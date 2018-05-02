Трагічні одеські події в 2014 році: ...А потім вони прийшли нас вбивати
- Сьогодні, 18:13
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Розсилка
Євромайдан і Антимайдан існували в Одесі кілька місяців. До моменту, поки це було дискусією
Мовою оригіналу
Когда мне рассказывают о том, что в Одессе погибли люди «просто с другими взглядами» и что «нельзя убивать оппонентов», я тоже склонна придерживаться такой же точки зрения - нельзя, чтобы гибли люди с другими взглядами и нельзя убивать оппонентов.
И никогда в новейшей истории Украины не уничтожали оппонентов просто за «иные взгляды».
Евромайдан и Антимайдан существовали в городе несколько месяцев. До момента, пока это было оппонирование и дискуссия.
А потом, ровно 4 года назад, наши «оппоненты» пошли нас убивать. Другие аналогии тяжело провести, глядя на снимки, где запечатлены эти «милые» люди с «другими взглядами».
Посмотрите и вы.
Джерело: блог Зої Казанжи