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Чого очікувати Україні від війні в Сирії?

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Війна у Сирії
фото з відкритих джерел

«Після 4 років затишшя, відновилася громадянська війна в Сирії»

Відновлення війни в Сирії викликане пробуксовуванням російського вторгнення в Україну. Проблеми сирійського диктатора Башара Асада послаблять Кремль та Іран. Можливе й відволікання військових ресурсів Росії. Чи буде Путін знову «розриватися» між двома війнами? Важливою для України буде й ступінь залученості США у війну.

Після 4 років затишшя, відновилася громадянська війна в Сирії. На північному заході країни раптово почався наступ коаліції повстанців («опозиції). «Сирійська Арабська Армія» (САА, режим Асада) втратила велике місто Алеппо.

Повстанці захопили або знищили велику кількість техніки САА, в т.ч. системи ППО; завдали дронових ударів по російсько-сирійській авіабазі Квайрес. Російська авіація відновила авіаудари і спромоглася сповільнити наступ.

Надходять сигнали про можливу реактивацію війни ще в двох регіонах Сирії: на південному сході (там діють повстанці, підтримувані американськими військами) й на сході – де Асаду протистоять курдські й арабські групи, також за підтримки США.

Два райони на півночі Сирії контролюються протурецькими повстанцями (відповідно до російсько-турецько-сирійської мирної угоди 2020 р.), а в центрі країни зберігаються осередки партизанського руху.

Експерти одностайні в тому, що головною причиною проблем Асада є пробуксовування вторгнення Росії в Україну, яке відволікло від Сирії московські війська та ресурси. Адже асадитів 2015 р. урятував лише вступ Росії у війну. Масовані російські авіаудари тоді дозволили режиму зупинити повстанців й домовитися про перемир’я.

Як зазначив аналітик Бахтіяр Нісанов, «долі Сирії та України виявилися взаємопов’язані буквально». Кремлю, після провалу бліцкригу в Україні, тепер загрожує нова репутаційна катастрофа: можлива поразка єдиного союзника, якого Росія активно захищала у війні.

Менш значущою, але безпосередньою причиною стало послаблення Ірану та проіранської армії «Хезболла» в Лівані (а також і самої САА) внаслідок ізраїльських авіаударів 2024 р. Оборона режиму Асада давно залежить як від іранської допомоги, так і від військового контингенту «Хезболли» та менших проіранських груп. Проблеми Асада – новий удар по залишках військово-політичної репутації Ірану.

Стратегічним питанням сирійської війни для України є спроможність і бажання Росії знову врятувати асадитів.

Питання сирійської спроможності Кремля є неоднозначним. Істотна підтримка технікою та наземними військами виключена: Кремлю бракує бійців, техніки та снарядів для наступу в Україні. Те саме стосується російських систем ППО – вони після 2022 р. перекидалися з Сирії до України та Росії.
Натомість російська авіація постраждала набагато менше. Ворог зберігає істотну перевагу над Україною в кількості літаків, і частина їх фізично може бути передислокована в Сирію. Але російський наступ в Україні залежить від інтенсивних, майже щогодинних фронтових авіаударів КАБами. Тож питання радше в резервах російського авіаперсоналу та навантаженні на нього.

Бажання Москви знову заглибитися в сирійську війну залежатиме, зокрема, від інших гравців.

Якщо з Ізраїлем все зрозуміло – він добиватиме (про)-іранські експедиційні загони й ППО Сирії, – то спрогнозувати дії Ірану та, особливо, Туреччини й Сполучених Штатів, експерти наразі не готові.

Для України є критично важливою ступінь залученості США у Ізраїль/Сирію/Ірак. А саме, обсяги витрат Америкою зброї та коштів.

Можливі рішення нового президента Трампа як про вихід США із сирійсько-іракського прикордоння, так і про активнішу боротьбу з Іраном. Адміністрація Трампа буде проізраїльською / антиіранською, а сам Дональд Трамп публічно пообіцяв, що «на Близькому Сході дехто дуже заплатить» в разі, якщо проіранська група «Хамас» не звільнить ізраїльських заручників.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія війна путін Сирія

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