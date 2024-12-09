Росія просила Туреччину врятувати її війська у Сирії

Ймовірно російських солдатів виведуть до регіону, де перебувають підрозділи збройних сил Туреччини, а потім літаком відправлять до Росії

Російські підрозділи залишились заблокованими в Сирії

Кремль звертався до Туреччини за підтримкою для безпечного виходу російського військового контингенту із Сирії. Про це пише CNN Türk.

«Росія звернулася до Туреччини за підтримкою для безпечного виходу російських військ із Сирії. Схоже на те, що вони виведуть своїх солдатів з регіону, за винятком військово-морської бази Тартус та авіабази Хмеймім», – йдеться в повідомленні.

Крім того, видання нагадує, що окрім морської бази Тартус та авіабази Хмеймім, у різних частинах Сирії залишилися заблокованими російські підрозділи, які воювали проти військ об’єднаної опозиції. Вони опинилися в оточенні після втечі сирійської армії.

Ймовірно російських солдатів виведуть до регіону, де перебувають підрозділи збройних сил Туреччини, а потім літаком відправлять до Росії.

Нагадаємо, сирійські повстанці заявили, що захопили столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада.

Літак президента Сирії Башара Асада покинув Дамаск.

Після цього прем’єр-міністр Сирії Мохаммед аль-Джалалі заявив про готовність до процесу передачі влади опозиції та готовність співпрацювати з будь-яким керівництвом, обраним народом.

На державному телебаченні вже оголосили про падіння режиму Асада.

Передісторія

Ситуація на півночі Сирії стрімко загострилась наприкінці листопада. Сирійські повстанці знищили велику кількість бойовиків армії Асада. Станом на 28 листопада було вбито близько 200 бойовиків «Хізбалли», солдатів іранського Корпусу вартових ісламської революції (КСІР), а також сирійських та російських військових. Серед загиблих іранський бригадний генерал Кайюмaрс Пур Хашемі.

Вже 30 листопада сирійські повстанці на чолі з військовим опозиційним угрупованням «Хаят Тахрір аш-Шам» взяли під контроль друге за величиною місто Сирії Алеппо. Повідомляється, що під бомбардування потрапили міста та села. Авіаудари, зокрема, були спрямовані на район Аль-Фуркан поблизу Нового Алеппо на заході міста. Також після успіхів у провінціях Алеппо та Ідліб сирійські повстанці рушили у бік Хами, сутички зараз тривають приблизно за 20 км від центру цього міста.

Згодом РФ довелося змінити свого командувача військ у Сирії генерала Сергій Кисіля через великі втрати. Як зазначають в розвідці, раніше Кисіль відзначився провальними для держави-агресора діями під час повномасштабного вторгнення в Україну, за що теж був звільнений з посади, а потім відправлений у сирійське відрядження.

Лише 1 грудня Башар Асад уперше прокоментував наступ повстанців в Алеппо. 2 грудня стало відомо, що російські військові та дипломати тікають з Дамаска.

Згодом дружина президента Сирії Башара Асада та троє їхніх дітей втекли до Росії.