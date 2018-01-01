Чому Путін не коментує загибель російських найманців у Сирії?

Росія опинилася на порозі гарячої фази протистояння з США

Мовою оригіналу В СМИ и соцсетях появляются всё новые подробности о провалившейся войсковой операции асадовского режима против сирийской оппозиции. Помимо регулярной армии в операции приняли участие так называемые милицейские подразделения, а на самом деле оказалось, что это российские наемники, и их было большинство.

Михайло Касьянов Лідер російської партії «ПАРНАС»

Михайло Касьянов

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Володимир Путін

Росія опинилася на порозі гарячої фази протистояння з США

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В СМИ и соцсетях появляются всё новые подробности о провалившейся войсковой операции асадовского режима против сирийской оппозиции. Помимо регулярной армии в операции приняли участие так называемые милицейские подразделения, а на самом деле оказалось, что это российские наемники, и их было большинство. Минобороны России стыдливо называет их «сирийскими ополченцами».

Российские наемники вместе с подразделениями сирийской армии, нарушив многомесячные договоренности о зонах деконфликтации, перешли реку Евфрат, являющуюся линией разграничения. Они попытались атаковать сирийскую оппозицию, поддерживаемую силами международной коалиции во главе с США, несмотря на то, что на укреппозициях были выставлены американские флаги. Такие провокационные действия получили немедленный отпор — наступавшие подразделения были полностью уничтожены, подвергшись сокрушительным артиллерийским и авиационным ударам сил международной коалиции.

По многочисленным данным СМИ — среди погибших от 100 до 200 российских наемников и примерно столько же раненых, доставленных в военные госпитали Москвы и Санкт-Петербурга. Но Минобороны заявило, что в этом бою были ранены только 25 «сирийских ополченцев». МИД в течение недели отрицал факты гибели россиян и называл информацию СМИ фальшивкой. Но вот два дня назад, понимая, что отрицать очевидное бессмысленно, всё же признал гибель пяти российских граждан, нервически подчеркивая, что погибшие не являлись военнослужащими.

Прошло 10 дней, руководство страны хранит молчание.

Вовлеченность России в сирийский конфликт оказалась гораздо большей, чем изначально предполагал Путин, и теперь любые действия ухудшают ситуацию. Прямой боевой контакт с США — очень тревожный сигнал. Россия оказалась на пороге горячей фазы противостояния с США. Мы уже это проходили во времена Вьетнамской войны. Но парадокс в том, что это осознанный выбор Владимира Путина, это часть нынешней внешней политики, противоречащей, по моему убеждению, долгосрочным интересам Российской Федерации.

Теперь о российских участниках. Наемники поехали воевать в Сирию ради наживы. Сам факт существования так называемых частных военных компаний подпадает под статью 208 УК РФ «Организация незаконного вооруженного формирования». А лица, заключившие контракт с такими незаконными организациями, подлежат уголовному преследованию.

Президент Путин обязан публично прокомментировать факт гибели российских граждан при боевом столкновении с силами международной коалиции во главе с США и признать российских участников либо военнослужащими Вооруженных сил РФ, либо преступниками, подлежащими уголовному преследованию по российским законам. Здесь недостаточно заявлений, что власть не несет ответственность за судьбу и деятельность наемников (как это было много раз при боевых действиях в Украине), деятельность ЧВК должна быть немедленно пресечена, их организаторы, вдохновители и участники должны предстать перед судом.

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