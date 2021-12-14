Шампанське за 2650 грн, а креветки за 1000 грн. Як «слуги» готуються до корпоративу (фото)

Тищенко пропонує провести вечірку у заміському ресторані Harvest

Схоже «Слуги народу» уже втомилися від трудових буднів і розпочали підготовку до новорічних корпоративів. За гастрономічну частину свята відповідає народний депутат і ресторатор Микола Тищенко. Він запропонував провести корпоратив у заміському ресторані Harvest, який розташований по Обухівському шосе у Козині. Вечірку нардеп пропонує провести у п’ятницю на 17 годину.

Для новорічних клопотів нардепи створили спеціальний чат і назвали його «Новий рік», повідомляється в Тelegrami «Політика країни». Саме там і обговорюють майбутнє застілля.

До слова, частування у заміському ресторані влетить народним обранцям у копієчку. Адже пляшка найдешевшого шампанського у Harvest коштує 2650 грн, гарячі закуски від 220 до 990 грн. У меню є бургер з мармурової яловичини з трюфелем всього за 790 грн та камчатський краб за 450 грн 100 гр. А ось за стейк «Рібай Австралія» у золоті доведеться віддати 1690 грн за 100 гр. Чорна ікра обійдеться у 1800 грн за 30 грам, а аргентинські креветки за 990 грн.

Нагадаємо, не так давно Тищенко осоромився із цінами на продукти. Він повідомив журналістам, що купує продукти на одному з найдорожчих ринків столиці, Бессарабському. Вибирає продукти і робить покупки самостійно. За словами нардепа, вартість гречки становить всього 12 грн/кг, а ціна на сало стартує від 50 грн і закінчується на позначці в 100 грн/кг.

До слова, сьогоднішня поведінка народного депутата від «Слуги народу» Олександра Ковальчука у Раді, викликала палкі дискусії та обурення його колег.