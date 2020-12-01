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    Польща на державних телеканалах покаже фільм про Голодомор в Україні

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    Стрічку знято на замовлення Канадсько-української фундації у співпраці з об&rsquo;єднанням &laquo;Вавилон-13&raquo; - Польща на державних телеканалах покаже фільм про Голодомор в Україні
    Стрічку знято на замовлення Канадсько-української фундації у співпраці з об’єднанням «Вавилон-13»

    Сюжет фільму «Голод до правди» розповідає про канадську журналістку Рею Клайман, яка подорожує Україною у 1932 році та стає свідком початку штучного голоду

    Державна телекомпанія Польщі TVP покаже цього тижня фільм українського режисера Андрія Ткача «Голод до правди». Про це повідомляє посольство України в Польщі у Facebook.

    Зазначається, що 2 грудня фільм покажуть на основному державному телеканалі Польщі TVP1 о 23:10, 3 грудня стрічку покажуть на телеканалі TVP Dokument о 21:20, а 4 грудня ─ о 12:05.

    Як відомо, у сюжеті фільму «Голод до правди» канадська журналістка Рея Клайман подорожує Україною у 1932 році та стає свідком початку штучного голоду. Вона одна з перших намагається донести світу правду про геноцид українського народу. Iсторія Клайман переплітається з сучасністю: з оповіддю про життя родини українського військового Сергія Глондаря, взятого в полон в бою під Дебальцевим і утримуваного РФ.

    Варто зауважити, що стрічку знято на замовлення Канадсько-української фундації у співпраці з об’єднанням «Вавилон-13».

    У фільми використано унікальні тривимірно оцифровані фото з альбомів Александра Вінербергера (чи не єдині, які збереглись з 1932-33 років), за музичного супроводу Джамали, ONUKA, ДахаБраха і Dakh Daughters.

    Як повідомлялося 28 листопада, у Польщі вшанували пам'ять жертв Голодомору. В різних містах Польщі відбулися поминальні заходи у пам’ять про мільйони жертв Голодомору в Україні.

    Теги: телебачення Польща геноцид посольство Голодомор 1932-1933 років фільм
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