Російські хакери знову атакують українців, граючи на темі Херсона

Хакери розсилають небезпечні листи з темою «Щодо проведення акції помсти у Херсоні!»

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держслужбі спеціального зв'язку та захисту інформації України, попереджає про нову кібератаку від пов’язаного із ФСБ Росії угрупування UAC-0010 (Armageddon). Про це повідомляє Держспецзв’язку.

Хакери розсилають небезпечні листи з темою «Щодо проведення акції помсти у Херсоні!», які містять вкладення у вигляді файлу «План Херсон.htm».

«У разі відкриття зазначеного вкладення на комп'ютері жертви буде створено файл «Herson.rar» із ярликом «План підходу та закладання вибухівки на об'єктах критичної інфраструктури Херсона.lnk». А як кінцевий результат – завантажиться шкідлива програма GammaLoad.PS1v2», – попереджають фахівці.

Хакерське угрупування UAC-0010 (Armageddon) – серед тих, які від початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну активно атакують критичну інформаційну інфраструктуру нашої країни. Під час кібератак хакери використовують болючі для українців теми. Також зафіксовані випадки кібератак цієї групи проти країн ЄС.

Нагадаємо, 9 травня ворожі хакери почали масштабну DDoS-атаку на сайти провідних телекомунікаційних компаній України.

Раніше хакери підробили сайти сервісцентрів МВС й крали дані водійських посвідчень.

Нещодавно російські хакери здійснили ряд DDoS-атак на урядові портали Німеччини.

США оголосили, що виплатять $15 млн винагороди за інформацію про російську групу хакерів Conti, яких звинувачують у вимаганнях по всьому світу та які підтримали вторгнення в Україну.

Тим часом, атака українських хакерів на Єдину державну автоматизовану інформаційну систему РФ призупинила роботу російських пивзаводів.

А хакери Anonymous злили у мережу 15 ГБ даних РПЦ. Також у березні ця хакерська група почала публікувати інформацію Центробанку РФ. А ще Anonymous зламали сайт «Росатому» та вимкнули сайт ФСБ РФ.

Також у мережі виявили злиті персональні дані майже 31 мільйона росіян, які є клієнтами лабораторії «Гемотест».



