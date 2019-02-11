Трамп порівняв кандидата у президенти США Клобушар зі сніговиком



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Емі Клобушар висувала свою кандидатуру на вибори під час снігопаду

На думку Трампа, час для висунення у кандидати в президенти Клобушар було підібрано невдало

Президент США Дональд Трамп заявив, що сенатор-демократ від штату Міннесота Емі Клобушар, яка висунула свою кандидатуру на президентські вибори у 2020 році, в кінці свого виступу в рідному штаті під час снігопаду була схожа на сніговика.

«Емі Клобушар оголосила про те, що вона вступає в гонку за президентське крісло в буквальному розумінні під час сніжної бурі і на морозі. Час підібрано невдало. До кінця своєї промови вона виглядала як сніговик!» - написав Трамп у Twitter.

Як відомо, Клобушар в 2006 році стала першою жінкою, обраною у верхню палату Конгресу США від Міннесоти, і вступила на посаду на початку січня 2007 року. У 2012 році вона із значною перевагою (65% проти 35% голосів) перемогла республіканця Курта Біллса і була переобрана до Сенату на другий термін.

Напередодні сенатор Елізабет Уоррен заявила про початок своєї президентської кампанії у рідному штаті Массачусетс.

Після цього Трамп глузливо назвав сенатора Елізабет Уоррен Покахонтас через її наголошування на корінне американське походження

Нагадаємо, наприкінці грудня 2018 року сенатор від Массачусетсу Елізабет Уоррен заявила про намір балотуватися в президенти Сполучених Штатів у 2020 році від Демократичної партії.

У січні цього року колишній секретар з питань житлового будівництва та містобудування США, представник Демократичної партії Хуліан Кастро офіційно розпочав свою президентську кампанію на вибори 2020 року.

Також повідомлялося, що колишній віце-президент США Джо Байден в адміністрації Барака Обами до кінця зими може оголосити можливу участь у виборах президента, які заплановані на 2020 рік.