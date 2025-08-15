Трамп вилетів на Аляску для зустрічі із Путіним

Літак президента США Дональда Трампа вилетів з авіабази Ендрюс на зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним, яка пройде на Алясці

Президент США Дональд Трамп вилетів з авіабази Ендрюс на борту літака Air Force One, прямуючи до Анкориджа, штат Аляска. Тут відбудеться ключовий саміт із російським диктатором Володимиром Путіним. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Президент США Дональд Трамп прибув до Анкориджа, штат Аляска, для участі в довгоочікуваному саміті з президентом Росії Володимиром Путіним. Зустріч, яка відбувається на тлі загострення міжнародної напруги, викликала значний резонанс у світових ЗМІ.

За даними американських видань, літак президента США раніше приземлився на військовій базі Ельмендорф-Річардсон. Це місце було обрано Білим домом через його стратегічне розташування та високий рівень безпеки.

Попри очікування, що переговори будуть складними, адміністрація Трампа налаштована оптимістично. Як повідомляють джерела, близькі до Білого дому, президент США вважає, що зустріч може стати "конструктивною" і закласти основу для «мирного вирішення» ключових міжнародних питань.

Нагадаємо, що Трамп раніше заявляв, що зустріч буде спрямована на пошук "справедливого миру" в Україні та на обговорення інших питань, що стосуються відносин між двома державами.

Згідно з щоденним графіком Білого дому, оприлюдненим для преси, двостороння програма розпочнеться о 15:00 за східним часом (22:00 за київським). Очікується, що президент Трамп вилетить з Анкориджа назад до Вашингтона о 21:45 за східним часом (04:45 за київським).

Нагадаємо, що ця зустріч є першим самітом між двома лідерами з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Хоча очікування щодо швидкого прориву невисокі, Трамп неодноразово заявляв, що хоче «відчути ґрунт» для потенційної угоди.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що диктатор Володимир Путін зіткнеться з «дуже серйозними наслідками», якщо він не погодиться на перемир'я під час їхньої зустрічі на Алясці. Саміт, запланований на п'ятницю, має стати «ознайомчою зустріччю» для Трампа, щоб перевірити готовність Путіна до перемир'я, яке відкрило б шлях до подальших переговорів з Києвом.