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Іван Киричевський Журналіст, незалежний експерт

У якій точці війні ми зараз знаходимось

glavcom.ua
Українські воїни продовжують звільняти рідні землі
фото: ЗСУ

Огляд ситуації на фронті

Якщо брати загалом, то і далі відбувається ситуація, коли росіяни знову почали нарощувати кількість штурмів за добу, при цьому переносячи основний акцент своїх зусиль саме на Схід.

Водночас, ворог також і зберігає певний ресурс для контратак на Півдні, при цьому все більше штурмів там починає відбуватися саме уночі.

Коли представники Пентагону та Білого Дому продовжують повторювати про те, що у розпорядженні Сил оборони України є ще орієнтовно 6-8 тижнів до погіршення погоди, то тут насправді маються на увазі аж ніяк не кліматичні умови, а дещо більш важливе.

Зі сторони нашого військового керівництва уже раніше були заяви про готовність вести активні бойові дії взимку, та відповідну підготовку до цього.

Схоже, що саме на цьому тлі зі сторони США й лунають застереження насправді про те, щоб ми особливо у зимовий період не втягувались у «гонку на виснаження резервів», бо саме цього зараз хочуть рашисти.

І тут заодно не варто виключати, що якісь моменти по подальшій військовій допомозі від США для Україні також як мінімум частково можуть бути пов’язані з тим, щоб наша країна не втягувалась у «гонку на виснаження резервів» проти росіян.

В свою чергу, також проглядається тенденція, що РФ зараз пішла по траекторії «мобілізація через вагнеризацію».

Тобто коли ставка робиться не тільки на формування нових кадрових частин чи поповнення втрат у вже існуючих, але й також – розширення частки найманців у загальній кількості окупаційних військ, через масштабування механізму так званих приватних військових компаній.

Південь

Південь загалом – є повідомлення про те, що росіяни відтягнули основне ядро свого Чорноморського флоту до Новоросійськ. Ця подія зокрема може бути пов’язана із наміром ворога зміцнити свої комунікаційні лінії навколо тимчасово окупованого Маріуполя, в тому числі в акваторії Азовського моря.

Бахмут

Бахмутський напрямок – стали відомі цифри, яке зараз угрупування тут має ворог. Мова про аж 51 тисячу солдат, 211 танків та близько 1000 різних бронемашин, 110 гармат і 100 РСЗВ.

Тут мова не просто про те, що це дуже потужне угрупування, яке здатне стримувати рух наших військ вперед. Судячи з усього, росіяни ще заодно мають зараз ресурси, щоб як частково поповнювати отримані раніше втрати.

На ранок 5 жовтня повідомлялось також, що росіяни контратакували не тільки в районі Андріївки і Кліщіївки, були штурми також в районі Новогригорівки, і тут чітко проглядається напрямок на Часів Яр.

З чого випливає, що командування окупантів почало гнучкіше підходити до планування своїх контрнаступальних дій.

Куп’янськ

Куп’янський та Лиманський напрямки – тут теж стало відомо, скільки зараз накопичив ворог.

Мова про понад 110 тисяч багнетів, 1085 танків та 2 тисячі бронемашин різних типів, 700 одиниць артилерії та 500 одиниць РСЗВ.

З чого випливає, що тут рашисти на 1 км фронту матимуть до 500 солдат, до 5 танків та до 5 гармат, і до 10 різних бронемашин, не кажучи вже про перевагу в повітрі. І це все на тлі того, що росіяни і далі намагаються проламувати оборону біля Макіївки в напрямку Ізюму.

Очевидно, що тут ворог має аж занадто гарну підтримку для своїх штурмових загонів. І те, що окупанти далі не пройшли, свідчить не про їх начебто «недоукомплектованість», а скоріше про те, що наші війська на цих двох напрямках ведуть оборону тактично грамотно і водночас з величезною затратою зусиль.

Авдіївка

Авдіївський, Маріїнський та Вугледарський напрямки – по тій активності, яку вже тут розвивають окупанти, виглядає так, що саме ці три напрямки армія РФ хоче перетворити на головний епіцентр боїв цієї зими.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: окупанти армія мобілізація війна

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