«Лагідна дитина, яка не піднімала очей». Башар Асад: історія офтальмолога, що став диктатором

Башар був змушений приміряти на себе мантію правителя. Потім, схоже, увійшов у смак

Вечір 8 грудня приніс в інформстрічки та соцмережі безліч мемів. Українці сміялися над президентом Сирії Башаром Асадом, котрий обіцяв, що не втече зі своєї країни і не наслідуватиме ганебний вчинок Віктора Януковича. Але станом на зараз відомо, що Асад із родиною перебуває у Росії – там же, де з 2014 року живе й український втікач.

У молодості Башар Асад не прагнув влади: в його родині ролі були розписані заздалегідь. Клан Асадів запровадив у Сирії аналог абсолютної монархії – попри те, що країна позиціонує себе як республіка. Після батька президентство мав успадкувати старший брат Асада Басіль. Але Басіль загинув, і Башар був змушений приміряти на себе мантію правителя. Потім, схоже, він цілком увійшов у смак.

Асад наслідує долю Віктора Януковича. Напевно, їм буде про що поговорити у Росії малюнок: durdom.in.ua

Взаємини з Росією. Довга історія

Власне, якби один диктаторський режим (Путіна) не підтримував та не заохочував інший диктаторський режим (Асада), сирійський лідер, напевно, не перетворився би на тирана і не сподівався на прихисток у Москві. Відповідальність за події, які тривали в Сирії останні півтора десятиліття, лежить як на самому Асаді та його родині, так і на його союзнику. Але в чому полягає зацікавленість Росії в Сирії?

Для розуміння цього варто переміститися у 1950-ті роки. Після завершення Другої світової СРСР шукав опертя у особі Єгипту – ця країна мала відіграти роль радянського форпосту на Близькому Сході. Але президент Єгипту Анвар Садат підвів Брежнєва, коли почав сповідувати багатовекторність та загравати зі США та Заходом. Єгипет випав з числа перспективних напрямків зовнішньополітичної гри СРСР, і ставка була зроблена на Сирію із декількох причин.

По-перше, Радянський Союзі ворогував з Ізраїлем, а той за підтримки США та Заходу переміг у кількох війнах коаліцію арабських країн, до якої входила і Сирія. Це підштовхнуло її в обійми СРСР.

По-друге, Москва вирішила скористатися сирійською територією і розмістила у місті Тартус базу матеріально-технічного забезпечення ВМФ Росії. Через цей перевалочний пункт радянські військові кораблі отримали доступ до африканського узбережжя та Індійського океану.

По-третє, Сирія стала ще одним вигідним ринком, на якому СРСР збував свою зброю – танки та автомати Калашникова зокрема. По-четверте, така співпраця сильно дратувала Вашингтон, що не могло не тішити радянське керівництво.

Утім, тішилося воно не довго. У середині 1980-х радянська економія почала колапсувати. Економіка Сирії – теж. Країна накопичувала величезні борги перед СРСР за надану ним зброю. Сирією на той момент правив Хафез Асад – батько нинішнього президента. Він прийшов до влади у 1971-му і протримався на посаді до своєї смерті у 2000-му. Хафез, таким чином, пережив розпад СРСР і припинення співробітництва з Москвою.

«Дружба», втім, відновилася за Путіна. Росія пробачила Сирії борги за умови, що та надалі купуватиме зброю тільки у неї. І коли у 2011-му в Сирії розпочалася громадянська війна, Москва не могла не переживати за інвестиції у режим Асада, а також за свої інтереси в цьому регіоні. Тоді у президентському кріслі вже ціле десятиліття перебував син Хафеза – Башар. Йому Росія і надавала військову підтримку.

Диктатор мимоволі

Але, як вже згадувалося, не Башар мав успадкувати батьківський «трон». У родині Асадів було п’ятеро дітей. Спочатку народилася дівчинка – Бушра. А потім дружина Хафеза Асада Аніса Махлуф подарувала чоловікові відразу чотирьох синів-спадкоємців: Басіля, Башара, Магера та Маджида. Старший Басіль народився у 1962-му та здобував військову освіту у СРСР, там же й опанував російську.

Родина Асадів: зліва направо стоять Магер, Башар, Басіль, Меджид і Бушра. Сидять Хафез та Аніса фото: uk.wikipedia.org

Тяжко хворіючи в останні роки свого життя, Хафез Асад почав готувати сина до керівництва державою. На посаду президента у цей час облизувався брат Хафеза і дядько його синів Ріфаат Асад – він навіть спробував узурпувати владу у вже немічного Хафеза, але це йому не вдалося. Втім, Басілю батьківська «булава» не дісталася також – у 1994-му він розбився на своєму авто, яке розігнав до швидкості 240 км/год.

Свого часу Басіль Асад згадував про свого батька так: «Ми бачили батька вдома, але він був настільки зайнятий, що могло минути й три дні без того аби перекинутися з ним хоча б одним словом. Ми ніколи не снідали й не вечеряли разом, і я не пам'ятаю, аби коли-небудь разом сім'єю обідали, чи, може, лише раз чи два, коли йшлося про державні справи. Влітку всією сім'єю ми проводили день-два в Латакії, але тоді він теж працював в офісі, і ми рідко з ним зустрічалися».

Амбітний Хафез Асад хотів бачити спадкоємцем не менш амбітного Басіля – не дарма той ще у юності обрав військову кар’єру. Натомість Башар – «лагідна дитина, яка цікавилася наукою та медициною» (так про нього пише The Wall Street Journal) – нічого такого не хотів і не прагнув. Асад вивчився на офтальмолога і, вочевидь, планував провадити життя звичайного обивателя – без особливих злетів та падінь.

WSJ описує його як юнака, котрий ще у дитинстві «загубився поміж більш харизматичних братів та сестри». Скромний та нерішучий, він завжди боявся не виправдати надій свого батька. «Молодий чоловік, який часто дивився в підлогу, вітаючись з незнайомцями», – такі спогади про нього публікує видання. Загибель брата і потреба посісти його місце звалилися на Асада-молодшого як сніг на голову. Під час поховання Басіля, Башар ледь зміг видушити з себе пару слів, які зачитав з папірця: «Мій любий брате, я не можу зрозуміти твою смерть або знайти слова, щоб описати її».

Можливо, 29-річному Башару й справді було важко осягнути смерть брата, але те, що смерть опонентів – це легко, він зрозумів швидко. «Він був підлітком, коли його батько придушив повстання заборонених «Братів-мусульман», зруйнувавши місто Хама та вбивши десятки тисяч людей. Це був жахливий приклад того, як режим Асада ставитиметься до опозиції», – зазначає The Wall Street Journal.

Але не тільки батько і дядько формували ставлення Башара до цінності людського життя. Поруч із ним була ще одна людина, котра мала (і, вочевидь, має по цей день) значний на нього вплив. Це – дружина Башара Асада, перша леді його кривавої диктатури – Асма Асад.

Королева Єлизавета приймає подружжя Асадів у Букінгемському палаці. 2002 рік фото: Reuters

«Уся Сирія тепер належить Асмі»

Освіту лікаря Башар Асад отримав у Дамаському університеті. Закінчивши його у 1992-му, він переїхав до Британії, щоб спеціалізуватися на офтальмології в Західній очній лікарні в Лондоні. І, як розповідає документальний фільм BBC 2018 року «Небезпечна династія: Асади», життя у британській столиці Башару дуже сподобалося. Він захоплювався англійським співаком Філом Коллінзом і активно цікавився західною культурою.

Саме в Лондоні Башар познайомився зі своєю майбутньою дружиною – британкою із сирійським корінням Асмою Ахрас. Асма вивчала інформатику в Королівському коледжі Лондона, а пізніше її зарахували до Гарвардського університету на програму MBA. Якийсь час Асма працювала інвестиційним банкіром в американському банку JP Morgan. А за правління свого чоловіка очолила економічну раду при президенті Сирії, у якій бізнес-партнери першої пари країни обговорювали справи за зачиненими дверима.

Ім'я цієї жінки стало синонімом епохи консолідації державних фінансів у руках президентського подружжя та її ближнього кола. Як сказав один сирійський бізнесмен в інтерв'ю Financial Times: «Уся Сирія тепер належить Асмі».

Хоча колись все було не так. На початку 2011-го журнал Vogue так писав про Асму: «Асма Асад – молода, гламурна й дуже елегантна – найсвіжіша та найбільш магнетична з-поміж перших леді. Її стиль – це не сліпучий блиск Близького Сходу, а навмисна відсутність прикрас. Вона поєднує в собі рідкісні особливості: худа довгонога красуня з ерудованістю й аналітичним розумом, яка вдягається стримано й зі смаком. Paris Match називає її «проблиском світла в країні, повній темних зон». Вона – перша леді Сирії».

Стаття у Vogue, яка давно видалена зі сторінки видання, називалася «Квітка в пустелі». Матеріал вийшов буквально за місяць до того, як у Сирії розпочалася громадянська війна, а протестувальники вийшли з вимогами відставки Башара Асада.

На Заході сподівалися, що така прогресивна жінка як Асма, котра, до того ж, залишилася громадянкою Великої Британії, не зможе стояти осторонь кривавих звірств, які чинить її чоловік. Як мінімум, вона піде від нього, якщо вже не змогла утримати від тиранії. «Асма Асад проявить свою позицію чи стане на захист чоловіка?» – так називався матеріал, який вийшов на СNN у грудні 2011-го.

Проте коли у 2012 році проєкт Wikileaks опублікував приватну переписку сирійських політиків, зокрема й Асми Асад, з’ясувалося, що жінка не тільки не збиралася нікуди йти – вона цілковито підтримувала чоловіка і наживалася на ситуації в країні, займаючись відвертим рейдерством та привласнюючи собі бізнес місцевих підприємців. Їхні активи надходили до «Фонду розвитку Сирії», який Асма започаткувала ще у 2007-му.

Асма Асад і жертва землетрусу. Перша леді Сирії наполегливо позиціонувала себе як емпатична «матір нації» фото: Reuters

А у 2020-му проти Асми Асад США запровадили персональні санкції. В Америці її вважають людиною, яка забезпечує життєдіяльність сирійського режиму. Як пояснили у вашингтонському Центрі стратегічних та міжнародних досліджень, створена Асмою схема махінацій з її благодійним фондом дозволяла режиму перенаправляти допомогу від тих, кому вона була призначена, наприклад, постраждалим від війни, безпосередньо на фінансування воєнних дій.

Останні новини про Асму такі: дружина диктатора, яка за кілька років перед тим зуміла подолати рак та увійти у ремісію, зіткнулася з рецидивом онкології. Питання про те, чи можна це вважати бумерангом за 300 тис. убитих у Сирії та 7 млн біженців, залишиться відкритим назавжди.

Додамо, що Астма Асад є матір’ю трьох дітей – синів Каріма та Хафеза і доньки Зейн. У квітні 2018 року стало відомо, що влітку 2017-го всі вони відпочивали у таборі «Артек» в окупованому українському Криму. За словами Асада, його діти після цього «стали краще розуміти Росію». Тепер з Росією познайомиться безпосередньо і він сам, і його «пустельна квітка».

Нині діти Асадів виросли, але зв’язків з Росією не поривають. Первісток подружжя Хафез, який народився у 2001-му і був названий на честь дідуся, закінчив механіко-математичний факультет МГУ, володіє російською та англійською мовами.

Його молодшому брату Каріму – 20, відомості про цього юнака відсутні. Трохи більше відомо про сестру Зейн – вона народилася у 2003-му, а у 2020 році, коли дівчині було сімнадцять, якийсь молодий сирійський солдат опублікував в соцмережі відео, де освідчився доньці диктатора. Після цього закоханий хлопець нібито зник безвісти. А Зейн, судячи з усього, залучають до роботи у фонду її матері – кілька разів вона з’являлася на публіці у формі волонтера цього фонду.

Нині росмедіа пишуть про те, що всі троє нащадків Асадів перебувають разом із батьками у Москві.

Зруйноване провладними силами Башара Асада місто Хомс. Звідти, до речі, походять батьки Асми Асад фото: Associated Press

Насамкінець

Не можна сказати, що початок правління Башара Асада був багатообіцяючим, але деякі послаблення – у порівнянні з правління його батька – мали місце. Був послаблений тиск на пресу, звільнено кілька сотень політичних в’язнів. Башар Асад обіцяв боротися з корупцією, модернізувати економіку та впроваджувати демократизацію, але не за західною, а за «власною моделлю». Він навіть допустив випуск незалежної преси та проведення політичних дискусій щодо майбутнього Сирії.

Втім, все це йому швидко набридло. Тим паче, що офтальмолог Асад був кепським економістом, і проведені ним «за власною моделлю» реформи лише розшарували суспільство, сільське населення та робітники опинилися у найневигіднішому становищі. Неефективне господарювання викликало антиурядові протести, під час яких сирійці вимагали економічних та політичних реформ, відновлення громадянських прав і свободи слова. Прикметно, що спочатку Башар Асад говорив про готовність до поступок. Однак згодом провладні сили почали придушувати повстання.

Дружина Асада Асма, котра позиціонувала себе такою собі «матір’ю нації», байдуже спостерігала за вбивством сирійських дітей. Урешті цій парі пощастило залишитися в живих та уникнути спонтанної розправи. Інше відоме диктаторське подружжя – Чаушеску – приклад того, що могло б трапитися з сирійською політичною династією.

Наталія Лебідь, «Главком»