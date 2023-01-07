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«Це не наша війна»: розвідка перехопила цікаву розмову окупантів (аудіо)

Юрій Лящук
glavcom.ua
«Це не наша війна»: розвідка перехопила цікаву розмову окупантів (аудіо)
Рашист не хоче воювати проти України
фото: скріншот з відео

Окупант визнає, що йому не варто було отримувати повістку в РФ

Головне управління розвідки України оприлюднило нове перехоплення розмов російських окупантів, на якому чоловік скаржиться, що солдатам видають спорядження 60-их років.

Військовий російської армії розповідає матері про погане забезпечення і обурюється святкуванню Нового року. Також він шкодує що отримав повістку і вирішив воювати проти України.

«Це я просто придурок. Мені коли сказали, що є повістка, мені треба було її не отримувати. Я її отримав, щоб не казали, що я боягуз. Це не наша війна…

Я просто не розумію, чому так повинно бути. Що мені ця Україна хорошого зробила? Чому ми повинні за них помирати. Через п’ять років скажуть, що Путін поганий і ми погані всі. Скажуть, що ми не повинні були тут перебувати», – сказав рашист.

До слова, триває 317-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав одного ракетного удару та здійснив 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, в тому числі по цивільній інфраструктурі Донецької та Дніпропетровської областей. Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Для підтримання наступального потенціалу та поповнення втрат загарбники продовжують заходи з мобілізації.

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Теги: розвідка росія окупанти війна Україна

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