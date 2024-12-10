Існування концтаборів в сучасному світі – це вирок людству

У Сирії повстанці звільнили людей з тюрми Седная, відомої як «бійня для людей»

Всі диктатури закінчуються. Жаль, що часто людські життя закінчуються раніше…

Ліквідовано Євсюкова, начальника страшної колонії в Оленівці, де підло, уві сні, були вбиті наші полонені. Саме він був причетний до страти наших в ніч на 29 липня 2022 року, де загинули не менше 53 бійців і ще 70 отримали поранення.

Ми бачимо, як виглядають українські бійці після полону. Ми чуємо їхні історії про знущання і допити, про звірства і нелюдяність.

Дивишся на це все, і думаєш: як можна дійти до такого?! Що має бути і голові, щоб людина вчиняла такі звірства?!

І ось, нове. У Сирії випускають в’язнів режиму Асада.

В’язниця Седная. Ви вже бачили світлини, які облетіли світ – гори взуття, одягу; розчинені у кислоті тіла; кістки загиблих: діти ув’язнених жінок, які ніколи не бачили денне світло; змучені знущаннями в’язні.

В Седнаї знайшли тіло активіста Мазена аль-Хамади. Зі слідами страшенних знущань, дивитися на ці фото неможливо. В 2020-му році його викрали в Нідерландах.

В Седнаї багато із тих, кого врятували, втратили розум. Вони не пам’ятають, хто вони і звідки, не пам’ятають імен і не розуміють, де вони.

Йдуть процеси упізнавання. Завдяки йєменським медіа знайшовся лікар Ріяд Аль- Аумайсі. З 2013 року його вважали зниклим безвісти.

Є відео з кадрами Ріяда. Дивитися це неможливо. Від тортурів він збожеволів.

А Сахілу Аль-Хамаві пощастило (як би по дурному не звучало це слово) більше. У порівняні з іншими. Сахіл – боєць ліванської християнської поліції, якого тримали у застінках 33 роки! Він не збожеволів, не втратив руки-ноги. Вже в Лівані, зустрівся зі своєю дружиною. У людей просто так вкрали цілі життя…

І знаєте, що ще цікаво. Всі ці жахи творились на очах світу. В буквальному сенсі. Тому що на супутникових світлинах дуже добре було видно, як тіла замордованих людей викидають у дворі в’язниці, як росте гора трупів там… Не кажучи вже про те, що про тортури в Седнаї постійно говорили сирійські опозиціонери.

Точно так було відомо про Голодомор, Голокост, про геноциди в Камбоджі, на Балканах, в Руанді. Було відомо про нацистські концтабори.

Ось зараз знайшла інформацію про те, як нинішня номінантка на посаду директора Нацрозвідки США, 7 років тому таємно відвідала Дамаск і зустрілась з Башаром Асадом. І всі ці 7 років ця без п’яти хвилин високопосадовиця Талсі Габбард, була адвокатом режиму Асада. В той час, коли сирійців нищили не лише бомбардуваннями, а і вбивали в застінках страшних в’язниць. Яка «прониклива» майбутня головна «розвідниця»!..

Сирійці повертаються додому. Ви, певне, бачили дороги із Туреччини, заповнені автомобілями тих, хто їде додому. Бачили, як зустрічаються рідні, які вже не мали надії на зустріч. Півстоліття терору і знищень від клану Асадів закінчились.

Всі диктатури закінчуються. Жаль, що часто людські життя закінчуються раніше…