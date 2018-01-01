Втручання РФ у вибори: радник Трампа назвав докази «неспростовними»

Герберт Макмастер прокоментував обвинувальний висновок спецпрокурора Мюллера

Радник президента США Герберт Макмастер заявив, що нові звинувачення, висунуті слідчою групою спецпрокурора Роберта Мюллера, «незаперечно» свідчать про втручання Росії у виборчу кампанію 2016 року. «З огляду на обвинувальний висновок ФБР, тепер ми бачимо неспростовні докази», - сказав він, виступаючи в суботу на Мюнхенській



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Герберт Макмастер прокоментував обвинувальний висновок спецпрокурора Мюллера

Радник президента США Герберт Макмастер заявив, що нові звинувачення, висунуті слідчою групою спецпрокурора Роберта Мюллера, «незаперечно» свідчать про втручання Росії у виборчу кампанію 2016 року.

«З огляду на обвинувальний висновок ФБР, тепер ми бачимо неспростовні докази», - сказав він, виступаючи в суботу на Мюнхенській конференції з безпеки.

У січні минулого року розвідслужби США виступили зі спільною заявою про те, що російська влада вела масштабну діяльність, намагаючись вплинути на хід президентської виборчої кампанії. При цьому розслідування, яке курирує спецпрокурор Мюллер, поки не встановило, чи вплинули дії Москви на результат виборів.

Виступаючи в Мюнхені, Макмастер заявив, що Вашингтон поки не готовий обговорювати питання співпраці з Москвою у сфері кібербезпеки.

«Ми б дуже хотіли налагодити кібердіалог, але зробимо це тільки коли Росія по-справжньому відмовиться від ведення витонченого шпигунства», - сказав радник президента США.

Макмастер виступив в Мюнхені відразу ж після промови російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова, який назвав обвинувальний висновок, оприлюднений напередодні командою спецпрокурора Мюллера, «звичайної балаканиною».

Нагадаємо, спеціальний прокурор США Роберт Мюллер висунув обвинувачення 13 російським громадянам і трьом російським організаціям, звинувативши їх у втручанні у вибори в США в 2016 році.