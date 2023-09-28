Окупанти вдарили по штабу Червоного Хреста у Херсоні (фото)
Херсон перебував під масованим ворожим ударом
У результаті ворожого обстрілу Дніпровського району Херсона увечері 27 вересня пошкоджено приміщення гуманітарного штабу Червоного Хреста. Про це повідомляє місцеве видання «Мост».
У будівлі вибито вікна, пошкоджено стіни.
Як повідомлялося, російські окупанти 27 вересня увечері розпочали масований обстріл Херсона. Унаслідок цього загинув щонайменше один чоловік, ще один зазнав поранень.
Влада Херсонщини закликала жителів тимчасово окупованого росіянами лівого берега області евакуюватися на підконтрольну Україні територію.
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