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Болтон пояснив, чи закінчиться війна після виходу ЗСУ на кордони 1991 року

Альона Боженко
glavcom.ua
Болтон пояснив, чи закінчиться війна після виходу ЗСУ на кордони 1991 року
Вихід ЗСУ на кордони 1991 року не гарантує закінчення війни
фото ілюстративне

Болтон заявив, що необхідно постійно посилювати санкції проти РФ і надавати більше збройної допомоги Україні

Після виходу окупантів з території України треба думати про те, що буде в майбутньому, інакше можлива нова війна за п'ять років. Про це заявив колишній радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон в ефірі національного телемарафону.

Болтон зазначив, що країни Заходу та Україна помилились, коли недостатньо відреагували на російську агресію у 2014 році. Він заявив, що навіть звільнення всіх територій не означатиме кінець війни з Росією.

«Треба думати про те, що буде, коли росіяни вийдуть з України, інакше за п'ять років буде ще одна війна», – сказав Болтон.

Він зазначив, що російській диктатор Володимир Путін намагатиметься розколоти США та країни Європи, розповідаючи, що війна триває занадто довго.

«У США прихильників такої позиції не дуже багато, мене більше турбує Західна Європа. Путін думав, що добре знає Німеччину. У найближчі три-чотири місяці треба не дати йому розділити союзників України», – наголосив він.

Також Болтон заявив, що необхідно постійно посилювати санкції проти РФ і надавати більше збройної допомоги Україні, щоб у Росії відчували, що платять дуже високу ціну за свою агресію.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не збирається затягувати війну, а тому планує завершити її вже цього року.

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Теги: росіяни Джон Болтон звільнення радник Україна Європа путін війна санкції

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