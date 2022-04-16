В окупованому Севастополі влаштували церемонію прощання з «Москвою» (фото)

На траурному дійстві були присутні ветерани російського флоту

У п’ятницю, 15 квітня, в анексованому Росією місті Севастополі окупанти влаштували церемонію прощання з ракетним крейсером «Москва», який затонув після влучних ударів українських ракет. Про це повідомляє ВВС.

На траурній церемонії, яка відбувалася біля пам'ятника «300 років Російському флоту», були присутні ветерани російського флоту та священники. На стрічці одного з вінків, які принесли на це зібрання, видно напис: «кораблю та морякам».

Російський ракетний крейсер «Москва» пішов на дно. Раніше у ЗСУ офіційно заявили, що відправили його туди дві українські ракети «Нептун». Це підтверджують і у США.

Ввечері 13 квітня у мережі з'явилися повідомлення про пожежу на крейсері. Інші російські кораблі не могли йому допомогти через потужний шторм.

Уже 14 квітня Росія визнала: «Москва» згоріла і пішла під воду. Мовляв, під час пожежі там здетонував боєприпас. Втім, про причини займання у ворожому відомстві не згадували.

Згодом високопоставлений американський чиновник пояснив журналістам: у США є підстави вважати, що у російський крейсер «Москва» поцілили саме дві українські ракети.

У Sky News наголошують, що це вперше західний чиновник підтвердив заяву України про те, що вона атакувала «Москву».

Нагадаємо, як повідомлялося, російський крейсер «Москва» після ураження ракетами «Нептун» перекинувся і почав тонути.

Згодом інформацію про це підтвердив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

Ураження крейсера підтвердив також начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

Разом із кораблем на дно пішла й більша частина членів екіпажу та навіть командир крейсера.

Як стало відомо, російський крейсер «Москва» може становити небезпеку через ядерні боєголовки на своєму борту. Таку думку опублікувало видання Defense Express. Журналісти посилаються на оцінки фахівців, серед яких – конструктори та морські офіцери.

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