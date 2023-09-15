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Росія вислала двох дипломатів США. Держдеп пообіцяв відповісти «належним чином»

Діана Гасюк
glavcom.ua
Росія вислала двох дипломатів США. Держдеп пообіцяв відповісти «належним чином»
Метью Міллер
фото з відкритих джерел

Представник американського дипломатичного відомства вказав, що Росія знову обрала шлях конфронтації та ескалації замість конструктивної дипломатичної взаємодії

Сполучені Штати не залишать без відповіді рішення Росії вислати двох співробітників американського посольства в Москві, обвинувачуючи їх у нібито незаконній шпигунській діяльності. Про це заявив речник Держдепу США Метью Міллер на брифінгу.

Представник американського дипломатичного відомства вказав, що Росія знову обрала шлях конфронтації та ескалації замість конструктивної дипломатичної взаємодії.

«Вона продовжує переслідувати співробітників нашого посольства, так само як продовжує залякувати своїх громадян. Ми шкодуємо, що Росія стала на цей шлях, і ви, безумовно, можете очікувати, що ми будемо належним чином реагувати на її дії», – додав Міллер.

Він не уточнив, якими можуть бути кроки Вашингтона у відповідь.

У четвер Міністерство закордонних справ Росії оголосило персонами нон грата першого секретаря посольства США в Москві Джеффрі Сілліна та другого секретаря посольства Девіда Бернштайна.

Дві американські дипломатичні особи з'явилися в розслідуванні Федеральної служби безпеки Росії щодо Роберта Шонова, колишнього співробітника генерального консульства США у Владивостоку, який був затриманий у серпні цього року.

ФСБ стверджує, що починаючи з вересня 2022 року, Шонов, за отриманням фінансової компенсації та за дорученням Сілліна і Бернштайна, збирав інформацію щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну, мобілізації в Росії, «проблемних питань та їх впливу на протестну активність населення».

Теги: росія США населення

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