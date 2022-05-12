Війна ближче, ніж здається. Путін вб’є мільйони африканців

народний депутат від Слуги народу, член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики

Війна за тисячі кілометрів від африканських країн спричинить у них трагічні наслідки

Голод, голод, голод. Ми говоримо про нього, як щось далеке і незрозуміле. Зазвичай при згадці голодомору ми думаємо про совєтські голодомори, про які знаємо із жахливих розповідей дідусів та бабусь. Але аж ніяк не асоціюємо голод із сучасністю.

І справді, Україна дуже успішна в плані продовольчої безпеки. Ми використовуємо лише 20-30% виробництва для власних потреб, решта – експорт.

Але голод це не вигадка і реальна проблема в усьому світі. Конкретніше розглянемо, що нині відбувається в Африці і як війна в Україні за тисячі кілометрів від нас спричинить жахливі наслідки.

Минулого року 193 млн жителів Африки знаходилися на межі голодування.

Зімбабве – держава у Південній Африці. Зовсім нещодавно її економіку сколихнули катаклізми: посуха, постійні відключення електроенергії, дефіцит іноземної валюти та різка інфляція. Як наслідок, третина населення – 5,3 млн – знаходяться на межі голоду, а все населення країни щодня вживає їжі максимум на $1,9.

Середня зарплата тут – 18 тис. зімбабвійських доларів, це близько $55 США. Після дефіциту і здорожчань 2 літри рослинної олії там коштують 990 зімбабвійських доларів, 2 кг пшениці – 390 зімбабвійських доларів. Ще у березні місцева аграрна асоціація офіційно підвищила ціни на борошно та кукурудзяне борошно на 15%, посилаючись на війну в Україні. У квітні асоціація мельників збільшила ціну ще на 31%, повідомляє Reuters.

І ціни зростатимуть, а жителі зможуть дозволити собі все менше продуктів.

Африканський Ріг (Кенія, Ефіопія, Сомалі) – місце, де за прогнозами ООН можуть померти від голоду понад 2 млн дітей.

Проблеми в Африці вже мали місце: війни, природні катаклізми, інфляція тощо. Але війна в Україні стане останнім цвяхом у домовину для мільйонів домогосподарств. А це людські життя, у втраті яких винна буде РФ.

ООН б’є на сполох.

Громадські активісти та деякі європейські політики уже починають субсидувати африканські та азійські країни, щоб не допустити «голодної міграції».

Самі ж африканці не розуміють, чому війна за тисячі кілометрів від них спричинить такі наслідки. Розв'язання проблеми також за тисячі кілометрів від них. На європейських воєнних заводах та складах. Це – зброя і чітка політична позиція на підтримку України.

Читайте також:

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.