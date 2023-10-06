У якій точці війні ми зараз знаходимось

Огляд ситуації на фронті

Якщо брати загалом, то і далі відбувається ситуація, коли росіяни знову почали нарощувати кількість штурмів за добу, при цьому переносячи основний акцент своїх зусиль саме на Схід.

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Водночас, ворог також і зберігає певний ресурс для контратак на Півдні, при цьому все більше штурмів там починає відбуватися саме уночі.

Коли представники Пентагону та Білого Дому продовжують повторювати про те, що у розпорядженні Сил оборони України є ще орієнтовно 6-8 тижнів до погіршення погоди, то тут насправді маються на увазі аж ніяк не кліматичні умови, а дещо більш важливе.

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Зі сторони нашого військового керівництва уже раніше були заяви про готовність вести активні бойові дії взимку, та відповідну підготовку до цього.

Схоже, що саме на цьому тлі зі сторони США й лунають застереження насправді про те, щоб ми особливо у зимовий період не втягувались у «гонку на виснаження резервів», бо саме цього зараз хочуть рашисти.

І тут заодно не варто виключати, що якісь моменти по подальшій військовій допомозі від США для Україні також як мінімум частково можуть бути пов’язані з тим, щоб наша країна не втягувалась у «гонку на виснаження резервів» проти росіян.

В свою чергу, також проглядається тенденція, що РФ зараз пішла по траекторії «мобілізація через вагнеризацію».

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Тобто коли ставка робиться не тільки на формування нових кадрових частин чи поповнення втрат у вже існуючих, але й також – розширення частки найманців у загальній кількості окупаційних військ, через масштабування механізму так званих приватних військових компаній.

Південь

Південь загалом – є повідомлення про те, що росіяни відтягнули основне ядро свого Чорноморського флоту до Новоросійськ. Ця подія зокрема може бути пов’язана із наміром ворога зміцнити свої комунікаційні лінії навколо тимчасово окупованого Маріуполя, в тому числі в акваторії Азовського моря.

Бахмут

Бахмутський напрямок – стали відомі цифри, яке зараз угрупування тут має ворог. Мова про аж 51 тисячу солдат, 211 танків та близько 1000 різних бронемашин, 110 гармат і 100 РСЗВ.

Тут мова не просто про те, що це дуже потужне угрупування, яке здатне стримувати рух наших військ вперед. Судячи з усього, росіяни ще заодно мають зараз ресурси, щоб як частково поповнювати отримані раніше втрати.

На ранок 5 жовтня повідомлялось також, що росіяни контратакували не тільки в районі Андріївки і Кліщіївки, були штурми також в районі Новогригорівки, і тут чітко проглядається напрямок на Часів Яр.

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З чого випливає, що командування окупантів почало гнучкіше підходити до планування своїх контрнаступальних дій.

Куп’янськ

Куп’янський та Лиманський напрямки – тут теж стало відомо, скільки зараз накопичив ворог.

Мова про понад 110 тисяч багнетів, 1085 танків та 2 тисячі бронемашин різних типів, 700 одиниць артилерії та 500 одиниць РСЗВ.

З чого випливає, що тут рашисти на 1 км фронту матимуть до 500 солдат, до 5 танків та до 5 гармат, і до 10 різних бронемашин, не кажучи вже про перевагу в повітрі. І це все на тлі того, що росіяни і далі намагаються проламувати оборону біля Макіївки в напрямку Ізюму.

Очевидно, що тут ворог має аж занадто гарну підтримку для своїх штурмових загонів. І те, що окупанти далі не пройшли, свідчить не про їх начебто «недоукомплектованість», а скоріше про те, що наші війська на цих двох напрямках ведуть оборону тактично грамотно і водночас з величезною затратою зусиль.

Авдіївка

Авдіївський, Маріїнський та Вугледарський напрямки – по тій активності, яку вже тут розвивають окупанти, виглядає так, що саме ці три напрямки армія РФ хоче перетворити на головний епіцентр боїв цієї зими.