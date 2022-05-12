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    Думки вголос

    Кремль показує росіянам війну у форматі футбольного матчу

    • Альфред Кох

      Російський державний діяч

    •  glavcom.ua
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    Росіянам дійсно плювати на власні життя, що вони у складі армії загарбників йдуть воювати проти сусідів? - Кремль показує росіянам війну у форматі футбольного матчу
    Росіянам дійсно плювати на власні життя, що вони у складі армії загарбників йдуть воювати проти сусідів?
    фото з відкритих джерел

    Успіхи української армії змушують Путіна нервувати

    Мовою оригіналу

    Вопреки ожиданиям, взятие Попасной не привело к каким-то качественным изменениям на фронте в Донбассе, и Россия продолжила все те же мучительные и безуспешные попытки атаковать противника. Никакого перелома, вопреки прогнозам российских военных экспертов, не произошло.

    К бегству путинского войска из под Киева, Чернигова и Сум, теперь добавилось еще и отступление из под Харькова. А российское наступление на Запорожье, Николаев и Кривой Рог вообще остановилось. И ситуация на этих направлениях не выглядит для Путина оптимистично.

    Пишут, что он собирает какие-то свежие силы в Крыму, чтобы кинуть их в бой на этих направлениях. Но это пишут так давно, что, похоже, он их уже кинул, а толку все равно нет...

    Короче, в России осталось только два оптимиста: это профессор Соловей и Рамзан Кадыров. Один все нам обещает близкую кончину Путина, а другой – взятие всего подряд, причем вчера

    И их совершенно не смущает, что всякий раз их прогнозы не оправдываются. Они с прежним энтузиазмом генерируют новые, никак не объясняя публике почему не сбылись предыдущие.

    Парадокс ситуации состоит в том, что регулярная «несбыча мечт» этих двух гигантов мысли никак не сказывается на их аудитории: она остается огромной и простодушная публика с замиранием сердца ждет от них новых откровений.

    Этот же эффект мы наблюдаем и в случае с постоянными уверениями Кремля что «спецоперация в Украине идет по плану». Уже даже последнему дебилу понятно, что по плану она идти никак не может, поскольку никакого плана нет, а все равно, услышав эту мантру, российский обыватель сладко тянется на диване и рассказывает своей супруге как славно они долбают бандеровцев и как вот-вот уже будет полная победа и триумф России.

    Я думаю тут мы имеем дело со случаем массового гипноза, как сказал бы булгаковский Бенгальский.

    И разоблачать этот фокус придется не Воланду, а Вооруженным силам Украины

    Вообще, Кремль предпринимает невероятные усилия, чтобы война шла для большинства россиян в режиме футбольного матча. Есть «наши», есть «они». И есть я – на диване с пивасиком. Болею за «наших». Это боление и называется у них патриотизмом.

    Интересно, Кремль отдает себе отчет в том, что если до населения дойдет, наконец, что это не матч ЦСКА Москва – Динамо Киев, а настоящие живые люди убивают настоящих живых людей, и что неровен час им самим придется отставив в сторону бутылку взять АКМ и шагнуть под обстрел, то с патриотизмом у населения начнутся перебои?

    Хотя у меня есть смутные подозрения, что российский обыватель настолько уже утратил способность к состраданию и элементарному анализу, что ему не только на других насрать, но и на себя тоже. И он, как баран, возьмет АКМ и тупо пойдет под бомбы, чтобы сдохнуть и исчезнуть с лица Земли, как-будто его и не было.

    А его жена посмотрит пустым взглядом на куски мяса, бывшие когда-то ее мужем и скажет деревянным голосом, что вот, мол, муж ее – герой и погиб спасая родину от нацистов. Закопают беднягу. Выпьют за упокой души. Девять дней – опять водки, сорок дней – снова, через год – сварят ему ржавый крест из водопроводной трубы на могилку. Все. Управились. Вроде все как у людей...

    Почему погиб? Для чего погиб? Кому от этого стало хорошо? Кто решил, что это правильно: вот так им распорядится? Никто даже не задумается...

    И будут продолжать моститься у телика и слушать Вову Соловьева, который будет им рассказывать про коварный Запад и кольцо врагов, про смелого и мужественного Гавнокомандующего, приказы которого нужно просто исполнять без рассуждений.

    И они будут сидеть, кивать головами, и говорить: да, так оно и есть, это правильно, че тут обсуждать, им виднее, наше дело маленькое, нам что говорят, то мы и делаем... Россия мирная страна, мы никому не хотим зла, а че они все лезут? Надо же, наконец, отпор дать... Есть же у нас специальные бомбочки? Я когда в армии служил, нам один прапорщик рассказывал: нажмешь кнопку – и нет Америки... Ага...

    Путинские двадцать лет оказались совершенно разрушительными для россиян

    Не предложив народу никакого сколько-нибудь стройного и последовательного взгляда на Россию и ее задачи, меняя каждый раз свою позицию в зависимости от собственной выгоды, разрушая народное образование и превращая церковь в орудие манипуляций, Путин добился своего: он довел большинство нации до состояния дезориентированных полудурков, которые совсем потеряли способность к логическому мышлению и допускают одномоментное существование абсолютно несовместимых сущностей, типа «никогда ни на кого не нападали» и «вынуждены были напасть» и т.д.

    И если говорить о том, чем украинцы отличаются от русских, то вот этим и отличаются! У украинцев есть простые и понятные представления о добре и зле, о своем месте в мире, о родине, и о том, что такое правда, а что – ложь.

    И в этом они похожи на все остальное человечество. Которое помогает Украине и вместе с ней борется с путинским злом.

    Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами,

    Слава Украине!

    Джерело: блог Альфреда Коха

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Кремль показує росіянам війну у форматі футбольного матчу