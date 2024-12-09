Байден пояснив, чому Росія не змогла захистити режим Асада

Уперше ані РФ, ані Іран, ані «Хезболла» не змогли захистити диктаторський режим у Сирії

РФ не змогла захистити режим диктатора Башара Асада у Сирії через величезні втрати, яких росіянам завдають українські військові. Про це в неділю, 8 грудня, у Білому домі заявив президент США Джо Байден.

«Російська допомога Асаду не спрацювала. Це сталося тому, що Україна, яку підтримують американські союзники, звела стіну перед російськими силами, що вторглися, завдаючи масових втрат росіянам», – зазначив Байден.

Глава Білого дому також зазначив, що Іран і угруповання «Хезболла» також не змогли допомогти режиму Асаду через свої послаблені позиції.

«Іран спробував два рази атакувати Ізраїль. США зібрали коаліцію країн для захисту Ізраїлю та для того, щоб відбити ці атаки. Ці кроки не дозволили Ірану та «Хезболлі» підтримати режим Асада», – пояснив американський лідер.

Таким чином, як наголосив Байден, вперше ані Росія, ані Іран, ані «Хезболла» не змогли захистити жахливий режим у Сирії.

Нагадаємо, у Сирії стався переворот: повстанці захопили столицю країни, Дамаск, і оголосили про повалення режиму Башара Асада, який перебував при владі майже чверть століття.

Російські ЗМІ, посилаючись на джерело у Кремлі, стверджують, що Асад із родиною вже у Москві і що Росія надала їм прихисток.

До слова, утеча з Дамаска Башара Асада супроводжувалась новинами про зникнення з моніторингових радарів сигналу літака Іл-76Т з сирійським диктатором на борту, яке начебто було спричинене збиттям чи авіакатастрофою. Згідно з наявними даними, вказану дезінформацію Росія використовувала для прикриття своєї операції з порятунку сирійського вождя та обмеженого кола наближених до нього осіб. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.