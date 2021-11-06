Скандальна Лобода вивезла родину з України і оголосила себе набожною

За словами Лободи, нині вона живе на три країни

Співачка стверджує, що тепер її діти та мати мешкають «у Європі»

Співачка Світлана Лобода, відома скандалами через свою поведінку під час російсько-української війни, нещодавно прибула в Україну і дала інтерв’ю. У розмові з тележурналісткою Марією Єфросиніною Лобода наголосила на своїй набожності. Зокрема, зізналась, що показує власні відверті кліпи та номери своєму батюшці, який дає їм схвальну оцінку.

Артистка, яка тривалий час через свою позицію не може провести концерти в Україні, розказала про приватне життя. За словами Лободи, нині вона живе на три країни: Росія, Україна та «Європа». Конкретну країну співачка не назвала, але уточнила, що тепер дві її доньки та мати живуть саме «в Європі». Лобода також пригадала, що деякі її речі знаходять у Дубаї.

Виконавиця похвалилась тим, що її старша донька Єва у свої 10 років читає дорослі книги, тоді, як сама артистка не читає.

Крім того, співачка зазначила, що не буде повідомляти, хто є її нинішнім співмешканцем. 39-річна Лобода запевняє, що щаслива в нових стосунках. Єдине, що розповіла, – обранець старший, але при цьому назвала його «молодым человеком».

Артистка відчуває себе поруч із коханим слабкою: «Так, поруч із ним я відчуваю себе дівчинкою. Він старший, дуже мудрий, кмітливий і може огорнути мене турботою».

Раніше ЗМІ повідомляли, що нинішнім співмешканцем Лободи є власник швейцарської компанії Mimier Holding, видавець Forbes Артур Гранц. Натомість він запевняв, що ніяк не пов’язаний із Лободою.

Також експродюсерка Світлани Лободи Нателла Крапівіна пояснила розірвання контракту зі співачкою тим, що їй стало нецікаво продюсувати.

Нагадаємо, нещодавно Лобода назвала Російську Федерацію «нашей страной». Сталося це на врученні премії «МузТб» у Москві. Артистка, яка проміняла Україну на країну агресора, вийшла на червону доріжку і перед численними камерами чітко дала зрозуміти, яка держава для неї тепер «наша».

– Я вражена масштабами цієї премії. Вважаю, що «МузТб» – найкраща премія нашої країни», – зазначила Лобода, відповідаючи на питання ведучої Ксенії Собчак.

Раніше чоловік та продюсер співачки Таїсії Повалій Ігор Ліхута поскаржився, що у їхньої сім’ї «вкрали сім років спокійного, адекватного, нормального життя» та натякнув, що може піти в українську політику.

Як відомо, Повалій з початку Революції гідності 2014 року в Україні не виступала і концерти давала в Росії.