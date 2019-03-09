Цензура породжена страхом. Чого боїться російська влада?

Михайло Касьянов Лідер російської партії «ПАРНАС»

Михайло Касьянов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Путін

Російські керівники не одумаються. Вони спалюють останні мости з суспільством своєї країни

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Госдума приняла поправки в Административный кодекс о наказании за оскорбление власти и за распространении «фейковых» новостей Согласно новым законам, за сообщения в интернете, которые власть сочтет «оскорбительными» для себя, граждан будут подвергать административному взысканию. Если Прокуратура сочтет какую-либо новость «фейковой» сетевому изданию грозит блокировка. При этом пропагандистские СМИ продолжат сеять ложь и ненависть — их новые ограничения не коснутся.

Недавно Владимир Путин подписал закон о запрете военнослужащим пользоваться соцсетями и смартфонами: он понадобился для того, чтобы военные преступления подобные вводу войск на территорию Украины и сбитому малазийскому «Боингу» не стали достоянием общественности.

Недовольных людей и неудобные ему медиаресурсы правящий режим пытается заставить замолчать. Властью руководит страх перед разоблачениями своих преступлений и провалов, её беспокоит снижающиеся непрерывно рейтинги доверия. Удушением в первую очередь еще свободного Интернета в Кремле думают изолировать граждан от правды.

Вместо того, чтобы пойти созидательным путем и заняться необходимыми реформами режим Путина стремится государственным насилием удержать власть и ресурсы страны в своих руках. Свобода слова и информации подтачивает его ослабленные бездарной политикой основы. Но попытками отгородиться забором ограничений от нищающей страны путинский режим лишь увеличивает пропасть непонимания между государством и гражданами. Он демонстрирует слабость и неуверенность.

В комплексе последние законы принятые Думой и ожидающие принятия (как закон о суверенном Интернете) означают введение в России государственной цензуры, что подрывает основополагающие положения Конституции РФ. Наступление на наши права и свободы будет непрерывно нарастать по мере усугубления экономической, социальной и внешнеполитической ситуации.

Власть не одумается. Она сжигает последние мосты с обществом. Выросло уже не одно поколение свободных русских людей, которых сложно будет изолировать от мира и заставить молчать. Мы, оппозиция не смиримся с ужесточением авторитарного режима. Несмотря на запугивание и цензурные ограничения, продолжим открыто словом и делом клеймить режим Путина, говорить о его преступлениях и о пагубности его пути для будущего России.

Джерело: Эхо Москвы

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