Про три аналогії щодо заяви Богдана про ЗМІ

Глава Офісу президента Андрій Богдан

Це лише у «Пригодах Буратіно» ляльки бувають кращими за директора лялькового театру

1. Заява Андрія Богдана про те, що новій владі не потрібні журналісти (в якості посередників) нагадує мені слова Коффіналя, який на прохання про помилування видатного вченого Лавуазьє, сказав: «Республіці не потрібні вчені!». Лавуазьє стратили 8 травня 1794 року, самого Коффіналя - 6 серпня того ж року...

2. 22 листопада 2016 року Дональд Трамп зібрав журналістів провідних американських видань і назвав їх брехунами, а саму журналістику - «найнижчою формою людяності». А ви обурюєтеся через слова Андрія Богдана!

Це лише у «Пригодах Буратіно» ляльки бувають кращими за директора лялькового театру))

3. «Всякий знает, что буржуазная пресса есть одно из могущественнейших оружий буржуазии. Особенно в критический момент, когда новая власть, власть рабочих и крестьян, только упрочивается, невозможно было целиком оставить это оружие в руках врага в то время, как оно не менее опасно в такие минуты, чем бомбы и пулеметы. Вот почему и были приняты временные и экстренные меры для пресечения потока грязи и клеветы, в которых охотно потопила бы молодую победу народа желтая и зеленая пресса». (Декрет Ради народних комісарів «Про пресу». 27 жовтня (9 листопада) 1917 року).

«Зеленою пресою» називали реакційні, консервативні, з «зеленою пліснявою» видання - на противагу прогресивним. Часи міняються, кольори також: зелений у 1917 і зелений у 2019 - різні кольори?

Джерело: блог Костя Бондаренка

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