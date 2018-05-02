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    Думки вголос

    Трагічні одеські події в 2014 році: ...А потім вони прийшли нас вбивати

    Євромайдан і Антимайдан існували в Одесі кілька місяців. До моменту, поки це було дискусією
    Мовою оригіналу Когда мне рассказывают о том, что в Одессе погибли люди «просто с другими взглядами» и что «нельзя убивать оппонентов», я тоже склонна придерживаться такой же точки зрения - нельзя, чтобы гибли люди с другими взглядами и нельзя убивать оппонентов. И никогда в новейшей истории Украины не уничтожали
    • Зоя Казанжи

      Громадський діяч

    • Сьогодні, 18:13
    • Розсилка

    Євромайдан і Антимайдан існували в Одесі кілька місяців. До моменту, поки це було дискусією

    Мовою оригіналу

    Когда мне рассказывают о том, что в Одессе погибли люди «просто с другими взглядами» и что «нельзя убивать оппонентов», я тоже склонна придерживаться такой же точки зрения - нельзя, чтобы гибли люди с другими взглядами и нельзя убивать оппонентов.

    И никогда в новейшей истории Украины не уничтожали оппонентов просто за «иные взгляды».

    Евромайдан и Антимайдан существовали в городе несколько месяцев. До момента, пока это было оппонирование и дискуссия.

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    А потом, ровно 4 года назад, наши «оппоненты» пошли нас убивать. Другие аналогии тяжело провести, глядя на снимки, где запечатлены эти «милые» люди с «другими взглядами».

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    Трагічні одеські події в 2014 році: ...А потім вони прийшли нас вбивати
    Трагічні одеські події в 2014 році: ...А потім вони прийшли нас вбивати
    Трагічні одеські події в 2014 році: ...А потім вони прийшли нас вбивати
    Трагічні одеські події в 2014 році: ...А потім вони прийшли нас вбивати
    Трагічні одеські події в 2014 році: ...А потім вони прийшли нас вбивати
    Трагічні одеські події в 2014 році: ...А потім вони прийшли нас вбивати
    Трагічні одеські події в 2014 році: ...А потім вони прийшли нас вбивати

    Посмотрите и вы.

    Джерело: блог Зої Казанжи

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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