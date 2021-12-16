Що читають «слуги народу»

Останнім часом в Україні забагато «Орвелла»

У тиждень читання скажу: якщо «Партія регіонів» не читала ніколи нічого взагалі, «Слуга народу» таки читає.

Кожному напевне роздали Орвелла «1984» і щотижня приймають заліки зі знання твору. Інакше не можу пояснити поступове втілення в українське життя ідей Старшого Брата. Те, що Орвелл виписав як негатив, «слуги народу» сприймають позитивно.

Черговий приклад – російськомовний державний канал ДОМ, як засіб боротьби за рівні права. Ну, тут трошки «Колгоспу тварин» додається. В чому маніпуляція? Ви знаєте, але зафіксую.

Якщо україномовні громадяни України вимагають української мови для медіа, пісень, книжок, фільмів та серіалів, бо так порушуються права україномовних, то російськомовні громадяни України мають аналогічні права вимагати для себе російської мови.

Причому від держави. Чому ви проти? Хіба переселенці, яким не комфортна українська, не такі самі громадяни? Так отож.

І такого Орвелла в Україні від моменту інавгурації одного Найвеличнішого Лідера – навалом. Чомусь проукраїнські громадяни не можуть цьому опиратися і з боєм, але здають рубіж за рубежем...





Джерело: блог Андрія Кокотюхи

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