Окупанти вдарили по штабу Червоного Хреста у Херсоні (фото)

Херсон перебував під масованим ворожим ударом

У результаті ворожого обстрілу Дніпровського району Херсона увечері 27 вересня пошкоджено приміщення гуманітарного штабу Червоного Хреста. Про це повідомляє місцеве видання «Мост».

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У будівлі вибито вікна, пошкоджено стіни.

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фото: Мост

Як повідомлялося, російські окупанти 27 вересня увечері розпочали масований обстріл Херсона. Унаслідок цього загинув щонайменше один чоловік, ще один зазнав поранень.

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Влада Херсонщини закликала жителів тимчасово окупованого росіянами лівого берега області евакуюватися на підконтрольну Україні територію.