Трамп назвав місце та дату для зустрічі з Putіним

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Трамп назвав місце та дату для зустрічі з Путіним
Трамп та Путін зустрінуться на Алясці
фото: NYT

Трамп та Путін проведуть зустріч на Алясці 15 серпня

Президент США Дональд Трамп назвав місце, де вони з диктатором Володимиром Путіним проведуть переговори. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву президента США.

Американський лідер офіційно повідомив, що зустріч відбудеться 15 серпня на Алясці.

Трамп назвав місце та дату для зустрічі з Путіним фото 1

«Дуже очікувана зустріч між мною, як президентом Сполучених Штатів Америки, та президентом Володимиром Путіним, з Росії, відбудеться наступної п’ятниці, 15 серпня 2025 року, у великому штаті Аляска. Додаткові подробиці буде оголошено пізніше. Дякую за вашу увагу до цього питання!»

Раніше президент США Дональд Трамп відповів на запитання про саміт лідерів України, США та Росії.

Що відомо про майбутню зустріч Трампа та Путіна

Після того, як спецпосланець Трампа Стів Віткофф відвідав Москву для переговорів з диктатором Путіним з'явились численні публікації про майбутню зустріч Трампа та Путіна. 

Репортерка CNN розповіла, що саме росіяни висловили бажання зустрітися з Трампом. Згодом Трамп на брифінгу заговорив про високу можливість вже його особистої зустрічі з російським диктатором. 

Помічника Путіна Юрій Ушаков зазначив, що Росія та США погодили домовленість про зустріч російського диктатора Володимира Путіна та американського лідера Дональда Трампа найближчими днями. 

Низка російських медіа з посиланням на власні «джерела» повідомлялии, що зустріч між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом США Дональдом Трампом може відбутися 15 серпня.

Теги: путін Дональд Трамп переговори Аляска

