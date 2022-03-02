Президент Джо Байден – закрийте небо над Україною

Вторгнення Росії вже не можна назвати просто російсько-українською війною

Допоможіть Україні вистояти, допоможіть Україні не програти цю підлу війну Росії

Україна більше двох десятиліть стояла на порозі НАТО. Нам увесь час говорили, що двері відкриті, але ви не готові. Результатом такої політики ігнорування українських національних інтересів стала нова російсько-українська війна. Хоча за цей час до Північноатлантичного альянсу приймали багато держав, яким Російська Федерація не загрожувала так критично, як Україні.

Йде страшна війна, де Путін діє наджорстоко, цинічно і не дотримуючись жодних правил. І якщо його не зупинити зараз, то російський диктатор буде готовий перетворити всю Україну на подобу сирійського Алеппо. Світ не має права дивитися на те, як методично і цілеспрямовано український народ знищується в самому центрі Європи. .

І якщо світ тільки по телевізору бачить страшну картину того, що нині відбувається в Києві, Харкові та інших містах, містечках і селах України, то ми сьогодні живемо в самому центрі рукотворного пекла, яке організував нам Путін. Він так хотів аби його назавжди запам’ятали, як того, хто відновив СРСР, що не зрозумів, що вляпався в історію, як Гітлер ХХІ століття.

Вторгнення Росії вже не можна назвати просто російсько-українською війною. Це геноцид українців. І міжнародна спільнота, хоча й багато допомагає Україні, але цього явно недостатньо, коли не закрите небо над Україною, а ворог намагається перерізати шляхи доставки до нашої держави зброї, бойових припасів і продуктів харчування.

Світ дуже повільно розкачується, тому правильні рішення щодо Української держави часто приймаються з великим запізненням.

Водночас це не тільки війна України з Російською Федерацією. Це війна України за свободу Європи і всього цивілізованого демократичного світу.

Допоможіть Україні вистояти, допоможіть Україні не програти цю підлу війну Росії, коли в жодному разі не можна допустити, щоб Кремль її виграв.

Якби нині у Білому домі був президентом Рональд Рейган, то допомога від Америки була б на порядки більшою. А зараз для України критично важливо, щоб США і НАТО закрили від вторгнень російських літаків небо над Україною.

Знаючи, що в Америці політики критично залежні від політичних настроїв своїх виборців, варто попросити, щоб представники української діаспори звернулися до конгресменів штатів, у яких вони в США проживають, щоб ті вимагали від президента Джо Байдена якнайшвидше закрити небо над Україною.

Україна мусить максимально використовувати усі можливості для того, щоб зменшити втрати від російсько-української війни, і пришвидшити нашу перемогу над російською окупаційною армією.

Джерело: блог Віктора Каспрука

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