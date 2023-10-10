Війну ХАМАСу з Ізраїлем спровокували Росія та Іран

Напад палестинських терористичних бойовиків на Ізраїль потрібно розглядати через призму глобальної путінської війни. Якщо хтось не хоче цього розуміти, то він не бажає відкривати очі на складну геополітичну ситуацію у світі

Початок нової війни палестинців з Ізраїлем 7 жовтня, в день народження Путіна, прямо вказує на те, що Москві потрібна нова конфронтація на Близькому Сході, щоб відволікти увагу світової громадськості від російсько-української війни, яка триває вже більше 19 місяців. Рашисти намагалися зробити своєму фюреру подарунок на день народження, прорвавши лінію фронту в Україні, але у них з цим нічого не вийшло. Тоді вони пішли іншим шляхом – замовивши Ірану атаку на Ізраїль.

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І якщо в цьому випадку Кремль діє не на пряму, а через своїх іранських союзників, то це зовсім не знімає відповідальності путінського режиму за організацію нового вогнища кривавого протистояння. А оскільки Росії не вдається спровокувати новий конфлікт на Балканах, то Москва вирішила поки що діяти простішими для неї методами, підштовхнути палестинців на нові терористичні безумства проти Ізраїлю.

Необхідно звернути увагу на те, що обґрунтуванням доцільності існування ХАМАСу є війна. Якби між палестинцями і ізраїльтянами було досягнуто справжнього рішення щодо миру, то яструби з ХАМАСу далі були не потрібні, а їхнє фінансування Іраном та Російською Федерацією не мало жодного сенсу.

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Тому, подібно до групи Вагнера чи інших схожих міліарних терористичних організацій, ХАМАС просто не має іншої мети, окрім війни. Вважати, що ці злочинці борються за щось інше, окрім адреналіну в своїх жилах і ісламського фанатизму в голові, небезпечно наївно.

Ізраїльтяни вживають заходів аби захистити себе, й вони це роблять в досить жорсткій формі. І їх можна зрозуміти. Операція «Залізні мечі» стала логічною відповіддю військових на атаку на ізраїльські території угруповання ХАМАС у Секторі Газа.

І поки Хезболла, ХАМАС та решта подібних терористичних організацій не виявлятимуть жодної поваги до людського життя, миру на Близькому Сході ніколи не буде. Палестинське керівництво не те, що не хвилюється за свій власний народ, знаючи наперед, що за подібні їхні злодіяння проти ізраїльтян буде жорстка відповідь з боку Ізраїлю, вони часто змушують дітей провокувати ізраїльських солдатів, сподіваючись отримати серед них одного чи двох поранених або вбитих, заради широкого розголосу у світовій пресі.

Напад палестинських терористичних бойовиків на Ізраїль потрібно розглядати через призму глобальної путінської війни. Якщо хтось не хоче цього розуміти, то він не бажає відкривати очі на складну геополітичну ситуацію у світі. Незважаючи на те, що геополітика не має сентиментів, вона має певні правила, і те, що Росія фактично офіційно підтримала вторгнення палестинських терористів на землі Ізраїлю, вказує що Москва зупинятися на цьому не збирається.

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Як йдеться в заяві російського міністерства закордонних справ, яку оприлюднило інформаційне агентство ТАСС: Росія виступає за «налагоджування повноформатного переговорного процесу на міжнародно-правовій основі, який передбачає створення палестинської незалежної держави в межах кордонів 1967 року зі столицею у Східному Єрусалимі».

Висуваючи такі наперед не прийнятні для Ізраїлю «мирні ініціативи», в Кремлі цим ще більше заохочують ХАМАС до нової ескалації. Адже у Путіна чудово знають, що ні про які кордони 1967 або 1973 року мови взагалі бути не може. У світі вже 50 років чекають на палестинський мирний план, який би не передбачав вигнання мільйонів євреїв з їхніх земель і знищення Ізраїльської держави. Але його немає та й бути не може, бо палестинці претендували і претендують на всю територію сучасного Ізраїлю.

Ізраїль вивів свої війська і поселенців з Сектора Газа у 2005 році. Однак замість того, щоб перетворити Палестинську автономію на нову, вільну, демократичну країну, в Газі зробили ХАМАС, ціллю існування якого є знищення Ізраїлю та вбивство ізраїльтян, учасником політичних процесів. Про що тоді взагалі можна говорити?

Під час війни Російської Федерації з Україною, путінському режиму необхідно було піти на ескалацію, не вступаючи в прямий конфлікт з НАТО. Відвернути інтерес від України та знищити будь-яку нормалізацію на Близькому Сході, а також припинити постачання американських боєприпасів для потреб України, що знаходились на складах в Ізраїлі.

Путін робить ставку на більш масштабне протистояння на Близькому Сході. Для Москви конче необхідно, щоб Сполучені Штати були зайняті іншим конфліктом, а не війною в Україні. Російська Федерація є таким же фінансистом терористів, яким колись був Радянський Союз. Коли кожна терористична група, яка хотіла вбивати жителів Заходу, мала розрахунковий рахунок у Москві.

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Росія інвестує в хаос і смерть задля досягнення своїх геополітичних цілей. Терор зараз у грі, і ті, хто підтримував Україну, стають мішенями для фінансованого Росією тероризму. А Кремль використовує палестинців, як пішаків у своїх ігрищах проти західної цивілізації.

Для Ірану та інших ворогів миру і єврейського народу, його культури й цінностей, палестинці завжди були дуже корисними клієнтами. Тепер їх підштовхнули провести тест на вразливість Ізраїльської держави та її здатність захистити себе, а також прозондувати готовність Америки допомагати своєму близькосхідному союзнику. Та попри політичні розбіжності всередині Ізраїлю, насильницькі напади тільки об’єднають громадян Ізраїлю.

Дуже схоже, що ті, хто підштовхнув ХАМАС до вторгнення до Ізраїлю, ввели його лідерів в оману. Їм повідомили, що західні країни та США не допомагатимуть ізраїльтянам. Також ХАМАС переконали, що американський Конгрес назавжди заблокував будь-яку допомогу Україні. Але це зовсім не так. Україні адміністрація президента США Джо Байдена зможе надавати допомогу і з інших джерел фінансування. А Ізраїль має потужного союзника в особі Америки.

Іран постійно озброює ХАМАС. Тому не можна виключати того, що масовані ракетні атаки палестинських терористів на Ізраїль і вторгнення їх на ізраїльську територію, підштовхне ізраїльський уряд до удару по хазяям хамасівців. І стане каталізатором для Ізраїлю та США прийняти рішення знищити іранський потенціал виробництва зброї.

Напевно розвідки Ізраїлю і США знають, де саме в Ірані виробляються безпілотники та ракети. Де зберігаються після виготовлення, та як вони доставляються до Росії та на палестинські території. Перекриття Ірану можливості виробляти і транспортувати зброю дуже б похитнуло не тільки позиції ХАМАСу, а й зменшило можливості Москви активно діяти на фронтах російсько-української війни.

ХАМАС – це терористичне угрупування, спрямоване на самогубні дії. Поки палестинці не зрозуміють, що ХАМАС є тоталітарною організацією, яка дбає лише про власну владу, а не про життя людей, цикл насильства ніколи не припиниться. У цьому й вся парадоксальність ситуації.

Палестинська автономія отримує дуже великі кошти у вигляді допомоги. Але замість того, щоб використовувати їх на будівництво інфраструктури, шкіл і автомобільних магістралей, вони витрачають їх для боротьби з Ізраїлем.

ХАМАС не міг би існувати без фінансування його з Ірану і Росії. Тому вони не хто інші, як маріонеткові проксі російсько-іранські терористи. Росія з Іраном в Ізраїлі, як і в Україні, співпрацюють в злагодженому тандемі. Хоча на ізраїльських територіях, вони воліють діяти так, ніби їх там немає. Але справжні ляльководи в обох війнах ті ж самі.

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Тегеран і Москва вважають, що Ізраїль і Україна не мають права на існування. А підтримуючи війни з ними, ще й демонізують обидві країни тому, що вони захищаються. Схоже, що Путін вирішив різко ще більше підняти геополітичні ставки, діючи в Ізраїлі через треті руки і роблячи вигляд, що Москва тут ні про чому, а це все ХАМАС.

Не можна допустити, щоб терористичним державам Росії та Ірану вдалося досягнути успіху ні в Україні, ні в Ізраїлі. Ізраїль і Україна тривалий час були буферами для Європи і Заходу, захищаючи їх від того, що там відбувається. І якщо терористи не будуть зупинені в Україні та Ізраїлі, то вони прийдуть й до Євросоюзу, Великої Британії та до інших держав Заходу. Тому висновок з цього Америці і Європі потрібно робити швидше.