Путіну не дадуть здійснити глобальний геополітичний переворот

Сучасна російська влада нагадує величезного, агресивного і підсліпуватого носорога.

Він вважає, що сильніший і могутніший всіх, оскільки його найбільша сила в розмірах.

Але при цьому цей «носоріг» витоптує все навколо себе і його ріг несе смертельну небезпеку для тих, хто не може від нього самостійно захиститися. Але слабість його у тому, що він один, як би він не намагався переконати оточуючий світ і себе в тому, що може все.

Так само у геополітичних іграх, в яких Путін вважає себе знавцем, неможливо домогтися серйозного виграшу, не маючи могутніх союзників. Свій похід до відновлення Російської імперії він почав з втрати всіх союзників, які були у Росії до 2014 року.

Навіть Німеччина, економічно прив’язана до Росії, не ризикує відкрито підтримувати Путіна. Поодинці проти всіх Росії не вистояти, не дивлячись на колосальний економічний потенціал.

Бо потенціал ще потрібно розвинути, а саме цього зараз Росії зробити не дадуть. Абсолютно не прорахована хоча б на декілька ходів авантюрна атака на Україну і безглузда підтримка «кульгавої качки» Башара Асада в Сирії, поступово приводять Росію в положення країни-ізгоя.

І змінити це становище Путін вже не зможе без втрати підтримки всередині країни. Схоже, що він не розрахував своїх сил і погано вивчив тих, кого він збирався обіграти на «світовій шахівниці». Для Росії це погані звістки, адже програш їй обійдеться дуже дорого.

При чому путінізм програє війну не «одному росіянину» і навіть не Інтернету в цілому, а всій логіці розвитку технологій і світового співтовариства.

Вчора це було радіо і самвидав, перші комп’ютерні мережі, сьогодні Інтернет, який підштовхує людство до еволюції в бік ще більшої децентралізації і взаємозалежності.

Війну проти майбутнього виграти неможливо в принципі.

Те, що нафантазували кремлівці з приводу нібито можливої зупинки Росією глобалізації і встановлення нового світового порядку за канонами Москви, немає нічого спільного з тим у якому напрямку нині рухається міжнародне співтовариство.

Постіндустріальний, глобалізований світ перемагає, його труднощі ситуативні, а людство так чи інакше знаходить обхід спробам диктаторів заважати його розвитку.

Так було в Україні з усіма «хитрими планами» регіоналів – люди знаходили способи їх обійти «на ходу» і змогли відсторонити Януковича від влади.

Так буде і в масштабах планети – Путіну не дадуть здійснити глобальний геополітичний переворот.

Джерело: блог Віктора Каспрука

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