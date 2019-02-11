Президентські вибори у США: сенатор Емі Клобушар висунула свою кандидатуру



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Сенатор від Демократичної партії США Емі Клобушар

Емі Клобушар - перша жінка, обрана в Сенат від штату Міннесота

Сенатор від Демократичної партії США зі штату Міннесота Емі Клобушар оголосила в неділю про рішення брати участь в президентських виборах в США у 2020 році.

Про це повідомляє CNN.

«Сьогодні на березі всемогутньою річки Міссісіпі... я, внучка шахтаря, дочка вчительки і газетяра, а також перша жінка, обрана в Сенат від штату Міннесота... висуваю свою кандидатуру в президенти Сполучених Штатів», - сказала вона, виступаючи на мітингу в місті Міннеаполіс (штат Міннесота).

Клобушар в 2006 році стала першою жінкою, обраною у верхню палату Конгресу США від Міннесоти, і вступила на посаду на початку січня 2007 року. У 2012 році вона із значною перевагою (65% проти 35% голосів) перемогла республіканця Курта Біллса і була переобрана до Сенату на другий термін.

Напередодні сенатор Елізабет Уоррен заявила про початок своєї президентської кампанії у рідному штаті Массачусетс.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2018 року сенатор від Массачусетсу Елізабет Уоррен заявила про намір балотуватися в президенти Сполучених Штатів у 2020 році від Демократичної партії.

У січні цього року колишній секретар з питань житлового будівництва та містобудування США, представник Демократичної партії Хуліан Кастро офіційно розпочав свою президентську кампанію на вибори 2020 року.

Також повідомлялося, що колишній віце-президент США Джо Байден в адміністрації Барака Обами до кінця зими може оголосити можливу участь у виборах президента, які заплановані на 2020 рік.