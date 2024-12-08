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Ізраїльські танки перетнули кордон із Сирією – ЗМІ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Ізраїльські танки перетнули кордон із Сирією – ЗМІ
Ізраїльські війська увійшли в буферну зону в районі Кунейтра
фото з відкритих джерел

Армія оборони Ізраїлю має намір оголосити про посилення обмежень для кількох міст поблизу кордону з Сирією

Після повалення режиму Башара Асада ізраїльські танки перетнули кордон із Сирією. Про це пише The Times of Israel з посиланням на джерела.

Зазначається, що ізраїльські війська увійшли в буферну зону в районі Кунейтра і почали артилерійський обстріл.

ЦАХАЛ поки це не підтверджував.

Крім того, ЗМІ повідомляють, що армія оборони Ізраїлю має намір оголосити про посилення обмежень для кількох міст поблизу кордону з Сирією.

А землі, прилеглі до кордону з Сирією, будуть оголошені закритою військовою зоною, тобто цивільні особи не матимуть доступу до них. Навколо Голанських висот вже встановлюються блокпости.

Нагадаємо, сирійські повстанці заявили, що захопили столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада.

Літак президента Сирії Башара Асада покинув Дамаск у невідомому напрямку, а згодом зник з радарів на висоті 495 метрів. Судно почало різко знижуватися в районі Тартуса. ЗМІ не виключають, що воно могло розбитись, проте пілот також міг вимкнути датчики перед аварійною посадкою.

Офіційного підтвердження чи був Асад на борту немає.

Прем’єр-міністр Сирії Мохаммед аль-Джалалі заявив про готовність до процесу передачі влади опозиції та готовність співпрацювати з будь-яким керівництвом, обраним народом.

На державному телебаченні вже оголосили про падіння режиму Асада.

Передісторія

Ситуація на півночі Сирії стрімко загострилась наприкінці листопада. Сирійські повстанці знищили велику кількість бойовиків армії Асада. Станом на 28 листопада було вбито близько 200 бойовиків «Хізбалли», солдатів іранського Корпусу вартових ісламської революції (КСІР), а також сирійських та російських військових. Серед загиблих іранський бригадний генерал Кайюмaрс Пур Хашемі. 

Вже 30 листопада сирійські повстанці на чолі з військовим опозиційним угрупованням «Хаят Тахрір аш-Шам» взяли під контроль друге за величиною місто Сирії Алеппо. Повідомляється, що під бомбардування потрапили міста та села. Авіаудари, зокрема, були спрямовані на район Аль-Фуркан поблизу Нового Алеппо на заході міста. Також після успіхів у провінціях Алеппо та Ідліб сирійські повстанці рушили у бік Хами, сутички зараз тривають приблизно за 20 км від центру цього міста.

Згодом РФ довелося змінити свого командувача військ у Сирії генерала Сергій Кисіля через великі втрати. Як зазначають в розвідці, раніше Кисіль відзначився провальними для держави-агресора діями під час повномасштабного вторгнення в Україну, за що теж був звільнений з посади, а потім відправлений у сирійське відрядження.

Лише 1 грудня Башар Асад уперше прокоментував наступ повстанців в Алеппо. 2 грудня стало відомо, що російські військові та дипломати тікають з Дамаска.

Згодом дружина президента Сирії Башара Асада та троє їхніх дітей втекли до Росії.

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Теги: Сирія війна Ізраїль протест армія обстріл Башар Асад військові кордон

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