Трагічні одеські події в 2014 році: ...А потім вони прийшли нас вбивати

Євромайдан і Антимайдан існували в Одесі кілька місяців. До моменту, поки це було дискусією

Мовою оригіналу Когда мне рассказывают о том, что в Одессе погибли люди «просто с другими взглядами» и что «нельзя убивать оппонентов», я тоже склонна придерживаться такой же точки зрения - нельзя, чтобы гибли люди с другими взглядами и нельзя убивать оппонентов. И никогда в новейшей истории Украины не уничтожали

Євромайдан і Антимайдан існували в Одесі кілька місяців. До моменту, поки це було дискусією

Мовою оригіналу

Когда мне рассказывают о том, что в Одессе погибли люди «просто с другими взглядами» и что «нельзя убивать оппонентов», я тоже склонна придерживаться такой же точки зрения - нельзя, чтобы гибли люди с другими взглядами и нельзя убивать оппонентов.

И никогда в новейшей истории Украины не уничтожали оппонентов просто за «иные взгляды».

Евромайдан и Антимайдан существовали в городе несколько месяцев. До момента, пока это было оппонирование и дискуссия.

А потом, ровно 4 года назад, наши «оппоненты» пошли нас убивать. Другие аналогии тяжело провести, глядя на снимки, где запечатлены эти «милые» люди с «другими взглядами».

Посмотрите и вы.

Джерело: блог Зої Казанжи

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