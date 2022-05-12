  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Дмитро Соломчук
рус
    Думки вголос

    Війна ближче, ніж здається. Путін вб’є мільйони африканців

    • Дмитро Соломчук

      народний депутат від Слуги народу, член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Два мільйони дітей ризикують померти від голоду... - Війна ближче, ніж здається. Путін вб’є мільйони африканців
    Два мільйони дітей ризикують померти від голоду...
    фото з відкритих джерел

    Війна за тисячі кілометрів від африканських країн спричинить у них трагічні наслідки

    Голод, голод, голод. Ми говоримо про нього, як щось далеке і незрозуміле. Зазвичай при згадці голодомору ми думаємо про совєтські голодомори, про які знаємо із жахливих розповідей дідусів та бабусь. Але аж ніяк не асоціюємо голод із сучасністю.

    І справді, Україна дуже успішна в плані продовольчої безпеки. Ми використовуємо лише 20-30% виробництва для власних потреб, решта – експорт.

    Але голод це не вигадка і реальна проблема в усьому світі. Конкретніше розглянемо, що нині відбувається в Африці і як війна в Україні за тисячі кілометрів від нас спричинить жахливі наслідки.

    Минулого року 193 млн жителів Африки знаходилися на межі голодування.

    Зімбабве – держава у Південній Африці. Зовсім нещодавно її економіку сколихнули катаклізми: посуха, постійні відключення електроенергії, дефіцит іноземної валюти та різка інфляція. Як наслідок, третина населення – 5,3 млн – знаходяться на межі голоду, а все населення країни щодня вживає їжі максимум на $1,9.

    Середня зарплата тут – 18 тис. зімбабвійських доларів, це близько $55 США. Після дефіциту і здорожчань 2 літри рослинної олії там коштують 990 зімбабвійських доларів, 2 кг пшениці – 390 зімбабвійських доларів. Ще у березні місцева аграрна асоціація офіційно підвищила ціни на борошно та кукурудзяне борошно на 15%, посилаючись на війну в Україні. У квітні асоціація мельників збільшила ціну ще на 31%, повідомляє Reuters.

    І ціни зростатимуть, а жителі зможуть дозволити собі все менше продуктів.

    Африканський Ріг (Кенія, Ефіопія, Сомалі) – місце, де за прогнозами ООН можуть померти від голоду понад 2 млн дітей.

    Проблеми в Африці вже мали місце: війни, природні катаклізми, інфляція тощо. Але війна в Україні стане останнім цвяхом у домовину для мільйонів домогосподарств. А це людські життя, у втраті яких винна буде РФ.

    ООН б’є на сполох.

    Громадські активісти та деякі європейські політики уже починають субсидувати африканські та азійські країни, щоб не допустити «голодної міграції».

    Самі ж африканці не розуміють, чому війна за тисячі кілометрів від них спричинить такі наслідки. Розв'язання проблеми також за тисячі кілометрів від них. На європейських воєнних заводах та складах. Це – зброя і чітка політична позиція на підтримку України.

    Читайте також:
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: інфляція росія окупанти США експорт ООН війна путін ціни їжа Сомалі голодування Україна Африка Кенія населення окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Ігор Тишкевіч
    Ігор Тишкевіч

    Аналітик «Українського інституту майбутнього»

    Тарас Чорновіл
    Тарас Чорновіл

    Журналіст, політичний діяч

    Лариса Ніцой
    Лариса Ніцой

    Письменниця

    Олексій Гончаренко
    Олексій Гончаренко

    Народний депутат

    Ярина Ключковська
    Ярина Ключковська

    Фахівець з комунікацій, викладач Львівської бізнес-школи

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Війна ближче, ніж здається. Путін вб’є мільйони африканців