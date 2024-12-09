Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія просила Туреччину врятувати її війська у Сирії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Росія просила Туреччину врятувати її війська у Сирії
Ймовірно російських солдатів виведуть до регіону, де перебувають підрозділи збройних сил Туреччини, а потім літаком відправлять до Росії
фото з відкритих джерел

Російські підрозділи залишились заблокованими в Сирії

Кремль звертався до Туреччини за підтримкою для безпечного виходу російського військового контингенту із Сирії. Про це пише CNN Türk.

«Росія звернулася до Туреччини за підтримкою для безпечного виходу російських військ із Сирії. Схоже на те, що вони виведуть своїх солдатів з регіону, за винятком військово-морської бази Тартус та авіабази Хмеймім», – йдеться в повідомленні.

Крім того, видання нагадує, що окрім морської бази Тартус та авіабази Хмеймім, у різних частинах Сирії залишилися заблокованими російські підрозділи, які воювали проти військ об’єднаної опозиції. Вони опинилися в оточенні після втечі сирійської армії.

Ймовірно російських солдатів виведуть до регіону, де перебувають підрозділи збройних сил Туреччини, а потім літаком відправлять до Росії.

Нагадаємо, сирійські повстанці заявили, що захопили столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада.

Літак президента Сирії Башара Асада покинув Дамаск.

Після цього прем’єр-міністр Сирії Мохаммед аль-Джалалі заявив про готовність до процесу передачі влади опозиції та готовність співпрацювати з будь-яким керівництвом, обраним народом.

На державному телебаченні вже оголосили про падіння режиму Асада.

Передісторія

Ситуація на півночі Сирії стрімко загострилась наприкінці листопада. Сирійські повстанці знищили велику кількість бойовиків армії Асада. Станом на 28 листопада було вбито близько 200 бойовиків «Хізбалли», солдатів іранського Корпусу вартових ісламської революції (КСІР), а також сирійських та російських військових. Серед загиблих іранський бригадний генерал Кайюмaрс Пур Хашемі. 

Вже 30 листопада сирійські повстанці на чолі з військовим опозиційним угрупованням «Хаят Тахрір аш-Шам» взяли під контроль друге за величиною місто Сирії Алеппо. Повідомляється, що під бомбардування потрапили міста та села. Авіаудари, зокрема, були спрямовані на район Аль-Фуркан поблизу Нового Алеппо на заході міста. Також після успіхів у провінціях Алеппо та Ідліб сирійські повстанці рушили у бік Хами, сутички зараз тривають приблизно за 20 км від центру цього міста.

Згодом РФ довелося змінити свого командувача військ у Сирії генерала Сергій Кисіля через великі втрати. Як зазначають в розвідці, раніше Кисіль відзначився провальними для держави-агресора діями під час повномасштабного вторгнення в Україну, за що теж був звільнений з посади, а потім відправлений у сирійське відрядження.

Лише 1 грудня Башар Асад уперше прокоментував наступ повстанців в Алеппо. 2 грудня стало відомо, що російські військові та дипломати тікають з Дамаска.

Згодом дружина президента Сирії Башара Асада та троє їхніх дітей втекли до Росії.

Читайте також:

Теги: Туреччина росія Сирія військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Крим та війна у Сирії. Що треба знати іноземним політикам, які торгують українськими територіями
Крим та війна у Сирії. Що треба знати іноземним політикам, які торгують українськими територіями
Вчора, 19:28
Сили сирійської опозиції проводять військову операцію проти режиму Асада
Ердоган виграє у Путіна сирійську партію. Погана та хороша новина для України
30 листопада, 07:55
Хто грає сирійський пасьянс
Хто грає сирійський пасьянс
3 грудня, 10:58
Околиці Алеппо та західного Ідлібу
Башар Асад уперше прокоментував наступ повстанців в Алеппо
1 грудня, 17:45
Президент Сирії Башар Асад зустрічається з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі в Дамаску, Сирія, 1 грудня 2024 року
США та ОАЕ можуть зняти санкції з президента Сирії. Названо умови
2 грудня, 21:27
Ізраїльські війська увійшли в буферну зону в районі Кунейтра
Ізраїльські танки перетнули кордон із Сирією – ЗМІ
Вчора, 08:34
Башар Асада, ймовірно, втік із Дамаска
Сирійські повстанці заявили про захоплення Дамаска та повалення уряду Асада
Вчора, 06:37
Офіційного підтвердження, чи був Асад на борту немає
Літак, на якому ймовірно перебував Асад, зник з радарів
Вчора, 07:41
Байден прокоментував падіння режиму Асада
Байден пояснив, чому Росія не змогла захистити режим Асада
Сьогодні, 02:46

Політика

Пентагон повідомив, скільки грошей витратила РФ на війну проти України
Пентагон повідомив, скільки грошей витратила РФ на війну проти України
Росія просила Туреччину врятувати її війська у Сирії
Росія просила Туреччину врятувати її війська у Сирії
Президента Республіки Сербської госпіталізовано
Президента Республіки Сербської госпіталізовано
Президент Південної Кореї може втратити одне з конституційних прав через уведення воєнного стану
Президент Південної Кореї може втратити одне з конституційних прав через уведення воєнного стану
Армія Ізраїлю увійшла на територію Сирії – NYT
Армія Ізраїлю увійшла на територію Сирії – NYT
Трамп планує скасувати громадянство за правом народження
Трамп планує скасувати громадянство за правом народження

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
118K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 грудня: ситуація на фронті
68K
Стало відомо, куди втік Башар Асад та його родина
42K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 грудня 2024
36K
Утеча Башара Асада із Сирії: розвідка повідомила нові подробиці
27K
РФ перекидає із Сирії залишки своїх озброєнь та військової техніки – ГУР
25K
Нищівний удар по Путіну

Новини

9 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:21
8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:13
Графіки відключення світла на 8 грудня: «Укренерго» оновило дані
7 грудня, 18:44
Адвокат: 86-річного Богуслаєва, який пережив клінічну смерть, повернули до СІЗО
7 грудня, 18:08
«Метінвест» передав армії техніки та обладнання на 4,4 млрд грн
7 грудня, 13:57
Завершення рятувальної операції в Запоріжжі, розгін протестів у Грузії: головне за ніч
7 грудня, 07:15

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua