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    Байден виступив у Конгресі: що говорив про Україну

    Звернення президента США стосувалося українців - Байден виступив у Конгресі: що говорив про Україну
    Звернення президента США стосувалося українців
    скріншот із відео

    Путін нині ізольований як ніколи – Білий дім

    Президент США Джо Байден вперше особисто виступив у Конгресі зі зверненням до нації. Зазвичай у таких заходах мовиться про стан справ у країні. Та цього разу Байден у своєму виступі чимало говорив про Україну.

    Президент США Джо Байден у промові «Про стан держави» заявив, що розв'язавши війну з Україною Володимир Путін прорахувався. Він не очікував, як його війська зустріне український народ.

    «Путін прорахувався, коли думав, що захопить Україну і світ з цим погодиться. Він ніколи не очікував, як його зустріне український народ», – сказав Байден.

    Джо Байден наголосив, що дії Володимира Зеленського та кожного українця зараз – це натхнення для всього світу. Байден відзначив хоробрість та рішучість українського народу. Пенсіонери, вчителі перетворюються на військових, щоб захистити свою країну.

    «І в цьому, як сказав Зеленський, ми переможемо цю темряву», – відзначив Байден.

    Також лідер США повідомив, що війська США не будуть залучені до війни в Україні, але захищатимуть кожен дюйм НАТО. Він запевнив, що Україна отримає всесторонню підтримку для того, щоб дати відсіч Росії. Але на підтримку військ США розраховувати не варто.

    Нагадаємо, напередодні Зеленський і Байден обговорили оборонну допомогу Україні.

    Раніше Байден пообіцяв, що Росія заплатить за напад на Україну серйозну ціну.

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    Теги: пенсіонери США Джозеф Байден НАТО Путін Україна президент
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    Байден виступив у Конгресі: що говорив про Україну