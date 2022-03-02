Байден виступив у Конгресі: що говорив про Україну
Путін нині ізольований як ніколи – Білий дім
Президент США Джо Байден вперше особисто виступив у Конгресі зі зверненням до нації. Зазвичай у таких заходах мовиться про стан справ у країні. Та цього разу Байден у своєму виступі чимало говорив про Україну.
Президент США Джо Байден у промові «Про стан держави» заявив, що розв'язавши війну з Україною Володимир Путін прорахувався. Він не очікував, як його війська зустріне український народ.
«Путін прорахувався, коли думав, що захопить Україну і світ з цим погодиться. Він ніколи не очікував, як його зустріне український народ», – сказав Байден.
Джо Байден наголосив, що дії Володимира Зеленського та кожного українця зараз – це натхнення для всього світу. Байден відзначив хоробрість та рішучість українського народу. Пенсіонери, вчителі перетворюються на військових, щоб захистити свою країну.
«І в цьому, як сказав Зеленський, ми переможемо цю темряву», – відзначив Байден.
Також лідер США повідомив, що війська США не будуть залучені до війни в Україні, але захищатимуть кожен дюйм НАТО. Він запевнив, що Україна отримає всесторонню підтримку для того, щоб дати відсіч Росії. Але на підтримку військ США розраховувати не варто.
Нагадаємо, напередодні Зеленський і Байден обговорили оборонну допомогу Україні.
Раніше Байден пообіцяв, що Росія заплатить за напад на Україну серйозну ціну.