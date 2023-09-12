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Країни G7 відреагували на проведення «виборів» РФ на окупованих територіях України

Діана Гасюк
glavcom.ua
Країни G7 відреагували на проведення «виборів» РФ на окупованих територіях України
фото з відкритих джерел

Група семи заявила, що дії Росії є спробою пропагандистської акції, спрямованої на легітимізацію незаконного захоплення української території Москвою

Представники країн Групи семи заявили, що «вибори», організовані Росією на тимчасово окупованих територіях України, є незаконними. Про це повідомляє The Guardian.

«Міністри закордонних справ з групи найбільших індустріально розвинутих країн G7 рішуче осудили проведення Росією фальшивих «виборів» на окупованих українських територіях», – йдеться у їх заяві.

«Ми однозначно засуджуємо інсценування фіктивних «виборів», проведених Росією на суверенній українській території в Донецькій, Херсонській, Луганській, Запорізькій областях та Криму», – йдеться у заяві Групи семи, опублікованій МЗС Великої Британії.

В заяві зазначається, що ці фальшиві «вибори» є порушенням незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також порушенням Статуту ООН.

«Росія не має законних підстав для таких дій на українській території», – йдеться у повідомленні.  

Група семи також заявила, що дії Росії є спробою пропагандистської акції, спрямованої на легітимізацію незаконного захоплення української території Москвою.

Як повідомлялося, Російська Федерація оголосила про проведення 8-10 вересня 2023 року так званих виборів до місцевих окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих частинах територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, а також Автономної Республіки Крим та м. Севастополь.

Нагадаємо, ЄС рішуче засудив проведення «виборів» на окупованих територіях України.

До слова, МЗС України закликало міжнародних партнерів засудити нікчемні і свавільні дії Росії.

 

Теги: росія вибори Севастополь

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