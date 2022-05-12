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    Події в Україні

    Російські хакери знову атакують українців, граючи на темі Херсона

    Кібератаку влаштувало пов&rsquo;язане з ФСБ Росії угрупування Armageddon - Російські хакери знову атакують українців, граючи на темі Херсона
    Кібератаку влаштувало пов’язане з ФСБ Росії угрупування Armageddon

    Хакери розсилають небезпечні листи з темою «Щодо проведення акції помсти у Херсоні!»

    Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держслужбі спеціального зв'язку та захисту інформації України, попереджає про нову кібератаку від пов’язаного із ФСБ Росії угрупування UAC-0010 (Armageddon). Про це повідомляє Держспецзв’язку.

    Хакери розсилають небезпечні листи з темою «Щодо проведення акції помсти у Херсоні!», які містять вкладення у вигляді файлу «План Херсон.htm».

    «У разі відкриття зазначеного вкладення на комп'ютері жертви буде створено файл «Herson.rar» із ярликом «План підходу та закладання вибухівки на об'єктах критичної інфраструктури Херсона.lnk». А як кінцевий результат – завантажиться шкідлива програма GammaLoad.PS1v2», – попереджають фахівці.

    Хакерське угрупування UAC-0010 (Armageddon) – серед тих, які від початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну активно атакують критичну інформаційну інфраструктуру нашої країни. Під час кібератак хакери використовують болючі для українців теми. Також зафіксовані випадки кібератак цієї групи проти країн ЄС.

    Нагадаємо, 9 травня ворожі хакери почали масштабну DDoS-атаку на сайти провідних телекомунікаційних компаній України.

    Раніше хакери підробили сайти сервісцентрів МВС й крали дані водійських посвідчень.

    Нещодавно російські хакери здійснили ряд DDoS-атак на урядові портали Німеччини.

    США оголосили, що виплатять $15 млн винагороди за інформацію про російську групу хакерів Conti, яких звинувачують у вимаганнях по всьому світу та які підтримали вторгнення в Україну.

    Тим часом, атака українських хакерів на Єдину державну автоматизовану інформаційну систему РФ призупинила роботу російських пивзаводів.

    А хакери Anonymous злили у мережу 15 ГБ даних РПЦ. Також у березні ця хакерська група почала публікувати інформацію Центробанку РФ. А ще Anonymous зламали сайт «Росатому» та вимкнули сайт ФСБ РФ.

    Також у мережі виявили злиті персональні дані майже 31 мільйона росіян, які є клієнтами лабораторії «Гемотест».


    Теги: росія окупанти кібератака війна Україна окупація хакер #stoprussia
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    Російські хакери знову атакують українців, граючи на темі Херсона