефоную президенту Зеленському і розповім йому про сьогоднішню зустріч. Остаточне рішення за ними».

Президент США додав, що під час переговорів вдалося досягти «значного прогресу», розповів, що у нього завжди були «фантастичні» відносини з Путіним і що він проводив з ним «складні зустрічі».

За словами Путіна, переговори пройшли в «конструктивній атмосфері, повній взаємної поваги». США він назвав «близьким сусідом», а Аляску – логічним місцем для зустрічі, підкресливши, що цей штат досі зберігає «величезну культурну спадщину «російської Америки».

«Як відомо, російсько-американські зустрічі на вищому рівні не проводилися більше чотирьох років – це великий термін. Минулий період був дуже непростим для двосторонніх відносин, і скажемо прямо, вони скотилися до найнижчої позначки з часів холодної війни. І це не йде на користь ні нашим країнам, ні світу в цілому», – підкреслив Путін.

Після всіх розшаркувань російський диктатор дістався до центральної теми зустрічі – війни в Україні. «Ми бачимо прагнення адміністрації США і особисто президента Трампа сприяти вирішенню «українського конфлікту», його бажання досягти сутності і зрозуміти його витоки», – сказав він і повторив свою мантру про те, що події в Україні для РФ «пов'язані з фундаментальними загрозами національній безпеці». Путін не оминув нагоди вкотре обізвати українців «братнім народом», але сам визнав безглуздість сказаного, бо додав ремарку «як би дивно це не звучало».

«Я згоден з президентом Трампом і він про це говорив сьогодні, що також має бути забезпечена безпека України, – зробив раптовий реверанс у бік американського колеги Путін. – Звичайно ми готові над цим працювати. Хочеться сподіватися, що досягнуті нами розуміння дозволять наблизитися до тієї цілі і відкриють дорогу до миру в Україні». При цьому російський «поважний гість» зробив попередження на адресу Києва і європейських столиць, застерігши їх від провокацій та перешкод задля зриву «прогресу, що намічається».

По цьому два президенти ретирувалися, проігнорувавши чисельних журналістів, які так і не отримали відповіді на питання: а про який, власне, «прогрес» йдеться?

Пресконференція закінчилась реплікою Путіна, який доти спілкувався з Трампом виключно через перекладача, англійською мовою: «Next time – in Moscow» («Наступного разу – у Москві»). У відповідь на це Трамп сказав щось непевне, мовляв, не можу погодитися отак одразу, але ідея цікава.

«Некс тайм ін Москоу»? фото: Reuters

Інтерв’ю Трампа лояльному до нього телеканалу Fox News теж особливої конкретики не додало, cвоїми заявами він тільки напустив туману.

Про досягнутий прогрес на цих перемовинах Трамп говорити не захотів, але перевів стрілки на президента України Володимира Зеленського: «Думаю, хтось все одно публічно про це заявить. Вони розберуться, але я не хочу цього робити. Я хочу подивитися, чи зможемо ми це здійснити... Розумієте, угоди поки що немає, і Україна повинна погодитися, президент Зеленський повинен погодитися».

Трамп порадив Зеленському «укласти угоду». «Укладіть угоду, вам доведеться укласти угоду. Росія – дуже велика країна, а вони (тобто Україна, – «Главком») – ні». Зокрема, йдеться про «обмін територіями» між Україною і Росією. Трамп припустив, що Україна відмовиться від такої угоди.

Президент США, який давав РФ 10 днів на припинення вогню в Україні, знову передумав. Після зустрічі з Путіним він заявив, що поки не думає про нові санкції для РФ. «Через те, що сталося сьогодні, я думаю, мені не потрібно думати про це зараз. Можливо, мені доведеться подумати про це через два-три тижні, але зараз нам не потрібно про це думати», – зазначив він.

Трамп зазначив, що мир в Україні може настати у «достатньо короткий термін». Для цього, за його словами, має відбутися зустріч Зеленського з Путіним, на якій він буде присутнім: «Вони обидва хочуть, щоб я був там, і я буду там».

Шанс на досягнення угоди щодо України Трамп назвав «дуже високим».

Трамп знову показав, що його тривожать ядерні погрози Росії, – мовляв, Путін «має великий ядерний арсенал, і це треба враховувати».

Цікаво, що американський сенатор Ліндсі Грем, який належить до «яструбиного крила» республіканців і вважає, що з Путіним треба розмовляти мовою санкцій, заявив про нібито готовність глави Кремля до контакту з Володимиром Зеленським. «Путін зараз, мабуть, згоден на проведення пробної зустрічі. Це найбільший прорив цієї ночі, я ніколи раніше не чув про це. Якщо ця зустріч відбудеться, я думаю, це буде справедливе завершення цієї війни, ще до Різдва», – сказав сенатор і додав, що якщо військові дії не припиняться, тоді, «можливо, Трамп буде змушений застосувати суворі заходи проти Путіна і тих, хто купує його нафту і газ».

Якщо ж почитати заяви Кремля, то складається враження, що американський та російський лідери побували на різних зустрічах на Алясці. ТАСС оприлюднив заяву помічника Путіна Юрія Ушакова, що мовляв, «тристоронній саміт між Трампом, Путіним та Зеленським не обговорювався». Також Ушаков сказав, що не знає, коли президенти США та Росії зустрінуться знову.

«Кривава» доріжка для Путіна, тепла ванна – для Трампа

Загалом переговори Путін вів за методом «батога і пряника», причому був щедрим і на те, і на інше. Досвідчений КДБшник чудово вивчив, як Трамп тане від лестощів, тому нахвалював його як тільки міг. Диктатор погодився з улюбленою фразою Трампа про те, що якби той був президентом у 2022 році, то війни в Україні б не було, а також про те, що виграти вибори президента США у 2020 році йому завадили фальсифікації. Ба більше, Путін вказав, що інакше і бути не могло, якщо голосування частково проводилося поштою (тут промовчимо про специфіку виборів в самій РФ). Трампу це сподобалось, і він з радістю повторив цю думку: «Володимир Путін, розумний хлопець, сказав, що не можна провести чесних виборів за допомогою голосування поштою. Він сказав, що зараз у світі немає жодної країни, яка б це використовувала». Хоча очевидно, що навіть в цьому Путін збрехав.

Однак після купання Трампа у теплій ванні та ще й з пінкою, Путін ні на крок не відійшов від власних позицій і лишив спантеличеного Трампа у цій ванні, як стрімко охолола.

Дотично про незадоволення Трампа переговорами свідчить той факт, що зустріч тривала 2 години 45 хвилин, замість анонсованих шести, а робочий обід за участю президентів та розширеного складу делегацій США та РФ було скасовано. Тож частина московських сановників взагалі незрозуміло навіщо літала на край світу.

Не обійшлося і без сюрпризу. Перша леді США Меланія Трамп через чоловіка передала Путіну листа, у якому йшлося про становище викрадених окупантами українських дітей. Як відомо, Меланія відстоює позиції України у приватних розмовах з чоловіком. Видання The Guardian навіть називало її «ключем» до зміни курсу США у війні у РФ проти України.

Перші коментарі

У перші години після перемовин багато кому здалося, що єдиним їхнім результатом став потужний удар по репутації Трампа, який фактично вивів воєнного злочинця з міжнародної ізоляції, отримавши натомість приниження, закамуфльоване грубим підлабузництвом.

Поки чіткої інформації щодо якихось домовленостей не було, журналісти та експерти могли робити якісь висновки лише з деталей та символів на кшталт «червоної доріжки», рукостискань, винищувачів, що налякали Путіна на злітній смузі, та розшифровувати беззмістовні коментарі Трампа.

Так, ексрадник Трампа з нацбезпеки Джон Болтон вважає, що із зустрічі переможцем вийшов саме російський лідер, пише CNN. А Трамп, на думку Болтона, «не програв, але й не здобув нічого, окрім домовленості про подальші зустрічі». Натомість Путін «пройшов довгий шлях до відновлення відносин, що завжди було його ключовою метою».

Вирази обличчя Путіна і Трампа передають суть «досягнутих домовленостей» фото: Reuters

«Він уникнув санкцій. Йому не загрожує припинення вогню. Наступна зустріч не призначена. Зеленському про це нічого не повідомили до пресконференції. Це ще далеко не кінець, але я б сказав, що Путін домігся більшої частини того, чого хотів. Трамп домігся дуже мало», – зробив висновок Болтон.

Аналогічної думки дотримується і німецький дипломат Вольфганг Ішингер, який до 2022 року очолював Мюнхенську безпекову конференцію. Він вважає, що зустріч на Алясці закінчилася однозначною перемогою Путіна.

«Путін отримав червону доріжку з Трампом, Трамп не отримав нічого. Як і слід було очікувати: ні припинення вогню, ні миру. Жодного реального прогресу. Явно 1:0 на користь Путіна. Жодних нових санкцій. Для українців: нічого. Для Європи: глибоке розчарування», – констатував він в соцмережі Х.

Кореспондентка Sky News Марте Кельнер зауважила: Трамп, яких схильний до яскравих елементів шоу, поводився цього разу дуже незвично. «Трамп є продюсером власного президентства, і цей саміт був ретельно зрежисований, створений для телебачення. Але, здавалося, саме Путін смикав за ниточки. Журналісти викрикували питання про те, чи недооцінив він Україну, та про вбивство мирних жителів. Але він проігнорував їх. І в його присутності Трамп, який так любить багато говорити, теж тримався мовчки», – зазначила вона.

Німецька Bild вийшла із матеріалом із заголовком: «Лише загадкові натяки після саміту: «Наступного разу в Москві».

скріншот: Bild

Французька Le Monde просто констатувала: «Дональд Трамп не зміг домогтися припинення вогню від Володимира Путіна»

скріншот: Le Monde

Американське видання Рolitico доєднується до хору голосів: «Тріумф Путіна на Алясці».

скріншот: Politico

Мова тіла Трампа

Британський психолог та експерт з мови тіла Пітер Коллетт на прохання Sky News проаналізував поведінку Трампа і Путіна. Ось його висновки:

Якщо порівнювати зустріч на злітній смузі з тим, що сталося на пресконференції, це схоже на два абсолютно різні світи з точки зору мови тіла. Коллетт зазначив, що коли президент США зустрівся з диктатором на злітній смузі, вони обидва поплескали один одного, а це зазвичай трактується як «нагадування про статус».

Початок був набагато більше про «дружбу та об'єднання». «Вони своєю мовою тіла створили чітке відчуття, що це були двоє старих знайомих, які були надзвичайно раді знову побачити однин одного». «На відміну від того, що зазвичай трапляється, коли Трамп зустрічається з іншими главами держав», – зауважив психолог.

На момент фінальної прес-конференції мова тіла Трампа суттєво змінилася. «Він не був щасливим», – сказав Коллетт. Експерт також зазначив, що Трамп «не приділяв Путіну багато уваги» під час виступу. «Він насправді не хотів дивитися на Путіна, бо Путін нагадував йому про його невдачу в досягненні угоди», – говорить психолог. Президент США стискав губи, що є «жестом самоконтролю», і думав про щось, про що не наважувався сказати.

Трамп був розчарованим, але «досить добре переконував і себе, і аудиторію, що майбутнє має потенціал і що попереду хороші речі». Експерт додав: «Але якщо ви подивитеся на мову тіла... то побачите, що в нього на думці щось інше, можливо, навіть щось, на цьому етапі, невизнане, а саме: «Ну, чорт забирай, це точно не спрацювало так, як я сподівався».

President Trump Participates in a Press Conference with the President of the Russian Federation https://t.co/D07iIhS8lh — The White House (@WhiteHouse) — The White House (@WhiteHouse) August 15, 2025

Свято у Кремлі

Поки Україна, США і Європа спантеличені, Росія святкує. Пропагандисти використовують можливість, яку їм надав цар. Так, пресаташе російського МЗС Марія Захарова радіє, що не така вже і масштабна та міжнародні ізоляція Путіна, як її малюють. Вона також підколола західні ЗМІ, які, на її думку «шаленіють» від того, як Путіна зустріли в США – «червоною доріжкою».

Проте найбільше традиційно «відірвався» (хоч цього разу і тримав себе в рамках пристойності) заступник голови російського Радбезу Дмитро Медведєв. Він написав у себе в Х і про «відновлення повноцінного механізму зустрічей між РФ і США на найвищому рівні», і про «перемовини без попередніх умов і за продовження СВО», а головне – мовляв, «обидві сторони прямо поклали відповідальність за досягнення майбутніх результатів на переговорах про припинення воєнних дій на Київ та Європу».

скріншот допису Мевдедєва в Х

Окремий інформпривід Путін дав пропагандистам своїм візитом до цвинтаря «Форт Річардсон» на могили радянських льотчиків та моряків. Як відомо, гіпертрофовані теми величі СРСР та перемоги у Другій Світовій – основа ідеології «руського міра».

Що далі?

Напередодні зустрічі з Путіним Трамп домовився, що після її закінчення проведе телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. І обіцянки дотримався: контакт з Києвом був просто під час повернення до Вашингтона. Спершу годину Трамп спілкувався з президентом України, потім до бесіди доєдналися голова Єврокомісії фон дер Ляйен, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер ФРН Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Александер Стубб, президент Польщі Кароль Навроцький, прем'єр-міністр Британії Стармер, генсек НАТО Марк Рютте, держсекретар США Марко Рубіо і спецпредставник США Стів Віткофф.

Зеленський повідомив, що Україна підтримує пропозицію Трампа щодо тристоронньої зустрічі Україна – Америка – Росія: «Україна підкреслює: ключові питання можуть обговорюватись на рівні лідерів, і тристоронній формат підходить для цього».

скріншот Facebook Володимира Зеленського

І головний поки результат Аляски: Зеленський летить до Вашингтона, де у понеділок зустрінеться з Трампом. «Вдячний за запрошення. Важливо, щоб європейці були залучені на всіх етапах заради надійного гарантування безпеки разом з Америкою. Ми обговорили позитивні сигнали від американської сторони щодо участі в гарантуванні безпеки Україні», – зазначив глава держави.

Після розмови Трампа з Зеленським та європейцями стало відомо, що Путін не хоче припиняти вогонь, бо він начебто натомість віддає перевагу загальній угоді про припинення війни. Про це повідомив кореспондент Axios Барак Равід із посиланням на джерело, яке було присутнім під час дзвінка. Трамп начебто прокоментував це так: «Я вважаю, що швидка мирна угода краща, ніж перемир’я». Власне, така позиція Путіна – жодного перемир’я до вирішення «фундаментальних причин» війни була відома й раніше і навіть теплий прийом на Алясці не змусив її від неї відступити.

Крім того, журналіст The Economist Олівер Керрол з посиланням на неназвані джерела повідомив, що певна домовленість в Анкориджі все ж була досягнута. Ніби існує попередня угода про припинення вогню в повітрі, яка почне діяти ще до тристоронньої зустрічі Зеленського, Трампа і Путіна. «Ми вважаємо, що небо дасть сигнал про попередні результати цих переговорів. Наступний тиждень буде цікавим», – зазначив співрозмовник Керролла.

скріншот Х Олівера Керрола

В Офісі українського президента стверджують, що поки що нічого не чули про можливе припинення вогню.

Зауважимо, у ніч переговорів РФ запустила по Україні 86 безпілотників та ракету «Іскандер», і вже у зранку у неділю були зафіксовані запуски чергових дронів.

Не слід також забувати, що у вересні Путін разом зі своїм пособником у воєнних злочинах невизнаним президентом Білорусі Лукашенком (з яким Трамп також провів «чудову зустріч» напередодні) планують провести спільні навчання «Захід-2025». На них спільники планують відпрацьовувати застосування ядерної зброї і «Орєшніка». Експерти побоюються різних провокацій – аж до нападу на одну з країн Балтії.

Наталія Сокирчук, «Главком»